Política
Elecciones en EE. UU. no cambiarán de inmediato la política migratoria, afirma vocero de la embajada
El vocero de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Timothy Brown, afirmó que la administración de Donald Trump mantendrá la aplicación de las leyes migratorias tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Sus declaraciones se centraron en la continuidad de las operaciones de seguridad fronteriza ante la nueva composición del Congreso.
Brown sostuvo que el control del ingreso irregular y el combate al narcotráfico continúan entre las prioridades del Ejecutivo estadounidense. “La ley, la política sigue la misma y vamos a seguir implementando nuestras leyes por la seguridad”, expresó. También destacó la cooperación con países de la región.
Consultado sobre la posibilidad de que el nuevo Congreso frene iniciativas migratorias, fiscales o presupuestarias, el portavoz remitió esas preguntas a los legisladores electos. Aclaró que su intervención se refería a la ejecución de la seguridad fronteriza, sin desarrollar una valoración sobre la futura agenda parlamentaria.
El resultado electoral no modifica automáticamente las normas migratorias vigentes. Aunque las agencias del Ejecutivo administran y aplican esas disposiciones, el Congreso conserva facultades para aprobar leyes, decidir sobre recursos presupuestarios y fiscalizar al Gobierno. Por ello, la continuidad operativa anunciada por Brown no excluye posibles cambios legislativos posteriores.
Política
«No tenemos dónde vivir»: haitiana pide seguridad en video compartido por Bukele
Una ciudadana haitiana denunció que numerosas familias viven a la intemperie por la violencia de las pandillas, durante una manifestación registrada este viernes 6 de noviembre en Puerto Príncipe. Su testimonio aparece en un video compartido por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele: «No tenemos dónde vivir. Dormimos al aire libre. Estamos desamparados», expresó.
La movilización reunió a habitantes de Fort-National y Canapé-Vert que manifestaron respaldo al mandatario y a la presencia de personal militar salvadoreño en Haití. La mujer señaló a la coalición de pandillas Viv Ansanm como responsable de la destrucción de comunidades y pidió acciones para recuperar la seguridad, además de avanzar hacia la celebración de elecciones.
El testimonio se conoce en medio del despliegue salvadoreño para buscar a cuatro militares desaparecidos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre cerca de Puerto Príncipe. La participación de El Salvador ha incrementado la atención sobre la crisis haitiana y las condiciones de la población civil en los sectores afectados por los grupos armados.
El reclamo refleja una emergencia humanitaria más amplia: datos de la Organización Internacional para las Migraciones difundidos en septiembre situaban en cerca de 1.5 millones el número de desplazados internos en Haití. La pérdida de viviendas y los desplazamientos reiterados dificultan el acceso de las familias a alojamiento seguro y servicios básicos.
Haiti 🇭🇹: Plusieurs centaines d’habitants de Fort-National et de Canapé-Vert ont manifesté, ce vendredi, leur soutien au président salvadorien🇸🇻 @nayibbukele https://t.co/iHoBLaA8fC
— Passion Info Plus (@passioninfoplus) November 6, 2026
Política
Vicepresidente Ulloa acusa a The Economist de colocarse del lado de las pandillas en Haití por antibukelismo
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, reaccionó este viernes a un artículo de la revista británica The Economist que expresa preocupación por las posibles ambiciones del presidente Nayib Bukele en Haití. En su publicación en la red social X, Ulloa señaló que “nunca habría imaginado que el antibukelismo llevaría a medios como este a colocarse del lado de las pandillas criminales que siembran terror y muerte en Haití”.
Ulloa comparó la postura del medio con la cobertura que, según él, realizaron durante la lucha contra las pandillas en El Salvador. “Aunque a decir verdad ya lo hicieron en El Salvador. ¿Por qué no seguir el mismo patrón en Haití? Los ciega el odio”, escribió el funcionario. El artículo de The Economist advierte sobre el riesgo de una estrategia de “tierra arrasada” que podría causar la muerte de civiles si las ambiciones de Bukele en el país caribeño resultan ser de gran alcance.
El despliegue militar salvadoreño en Haití, que supera los 2.000 efectivos, surgió tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación el 18 de octubre, luego de una emboscada de pandillas en Croix-des-Bouquets. El gobierno ha insistido en que se trata de una misión de rescate y cooperación bilateral con las autoridades haitianas, y no de una ocupación, mientras las críticas internacionales cuestionan el alcance y los métodos de la operación.
Nunca habría imaginado que el antibukelismo llevaría a medios como este, a colocarse de del lado de las pandillas criminales que siembran terror y muerte en Haiti.
Aunque ha decir verdad ya lo hicieron en El Salvador.
Porque no seguir el mismo patrón en Haiti?
Los ciega el odio.
— Félix Ulloa (@fulloa51) November 6, 2026
Política
Nuevas Ideas presenta candidaturas para 2027 ante el TSE con concentración de simpatizantes
Simpatizantes de Nuevas Ideas se concentraron este viernes 6 de noviembre en los alrededores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mientras dirigentes del partido presentaban las solicitudes de inscripción de sus candidatos a diputados para las elecciones del 28 de febrero de 2027.
Los asistentes portaban camisetas con nombres de legisladores, pancartas y distintivos partidarios. La concentración acompañó la llegada de la comitiva encabezada por Xavi Zablah, presidente de Nuevas Ideas, y Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa. No se divulgó una cifra oficial de participantes.
Durante la jornada, Zablah afirmó que el partido presentó documentación para competir por los 60 escaños legislativos y reiteró su objetivo de obtenerlos en su totalidad. El dirigente vinculó esa aspiración con mantener el respaldo parlamentario a las iniciativas del presidente Nayib Bukele.
La entrega de expedientes constituye una solicitud de inscripción, cuya aprobación corresponde al TSE tras la revisión respectiva. El plazo para presentar candidaturas a diputaciones finaliza el 19 de noviembre, como parte del calendario previo a los comicios de 2027.