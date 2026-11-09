Política
Félix Ulloa defiende la misión salvadoreña en Haití y afirma que opera con recursos propios
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió el despliegue militar salvadoreño en Haití y afirmó que la operación se financia con recursos propios, sin aportes de otros países. En una entrevista, comparó el presupuesto de la misión con los fondos que, según dijo, recibieron anteriores intervenciones internacionales.
Ulloa recordó que trabajó ocho años en Haití y que conoció de cerca las operaciones de Naciones Unidas. Según su relato, la misión que llegó en 2004 contó con un presupuesto inicial de $500 millones y desplegó alrededor de 10,000 efectivos de distintas nacionalidades.
El vicepresidente sostuvo que el mandato de aquellas fuerzas limitaba las acciones militares que podían emprender contra los grupos armados. Al referirse al despliegue salvadoreño, afirmó que «los resultados hablan por sí mismos». En ese pasaje, Ulloa no precisó el costo total de la operación ni presentó cifras para comparar sus resultados.
La búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití desde octubre sigue pendiente. Ulloa también anunció que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, tiene previsto visitar El Salvador el 16 y 17 de noviembre, una ocasión en la que ambos gobiernos abordarán la continuidad del despliegue.
La misión salvadoreña en Haití no representa una ocupación ni genera costos para otros países. https://t.co/whGRWjzai8
— Félix Ulloa (@fulloa51) November 9, 2026
Política
Bukele comparte publicación irónica sobre «Barbecue» y la lucha contra las pandillas en Haití
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió en X una publicación de tono irónico que alude a la supuesta preocupación de Jimmy Chérizier, conocido como «Barbecue», ante la posibilidad de que se aplique en Haití una estrategia contra las pandillas similar a la salvadoreña.
El texto plantea, en clave de humor, qué ocurriría si Bukele lograra desarticular a las bandas armadas en Haití. Para construir la ironía, juega con la idea de que «la violencia no siempre es la respuesta».
La preocupación que se le atribuye a Chérizier forma parte del planteamiento de la publicación. El contenido compartido por el mandatario no aporta una declaración directa de «Barbecue» sobre la estrategia salvadoreña.
Chérizier es señalado como uno de los principales líderes de grupos armados en Haití. La publicación retoma su figura para aludir al debate sobre cómo enfrentar a las bandas que mantienen bajo presión a distintas comunidades del país caribeño.
Política
«No tenemos dónde vivir»: haitiana pide seguridad en video compartido por Bukele
Una ciudadana haitiana denunció que numerosas familias viven a la intemperie por la violencia de las pandillas, durante una manifestación registrada este viernes 6 de noviembre en Puerto Príncipe. Su testimonio aparece en un video compartido por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele: «No tenemos dónde vivir. Dormimos al aire libre. Estamos desamparados», expresó.
La movilización reunió a habitantes de Fort-National y Canapé-Vert que manifestaron respaldo al mandatario y a la presencia de personal militar salvadoreño en Haití. La mujer señaló a la coalición de pandillas Viv Ansanm como responsable de la destrucción de comunidades y pidió acciones para recuperar la seguridad, además de avanzar hacia la celebración de elecciones.
El testimonio se conoce en medio del despliegue salvadoreño para buscar a cuatro militares desaparecidos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre cerca de Puerto Príncipe. La participación de El Salvador ha incrementado la atención sobre la crisis haitiana y las condiciones de la población civil en los sectores afectados por los grupos armados.
El reclamo refleja una emergencia humanitaria más amplia: datos de la Organización Internacional para las Migraciones difundidos en septiembre situaban en cerca de 1.5 millones el número de desplazados internos en Haití. La pérdida de viviendas y los desplazamientos reiterados dificultan el acceso de las familias a alojamiento seguro y servicios básicos.
Haiti 🇭🇹: Plusieurs centaines d’habitants de Fort-National et de Canapé-Vert ont manifesté, ce vendredi, leur soutien au président salvadorien🇸🇻 @nayibbukele https://t.co/iHoBLaA8fC
— Passion Info Plus (@passioninfoplus) November 6, 2026
Política
Elecciones en EE. UU. no cambiarán de inmediato la política migratoria, afirma vocero de la embajada
El vocero de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Timothy Brown, afirmó que la administración de Donald Trump mantendrá la aplicación de las leyes migratorias tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Sus declaraciones se centraron en la continuidad de las operaciones de seguridad fronteriza ante la nueva composición del Congreso.
Brown sostuvo que el control del ingreso irregular y el combate al narcotráfico continúan entre las prioridades del Ejecutivo estadounidense. “La ley, la política sigue la misma y vamos a seguir implementando nuestras leyes por la seguridad”, expresó. También destacó la cooperación con países de la región.
Consultado sobre la posibilidad de que el nuevo Congreso frene iniciativas migratorias, fiscales o presupuestarias, el portavoz remitió esas preguntas a los legisladores electos. Aclaró que su intervención se refería a la ejecución de la seguridad fronteriza, sin desarrollar una valoración sobre la futura agenda parlamentaria.
El resultado electoral no modifica automáticamente las normas migratorias vigentes. Aunque las agencias del Ejecutivo administran y aplican esas disposiciones, el Congreso conserva facultades para aprobar leyes, decidir sobre recursos presupuestarios y fiscalizar al Gobierno. Por ello, la continuidad operativa anunciada por Brown no excluye posibles cambios legislativos posteriores.