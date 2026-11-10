FMLN aplaza inscripción de candidaturas y denuncia presuntas trabas para obtener solvencias

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aplazó hasta la próxima semana la presentación de sus candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El trámite estaba previsto para este martes 10 de noviembre, de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

El secretario general del partido, Manuel Flores, atribuyó el aplazamiento a dificultades para obtener las solvencias que deben presentar los aspirantes. Señaló en particular los documentos que emiten la Corte de Cuentas de la República y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

La presentación prevista incluía al binomio presidencial integrado por Rafael Aguirre y Madaí Santos, así como a las planillas de aspirantes a la Asamblea Legislativa. Por su parte, la Corte de Cuentas mantiene una campaña informativa sobre el trámite de la constancia electoral.

Flores aseguró que el FMLN participará en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. El partido no precisó el día en que presentará las candidaturas la próxima semana.

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