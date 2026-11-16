Félix Ulloa: “El presidente Bukele está al tanto de cada decisión para garantizar las transformaciones en El Salvador”

El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa hijo, presidió la inauguración de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED) 2026, una iniciativa impulsada desde la Vicepresidencia de la República que reúne a autoridades gubernamentales, líderes políticos, académicos y especialistas de 25 países para analizar las transformaciones de los sistemas democráticos, el papel de las instituciones públicas y los desafíos de la gobernanza contemporánea.

La CIED constituye un espacio de reflexión política y académica orientado a facilitar el diálogo, el análisis y el intercambio de experiencias sobre los modelos contemporáneos de democracia y la función del Estado frente a las dinámicas políticas, económicas, sociales y geopolíticas del escenario mundial. Su segunda edición da continuidad al encuentro celebrado en 2024, cuando El Salvador propició un debate internacional sobre la crisis de los sistemas tradicionales de democracia liberal y las nuevas perspectivas de organización estatal, tomando como referencia las políticas públicas implementadas en el país en materia de seguridad, desarrollo social y dinamización económica.

En este contexto, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele participa en la conferencia mediante la presentación de las estrategias implementadas en distintas áreas de la administración pública, sus avances y perspectivas, particularmente aquellas orientadas a la construcción de los pilares del Estado de bienestar social. Esta metodología permite examinar la experiencia salvadoreña desde un enfoque multidimensional, incorporando el análisis comparado de especialistas y representantes internacionales.

La jornada inaugural inició con las palabras de bienvenida del Vicepresidente Ulloa quién expuso ante el pleno las grandes transformaciones en seguridad, economía, educación y salud de El Salvador. Posteriormente se realizó la presentación especial “Instituciones sólidas, democracia estable: la experiencia de la República Dominicana y su aporte a la gobernanza regional”, a cargo de la Vicepresidenta de la República Dominicana, Sra. Raquel Peña, quien participó en este encuentro de intercambio institucional entre ambas naciones.

Acto seguido, se desarrollaron conferencias destinadas a exponer las principales acciones gubernamentales en sectores estratégicos. El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sr. Gustavo Villatoro, abordó “La importancia de la seguridad, la evidencia salvadoreña”, mientras que el Presidente de la Dirección de Integración, Sr. Alejandro Gutman, presentó “La integración como un modelo innovador de desarrollo social. Una nueva mirada sobre la pobreza”, centrada en una concepción integral de la atención a las condiciones sociales y el fortalecimiento de las oportunidades educativas.

🇸🇻🌎 ¡El Salvador reúne a representantes de 25 países! El vicepresidente Félix Ulloa encabeza la apertura de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (#CIED2026) en San Salvador. 🎙️🤝 El vicemandatario dirige su mensaje a los participantes de este encuentro internacional, centrado en los desafíos del Estado y la democracia. @fulloa51 @VCpresidenciaSV — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 16, 2026

La agenda también incorporó las intervenciones del Viceministro de Gestión y Desarrollo de Salud, Sr. Carlos Alvarenga, sobre salud y bienestar integral; de la Ministra de Turismo, Sra. Morena Valdez, acerca de la transformación de la imagen del país y su posicionamiento turístico regional; y de la Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Sra. Karla Trigueros, quien presentó la conferencia “Los avances de la educación en El Salvador”. Estos espacios permitieron presentar las prioridades de la gestión gubernamental en ámbitos vinculados con el bienestar de la población y el desarrollo nacional.

@VCpresidenciaSV 🇸🇻🇩🇴🤝 ¡República Dominicana destaca el papel de El Salvador en Haití! La vicepresidenta Raquel Peña agradeció el compromiso salvadoreño durante su encuentro con Félix Ulloa. 🌎🎙️ “El Salvador es una vez más un ejemplo mundial”, expresó la vicemandataria, quien también destacó la importancia de fortalecer la paz, el diálogo y la cooperación entre ambas naciones. — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 16, 2026

En materia económica, se desarrolló el panel “Transformación del Estado y clima de negocios: las bases para el despegue económico de El Salvador”, con la participación del Ministro de Hacienda, Sr. Jerson Posada; el Presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Sr. Federico Anliker; el Presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Sr. Paul David Steiner; el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Sr. Camilo Trigueros; y el Director Ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Sr. Luis Rodríguez.

El intercambio permitió abordar la modernización institucional, la facilitación de los procesos administrativos, el fortalecimiento de la infraestructura estratégica y las condiciones para la actividad empresarial, como parte de las políticas orientadas a impulsar el crecimiento económico y mejorar el entorno de inversión.

Asimismo, se desarrolló el panel “Inversión, innovación y oportunidades de crecimiento en El Salvador” el cual reunió a representantes del sector empresarial y de instituciones vinculadas con la promoción de inversiones, los activos digitales, la inteligencia artificial y el comercio exterior. Este espacio contempló el análisis de las oportunidades derivadas del desarrollo tecnológico, la articulación público-privada y las iniciativas destinadas a fortalecer la competitividad nacional.

🇸🇻🌎 ¡El Salvador reúne a líderes internacionales para hablar de Estado y democracia! El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, intervino durante la inauguración de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (#CIED2026) en San Salvador. 🎙️🤝 El funcionario participó en este encuentro que reúne a representantes de 25 países para abordar los desafíos de la región. @VCpresidenciaSV @Vi11atoro @nayibbukele — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 16, 2026

Cabe mencionar que la II CIED 2026 continuará el martes 17 de noviembre con el foro “El futuro de Centroamérica”, en el que participará nuevamente el Vicepresidente Ulloa, junto a la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Sra. Lina Ajoy; el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Sr. Valdrack Jaentschke; y el Expresidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), Sr. César Salazar. La discusión estará orientada a examinar los desafíos de la integración regional, las perspectivas de cooperación y el papel de las instituciones centroamericanas frente a las transformaciones del entorno internacional.

Posteriormente, se desarrollará el panel “El Estado frente a los nuevos desafíos de seguridad y gobernabilidad”, “el rol de África en el escenario internacional” y el foro “Modelos de gobernanza” y el “Haití, un país en permanente construcción”, destinados al análisis de los sistemas de justicia, la protección de los derechos humanos y los desafíos institucionales que enfrenta la nación caribeña. Estos encuentros permitirán ampliar el debate hacia experiencias internacionales relacionadas con la gobernabilidad, la seguridad y los mecanismos de respuesta estatal.

Con esta segunda edición, la Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso de promover espacios de análisis político y académico que permitan compartir la experiencia de El Salvador, conocer otras perspectivas internacionales y contribuir a la discusión sobre la evolución del Estado, los modelos democráticos y las alternativas de gobernanza frente a los desafíos del siglo XXI.

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