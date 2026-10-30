Keiko Fujimori plantea concretar un TLC entre Perú y El Salvador: negociaciones tienen antecedentes desde 2010

El presidente Nayib Bukele aseguró este jueves 29 de octubre que el despliegue de militares y equipo salvadoreño en Haití está próximo a completarse y tiene como objetivos recuperar a cuatro técnicos de aviación desaparecidos y apoyar la lucha contra las pandillas. En un mensaje dirigido al pueblo haitiano, sostuvo que la operación no busca invadir el país ni ejercer control sobre su población o sus recursos.

El mandatario afirmó que El Salvador cubre aproximadamente el 90 % de los gastos con fondos propios, aunque recibe asistencia logística de otros países. Sin precisar el costo total de la misión, señaló que la experiencia salvadoreña frente a la violencia permite comprender la situación de Haití y justificó el esfuerzo como una contribución a la recuperación de la seguridad.

Los cuatro aerotécnicos permanecen desaparecidos desde el 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que viajaban fue emboscado en las afueras de Puerto Príncipe. Los salvadoreños formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional respaldada por Naciones Unidas. Hasta la información disponible este jueves, las autoridades no habían anunciado su localización.

La Cancillería salvadoreña informó que Bukele conversó el miércoles con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, sobre las labores de búsqueda y el despliegue operativo de más de 2,000 soldados. Ambos gobiernos acordaron reforzar la coordinación bilateral, mientras las autoridades haitianas reiteraron que la cooperación debe respetar la autoridad del Estado y contribuir al restablecimiento de la seguridad.

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