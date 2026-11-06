Lápiz y papel hasta sexto grado: Rafael Aguirre propone retirar tabletas y pantallas de las aulas

El vicepresidente Félix Ulloa llamó a los países iberoamericanos a prestar atención a la crisis de seguridad en Haití y defendió la participación salvadoreña como una operación de cooperación bilateral. Durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, sostuvo que la presencia militar responde a acuerdos con las autoridades haitianas y rechazó que constituya una ocupación.

Ulloa transmitió el saludo del presidente Nayib Bukele y explicó que el mandatario deseaba asistir al encuentro, pero permanece concentrado en la situación haitiana. El vicepresidente encabeza la representación de El Salvador en la reunión de los países de la Comunidad Iberoamericana.

En su exposición, señaló que el desarrollo, la tranquilidad y el bienestar de los pueblos de la región no pueden construirse dejando al margen las dificultades de Haití. Su planteamiento situó la solidaridad con esa nación como una responsabilidad compartida y un asunto que requiere atención regional.

La intervención ocurre mientras El Salvador mantiene un despliegue para buscar a cuatro aerotécnicos desaparecidos tras una emboscada el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. Ulloa sostuvo ante la cumbre que los salvadoreños realizaban tareas de asistencia técnica y que la misión busca recuperarlos y apoyar a las autoridades haitianas frente a las pandillas.

El argumento del vicepresidente se centra en el entendimiento bilateral entre ambos gobiernos. Naciones Unidas ha señalado, por separado, que la gran mayoría de los efectivos salvadoreños adicionales no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una distinción relevante para comprender el marco de los diferentes contingentes presentes en Haití.

La participación salvadoreña en Madrid también contempla el fortalecimiento de la cooperación iberoamericana, el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas para el desarrollo. La cumbre, convocada para el 4 y 5 de noviembre, aborda desafíos compartidos como la transformación digital, la prevención de desastres y la movilidad académica.

El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51) transmitió el saludo del Presidente Bukele, quien manifestó su deseo de asistir a la Cumbre, aunque su atención permanece centrada en la situación de seguridad en Haití. En ese contexto, explicó que la participación salvadoreña responde a mecanismos de cooperación bilateral con las autoridades haitianas y no a una ocupación.

Mencionó que la comunidad iberoamericana no puede aspirar al desarrollo, la tranquilidad y el bienestar de sus pueblos sin atender la situación de esta nación hermana. La participación de El Salvador reafirma el compromiso con el robustecimiento de la cooperación iberoamericana, el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo y la prosperidad de las naciones. — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 5, 2026

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