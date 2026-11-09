Félix Ulloa defiende la misión salvadoreña en Haití y afirma que opera con recursos propios

Una ciudadana haitiana denunció que numerosas familias viven a la intemperie por la violencia de las pandillas, durante una manifestación registrada este viernes 6 de noviembre en Puerto Príncipe. Su testimonio aparece en un video compartido por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele: «No tenemos dónde vivir. Dormimos al aire libre. Estamos desamparados», expresó.

La movilización reunió a habitantes de Fort-National y Canapé-Vert que manifestaron respaldo al mandatario y a la presencia de personal militar salvadoreño en Haití. La mujer señaló a la coalición de pandillas Viv Ansanm como responsable de la destrucción de comunidades y pidió acciones para recuperar la seguridad, además de avanzar hacia la celebración de elecciones.

El testimonio se conoce en medio del despliegue salvadoreño para buscar a cuatro militares desaparecidos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre cerca de Puerto Príncipe. La participación de El Salvador ha incrementado la atención sobre la crisis haitiana y las condiciones de la población civil en los sectores afectados por los grupos armados.

El reclamo refleja una emergencia humanitaria más amplia: datos de la Organización Internacional para las Migraciones difundidos en septiembre situaban en cerca de 1.5 millones el número de desplazados internos en Haití. La pérdida de viviendas y los desplazamientos reiterados dificultan el acceso de las familias a alojamiento seguro y servicios básicos.

Haiti 🇭🇹: Plusieurs centaines d’habitants de Fort-National et de Canapé-Vert ont manifesté, ce vendredi, leur soutien au président salvadorien🇸🇻 @nayibbukele https://t.co/iHoBLaA8fC — Passion Info Plus (@passioninfoplus) November 6, 2026

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