Política
Familias desplazadas por pandillas empiezan a regresar a tres barrios de Puerto Príncipe
Familias de los barrios Solino, Poste-Marchand y Nazon, en Puerto Príncipe, han comenzado a volver a las comunidades que abandonaron por la violencia de las pandillas. Algunas han regresado después de más de tres años de desplazamiento.
El retorno coincide con operativos de las fuerzas de seguridad haitianas, con apoyo de militares salvadoreños, para recuperar sectores de la capital bajo control de grupos armados. En uno de los videos difundidos en redes sociales, una mujer vuelve al lugar donde estaba su vivienda y encuentra los restos de la casa incendiada.
El Gobierno del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé lanzó el 19 de noviembre el programa «Regreso a los barrios» para acompañar a las familias desplazadas. En Solino, el Ministerio de Obras Públicas inició inspecciones para determinar qué inmuebles pueden habitarse y cuáles necesitan reparaciones.
En septiembre, la Organización Internacional para las Migraciones registró cerca de 1,5 millones de desplazados internos en Haití. Alrededor del 80 % se encontraba fuera de Puerto Príncipe.
Política
Vicepresidente Félix Ulloa destaca avances en educación y modernización institucional en cumbre regional
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó en el Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina y el Caribe (WGS-LAC), realizado en República Dominicana.
Durante el panel “Repensando el gobierno: ¿Qué hace que las reformas perduren?”, resaltó la transformación de El Salvador impulsada por el Presidente Nayib Bukele, destacando la seguridad como base para avanzar en educación, innovación y modernización del Estado.
Mencionó la inversión histórica en educación y el programa de transformación de la educación superior liderado por la Dirección de Integración, que ha beneficiado a más de 30 mil jóvenes con becas universitarias, formación técnica y vocacional. También destacó la entrega de tablets y laptops a estudiantes y docentes, el uso de Google Classroom y la incorporación de tecnología de Grok para asistencia personalizada en la enseñanza.
Asimismo, señaló alianzas estratégicas con plataformas como Platzi, a través de la cual se ha capacitado a más de 500 mil salvadoreños en programación, inteligencia artificial, ciberseguridad e inglés.
El Vicepresidente sostuvo un encuentro bilateral con Oracle, empresa que expresó su interés en continuar colaborando con el Gobierno de El Salvador en temas de educación digital e inteligencia artificial.
Política
Cesia Rivas rechaza críticas a VAMOS por el régimen de excepción y Paul Steiner le responde
La secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, calificó de «cantaleta de campaña» los señalamientos de que su partido defiende a pandilleros por oponerse a las prórrogas del régimen de excepción. El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner, respondió este miércoles 25 de noviembre en X y defendió los cambios en seguridad.
Rivas sostuvo que esos señalamientos circulan desde 2022 y se han dirigido contra VAMOS por los votos de la diputada Claudia Ortiz. En intervenciones legislativas anteriores, Rivas ha pedido que se condene a los responsables de delitos y que se libere a quienes fueron detenidos sin tener vínculos con las pandillas.
Steiner afirmó que las condiciones de seguridad permiten a los salvadoreños desplazarse por comunidades antes controladas por pandillas y abrir negocios con menos temor a la extorsión. También cuestionó el respaldo ciudadano de VAMOS al preguntar cuántas firmas podría reunir el partido en un fin de semana.
La respuesta se conoció un día después de que la Asamblea Legislativa aprobara la prórroga número 57 del régimen de excepción con 57 votos a favor. Ortiz emitió el único voto en contra. La extensión regirá del 27 de noviembre al 26 de diciembre.
¡Claro que nos afecta! Podemos salir y transitar tranquilos por todo el país. Podemos entrar y salir de todas las colonias, no sólo de las que vivimos. Podemos poner nuestros negocios y saber que no nos extorsionarán. También nuestros niños no son reclutados al crimen dentro de sus escuelas. Hay menos homicidios, hay menos robos, hay menos violaciones, etc. Pero sé que esa no es la afectación que esta señora quiere dar a conocer.
Una pregunta @soycesiarivas: ¿si tuviera que sacar firmas para respaldar la representatividad de su partido este fin de semana, cuantas personas le firmarían?
cc @alertanoti
— Paul Steiner (@PaulDSteiner) November 25, 2026
Política
Princesa Lalla Asmaa visita El Salvador para fortalecer la atención auditiva infantil
La princesa Lalla Asmaa de Marruecos llegó a El Salvador este miércoles 25 de noviembre para una visita oficial centrada en la cooperación en primera infancia y salud auditiva. La primera dama, Gabriela de Bukele, la recibió en el aeropuerto durante una ceremonia protocolaria.
La visita da seguimiento al acercamiento que comenzó en julio de 2025, cuando Gabriela de Bukele viajó a Marruecos y recorrió en Rabat la sede de la fundación que preside la princesa. Allí conoció su modelo de atención a niños y jóvenes sordos, que incluye servicios médicos, rehabilitación, educación y acompañamiento a las familias.
En noviembre de 2025, una misión médica marroquí realizó cirugías gratuitas de implante coclear en el Hospital Zacamil para niños salvadoreños con sordera severa. La Fundación Lalla Asmaa donó los dispositivos utilizados en el programa.
La cooperación se extendió en abril de 2026 a la formación de docentes y profesionales del Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y la Fundación Teletón. Las capacitaciones abordaron la rehabilitación auditiva y estrategias para apoyar el aprendizaje de niños con implantes cocleares.
El Gobierno de El Salvador da la bienvenida a Su Alteza Real la Princesa Lalla Asmaa del Reino de Marruecos, quien llega a nuestro país para iniciar su Visita Oficial.
A su llegada, fue recibida con todos los honores por la Primera Dama Gabriela de Bukele. Esta visita da continuidad a una agenda compartida en favor de la Primera Infancia y la salud auditiva. 🇸🇻🇲🇦
— Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) November 25, 2026