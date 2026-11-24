El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, firmó el sábado 21 de noviembre un memorando de entendimiento con Luis Alberto Rodríguez, fundador y director ejecutivo de Dapper Latam. Ulloa suscribió el acuerdo como rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), durante el diálogo regional del World Governments Summit en Cap Cana, República Dominicana.

El primer proyecto será un sistema que utilizará inteligencia artificial para analizar datos de los programas de becas. La plataforma permitirá consultar la matrícula y seguir el avance de las personas becarias en cada etapa de su formación.

Según la Vicepresidencia, Dapper Latam, la ESIAP y la Dirección de Integración trabajarán juntas en la iniciativa. El objetivo es que las instituciones puedan evaluar los resultados de los programas con datos actualizados y usar esa información para decidir qué ajustes necesitan.

En la firma participaron Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración, y Claudia de Larín, directora ejecutiva de la ESIAP. La Vicepresidencia señaló que la colaboración podría extenderse a otras áreas de la gestión pública. El anuncio no precisó el costo ni la fecha de inicio de la plataforma.

🇸🇻🌎 En el marco del World Governments Summit Latin America and the Caribbean Dialogue (WGS-LAC Dialogue) @WorldGovSummit, celebrado en República Dominicana 🇩🇴, el Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), firmó un Memorando de Entendimiento con el fundador y CEO de @DapperLatam , Sr. Luis Alberto Rodríguez (@RodLuisAlberto), para fortalecer la institucionalidad mediante el uso de inteligencia artificial en el análisis de datos. El acuerdo permitirá contar con un sistema moderno para dar seguimiento a la implementación de los programas de becas, con trazabilidad en cada etapa, y visualizar la información de matrícula y los avances en las diferentes rutas de aprendizaje, a fin de mejorar la toma de decisiones basada en evidencia. Esta alianza es el punto de partida de un trabajo conjunto con la Dirección de @integracionsv y la ESIAP, cuyo impacto se extenderá a otras áreas de la gestión pública, bajo la visión del Presidente @nayibbukele. En la actividad participaron el Director del WGS, Sr. Mohamed AlSharhan; el Presidente de la Dirección de Integración, Sr. Alejandro Gutman (@AGutmanSV); la Directora Ejecutiva de la ESIAP, Sra. @ClaudiadeLarin; y la Embajadora de El Salvador en República Dominicana, Sra. Dania Tolentino. — Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) November 24, 2026

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