Política
Félix Ulloa participa en Cumbre Iberoamericana de Madrid y expone posición de El Salvador sobre Haití
El vicepresidente Félix Ulloa participó en la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrolla el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España. El funcionario representa al presidente Nayib Bukele en el encuentro, convocado para fortalecer el diálogo y la cooperación entre los 22 países de la Comunidad Iberoamericana.
Durante el acto inaugural en el Teatro Real, Ulloa saludó a los reyes Felipe VI y Letizia. La ceremonia también contó con la participación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. La agenda regional incluye inteligencia artificial, prevención de desastres, políticas de cuidados y movilidad académica.
En su intervención de este jueves, Ulloa defendió el despliegue militar salvadoreño en Haití y afirmó que responde a un acuerdo bilateral con las autoridades de ese país. Según el vicepresidente, la operación busca rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada el 18 de octubre y apoyar el combate contra las pandillas; rechazó que se trate de una fuerza de ocupación.
En paralelo, la canciller Alexandra Hill sostuvo reuniones con sus homólogos de Haití y Colombia. Con la representación haitiana abordó la coordinación relacionada con la misión de rescate, mientras que con Colombia examinó oportunidades de cooperación en seguridad, comercio, inversión y formación tecnológica.
Política
Félix Ulloa representará a Bukele en la Cumbre Iberoamericana de Madrid: esta es la agenda regional
El vicepresidente Félix Ulloa representará al presidente Nayib Bukele en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, convocada para el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España. El encuentro reúne a delegaciones de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana.
La agenda anunciada para Ulloa incluye reuniones bilaterales con representantes de otros países, orientadas a fortalecer las relaciones diplomáticas. No se han detallado públicamente los interlocutores de esos encuentros ni los acuerdos específicos que El Salvador buscará impulsar.
Entre las prioridades de la cumbre figuran la transformación digital y la inteligencia artificial, la cooperación para reducir el riesgo de desastres, las políticas de cuidados y el reconocimiento de estudios y títulos. Los debates buscan traducir la cooperación regional en herramientas que amplíen las oportunidades educativas y mejoren la respuesta a desafíos compartidos.
Como parte de su agenda en Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) tiene programado un encuentro con Ulloa para el viernes 6 de noviembre. La actividad busca facilitar el intercambio entre autoridades y líderes empresariales sobre crecimiento, competitividad y colaboración entre los sectores público y privado.
El vicepresidente Félix Ulloa ya está en Madrid representando a El Salvador en la XXX Cumbre Iberoamericana.
Allí se reúnen 22 países para dialogar sobre inteligencia artificial, reducción de riesgos de desastres y cooperación regional. Ulloa acude en representación del presidente Nayib Bukele y sostendrá reuniones bilaterales durante la cita, que se desarrolla este 4 y 5 de noviembre.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 4, 2026
Política
Sonia Vásquez Luna hace historia en Virginia: salvadoreña gana escaño en la Cámara de Delegados
La demócrata Sonia Vásquez Luna ganó la elección especial del Distrito 20 de la Cámara de Delegados de Virginia, celebrada el martes 3 de noviembre. Con este resultado, se convierte en la primera mujer de origen salvadoreño y centroamericano elegida para integrar ese órgano legislativo estatal.
Los resultados preliminares le otorgaron 16,365 votos, frente a los 7,083 del republicano Nathaniel «Nate» Fritzen, una ventaja de más de 9,000 sufragios. El distrito comprende Manassas, Manassas Park y parte del condado de Prince William, en el norte de Virginia.
Vásquez Luna llegó a Estados Unidos desde El Salvador en 2001 y construyó una trayectoria vinculada al movimiento sindical y al servicio público. En 2022 fue elegida al Concejo Municipal de Manassas, donde también marcó un precedente como la primera salvadoreña en ocupar ese cargo. Su trabajo incluye la dirección de una filial del sindicato de trabajadores de la construcción LiUNA.
La elección extraordinaria se realizó para cubrir la vacante dejada por Michelle Maldonado, quien renunció a finales de mayo. Vásquez Luna completará el período que termina en enero de 2028 y representará a su distrito en la legislatura de Virginia, con competencias sobre leyes y presupuesto estatales.
Política
Bukele informa que helicópteros salvadoreños repelieron ataque de pandillas contra soldados en Haití
El presidente Nayib Bukele informó este martes 3 de noviembre que helicópteros de ataque salvadoreños intervinieron en Haití para repeler a pandilleros que atacaban a militares de Chad integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).
Según el mandatario, las aeronaves acudieron rápidamente en apoyo de los soldados y lograron rechazar a los atacantes. Su anuncio no precisó el número de personas involucradas ni reportó un balance de fallecidos, heridos o daños derivados del enfrentamiento.
La intervención ocurre durante el despliegue salvadoreño para localizar a cuatro aerotécnicos desaparecidos desde una emboscada registrada el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. El Gobierno anunció el envío de más de 2,000 militares para apoyar la búsqueda, cuyo objetivo declarado es recuperar a los cuatro salvadoreños.
En paralelo, Naciones Unidas aclaró que la gran mayoría de los efectivos salvadoreños adicionales no pertenece a la GSF y queda fuera del mandato de su Oficina de Apoyo en Haití. Esa distinción es relevante para diferenciar al contingente multinacional de las tropas desplegadas posteriormente por El Salvador.