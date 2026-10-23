Política
ESIAP recibe a experta de la NASA para impulsar educación STEM y liderazgo científico en El Salvador
La Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), liderada por el vicepresidente Félix Ulloa e integrada por su directora ejecutiva Claudia de Larín, recibió a Sandra Cauffman, ex subdirectora de la División de Astrofísica de la NASA. El encuentro, coordinado con la Embajada de Estados Unidos, buscó promover intercambios académicos e impulsar la formación de talento salvadoreño en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como en liderazgo estratégico.
Durante su trayectoria, Cauffman ha liderado programas científicos de alto nivel, incluyendo la supervisión de la implementación del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, y ha presidido comités de revisión de iniciativas científicas de la NASA y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
En la actividad se abordaron temas clave como los avances en la educación STEM para fortalecer la competitividad nacional bajo la visión del presidente Nayib Bukele, la cooperación interinstitucional entre entidades como la NASA, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la NOAA, y el rol de los referentes científicos en la inspiración de jóvenes salvadoreños.
También se discutió la profesionalización de docentes de educación media y superior para el desarrollo de planes de estudio innovadores que beneficien a la población. El espacio permitió compartir experiencias sobre modelos de coordinación interinstitucional aplicados en Estados Unidos.
El encuentro refuerza los esfuerzos de la ESIAP por articular la formación académica con el sector gubernamental y potenciar el talento local en áreas estratégicas para el desarrollo del país.
Política
Vicepresidente Ulloa destaca profesionalización y liderazgo en seminario internacional para servidores públicos
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó como invitado de honor en el Seminario Internacional de Alto Nivel “Liderazgo Inspirador, El Poder del Carácter”. El espacio de formación busca fortalecer la eficiencia institucional y las capacidades de liderazgo de los servidores públicos.
Durante su intervención, Ulloa señaló que la transformación del país requiere funcionarios capacitados para enfrentar los desafíos de una administración estatal moderna. Retomó la visión del presidente Nayib Bukele al enfatizar que “lo público tiene que ser mejor que lo privado”.
El vicemandatario resaltó el trabajo de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), institución que preside, a través de programas de formación continua y convenios con entidades como la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República. También se refirió a los esfuerzos de transformación digital mediante la cooperación con Google, orientados a agilizar trámites, mejorar la atención ciudadana y facilitar la inversión.
Por su parte, el gobernador de San Salvador, Eduardo Godoy, afirmó que los conocimientos adquiridos en el seminario contribuirán a reforzar la eficiencia de los participantes. “No hay nada más noble que adquirir un conocimiento nuevo y promoverlo con otros en su entorno”, expresó.
Como parte de la actividad, el vicepresidente entregó un diploma de reconocimiento al conferencista internacional Napoleón Ardaya, en agradecimiento por su contribución al fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de los asistentes. El encuentro reafirmó la importancia de la formación continua, la integridad y el liderazgo institucional.
📰 Vicepresidente @fulloa51 destaca la profesionalización de servidores públicos en seminario internacional de liderazgo
El Vicemandatario participó como invitado de honor en el Seminario de Alto Nivel “Liderazgo Inspirador, El Poder del Carácter”. Retomó la visión del presidente @nayibbukele y enfatizó que “lo público tiene que ser mejor que lo privado”.
Destacó el trabajo de la ESIAP (que preside) en formación continua y convenios con @CortedeCuentas , @PGR_SV y @FGR_SV , además de los avances en transformación digital con Google.
El gobernador @eduardogodoy89 resaltó la importancia de aplicar y compartir los conocimientos adquiridos. Ulloa entregó un reconocimiento al conferencista internacional Napoleón Ardaya.
#ElSalvador #GestiónPública #Liderazgo #ESIAP
@VCpresidenciaSV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 22, 2026
Política
El Salvador y Japón impulsan cooperación: Félix Ulloa presenta a diplomático japonés inversión de $2.900 millones, Puerto de La Unión y avances en el SICA
Política
Elecciones 2027: TSE sortea quinta posición de juntas electorales; así quedaron los partidos
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó el martes 20 de octubre el sorteo de la quinta posición y la distribución de cargos para integrar las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) y las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM). El procedimiento forma parte de los preparativos para las elecciones de 2027 y permite avanzar en la conformación de los organismos que administrarán el proceso en los territorios.
La integración se desarrolló conforme a los artículos 91 y 95 del Código Electoral. Cuatro posiciones corresponden a propuestas de los partidos con mayor votación en la última elección legislativa: Nuevas Ideas, ARENA, FMLN y PCN. Para la quinta participaron VAMOS, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Fuerza Solidaria (FS) y Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS).
En el sorteo de las juntas departamentales, las claves quedaron distribuidas de la siguiente manera: 5A para VAMOS, 5B para GANA, 5C para PDC, 5D para Fuerza Solidaria y 5E para FPS. Estas referencias se incorporan a la matriz que establece la distribución de las propuestas en los distintos organismos.
Para las juntas municipales, el resultado fue diferente: 5A para FPS, 5B para GANA, 5C para Fuerza Solidaria, 5D para VAMOS y 5E para PDC. Las letras identifican las posiciones dentro del mecanismo de distribución; no representan un orden de preferencia electoral ni una ubicación en las papeletas de votación.
La quinta posición tampoco equivale automáticamente a una vocalía. Según explicó el TSE, quienes sean incorporados mediante este mecanismo podrán ejercer presidencias, secretarías u otras responsabilidades, de acuerdo con la matriz de asignación. Los cargos se distribuirán de forma rotativa entre las juntas y los partidos participantes, bajo el criterio de equidad anunciado por la institución.
Para establecer el orden de participación, los representantes partidarios extrajeron sobres numerados y posteriormente tomaron las esferas de la tómbola. La actividad contó con presencia de la Fiscalía Electoral, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Junta de Vigilancia Electoral, entre otras instancias.
La magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, afirmó que el procedimiento responde al cumplimiento de la legislación electoral y al compromiso de organizar los comicios con transparencia. Al finalizar, los resultados quedaron asentados en un acta firmada por representantes de los partidos, el Fiscal Electoral, las magistraturas y la Secretaría General del Tribunal.
El TSE aclaró que las posiciones corresponden a una etapa inicial y pueden estar sujetas a revisión y ajustes antes de establecer la distribución definitiva. Por ello, el sorteo constituye un avance en la organización de las juntas, mientras continúan las actuaciones necesarias para completar su integración.