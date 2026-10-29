Keiko Fujimori visita el CECOT para conocer el modelo de seguridad de El Salvador

La Fiscalía General de la República (FGR) atribuyó al exfiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz un supuesto plan para que el expresidente Elías Antonio Saca recuperara su libertad antes de cumplir los diez años de prisión impuestos por corrupción. El señalamiento fue divulgado este miércoles 28 de octubre, en un comunicado que también confirmó la salida del exmandatario tras completar su condena.

Según la actual administración fiscal, las revisiones internas permitieron identificar mecanismos legales que habrían posibilitado una excarcelación incluso antes de cumplir la mitad de la pena. La institución aseguró que adoptó medidas para impedirlo, aunque en el pronunciamiento no detalló cuáles eran esos mecanismos ni presentó una resolución judicial que establezca responsabilidades contra Meléndez.

Saca fue condenado el 13 de septiembre de 2018 por el desvío y lavado de fondos públicos durante su gobierno, entre 2004 y 2009, dentro del caso “Destape a la Corrupción”. El expresidente confesó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado. La FGR recordó que tanto la estructuración del caso como el acuerdo sobre la pena ocurrieron durante la gestión de Meléndez.

La Fiscalía también aclaró que la excarcelación no implica la devolución de los bienes vinculados al expediente: empresas, inmuebles, vehículos y otras propiedades sujetas a medidas estatales permanecerán bajo custodia del Estado conforme a las decisiones judiciales aplicables. El señalamiento contra el exfiscal constituye la versión institucional divulgada y no equivale a una declaración judicial de culpabilidad.

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