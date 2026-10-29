FGR señala a Douglas Meléndez por supuesto plan para adelantar la libertad de Tony Saca

El Salvador es sede de la XI Cumbre de las Américas 2026, encuentro internacional organizado por la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP). El evento reúne a profesionales del sector contable de 21 naciones para intercambiar conocimientos y experiencias sobre la profesión.

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó en la inauguración y dio la bienvenida a las delegaciones internacionales. Destacó la importancia de que el país sea anfitrión en un momento de transformación nacional y resaltó los avances alcanzados en materia de seguridad, crecimiento económico, innovación y desarrollo.

Durante su intervención, subrayó los esfuerzos para consolidar un ecosistema tecnológico y financiero moderno. Mencionó la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), encargada de regular y supervisar el sector, y de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), orientada a impulsar el desarrollo y la implementación responsable de esta tecnología. También destacó el papel de la contaduría pública en la transparencia, la rendición de cuentas, la confianza empresarial y el fortalecimiento financiero de las micro y pequeñas empresas.

Al finalizar, el vicepresidente Ulloa recibió un reconocimiento por su apoyo al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos y su compromiso con la profesión contable. Además, se entregaron los Premios Luca Pacioli a profesionales destacados por su trayectoria y aportes al desarrollo de la contaduría pública. La celebración de la cumbre en El Salvador se presenta como una oportunidad para fortalecer la cooperación interamericana y proyectar al país como sede de encuentros especializados.

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