Familias de los barrios Solino, Poste-Marchand y Nazon, en Puerto Príncipe, han comenzado a volver a las comunidades que abandonaron por la violencia de las pandillas. Algunas han regresado después de más de tres años de desplazamiento.

El retorno coincide con operativos de las fuerzas de seguridad haitianas, con apoyo de militares salvadoreños, para recuperar sectores de la capital bajo control de grupos armados. En uno de los videos difundidos en redes sociales, una mujer vuelve al lugar donde estaba su vivienda y encuentra los restos de la casa incendiada.

El Gobierno del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé lanzó el 19 de noviembre el programa «Regreso a los barrios» para acompañar a las familias desplazadas. En Solino, el Ministerio de Obras Públicas inició inspecciones para determinar qué inmuebles pueden habitarse y cuáles necesitan reparaciones.

En septiembre, la Organización Internacional para las Migraciones registró cerca de 1,5 millones de desplazados internos en Haití. Alrededor del 80 % se encontraba fuera de Puerto Príncipe.

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