Félix Ulloa participa en Cumbre Iberoamericana de Madrid y expone posición de El Salvador sobre Haití

El vicepresidente Félix Ulloa representará al presidente Nayib Bukele en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, convocada para el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España. El encuentro reúne a delegaciones de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana.

La agenda anunciada para Ulloa incluye reuniones bilaterales con representantes de otros países, orientadas a fortalecer las relaciones diplomáticas. No se han detallado públicamente los interlocutores de esos encuentros ni los acuerdos específicos que El Salvador buscará impulsar.

Entre las prioridades de la cumbre figuran la transformación digital y la inteligencia artificial, la cooperación para reducir el riesgo de desastres, las políticas de cuidados y el reconocimiento de estudios y títulos. Los debates buscan traducir la cooperación regional en herramientas que amplíen las oportunidades educativas y mejoren la respuesta a desafíos compartidos.

Como parte de su agenda en Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) tiene programado un encuentro con Ulloa para el viernes 6 de noviembre. La actividad busca facilitar el intercambio entre autoridades y líderes empresariales sobre crecimiento, competitividad y colaboración entre los sectores público y privado.

El vicepresidente Félix Ulloa ya está en Madrid representando a El Salvador en la XXX Cumbre Iberoamericana. Allí se reúnen 22 países para dialogar sobre inteligencia artificial, reducción de riesgos de desastres y cooperación regional. Ulloa acude en representación del presidente Nayib Bukele y sostendrá reuniones bilaterales durante la cita, que se desarrolla este 4 y 5 de noviembre. — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 4, 2026

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