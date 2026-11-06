Elecciones en EE. UU. no cambiarán de inmediato la política migratoria, afirma vocero de la embajada

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, reaccionó este viernes a un artículo de la revista británica The Economist que expresa preocupación por las posibles ambiciones del presidente Nayib Bukele en Haití. En su publicación en la red social X, Ulloa señaló que “nunca habría imaginado que el antibukelismo llevaría a medios como este a colocarse del lado de las pandillas criminales que siembran terror y muerte en Haití”.

Ulloa comparó la postura del medio con la cobertura que, según él, realizaron durante la lucha contra las pandillas en El Salvador. “Aunque a decir verdad ya lo hicieron en El Salvador. ¿Por qué no seguir el mismo patrón en Haití? Los ciega el odio”, escribió el funcionario. El artículo de The Economist advierte sobre el riesgo de una estrategia de “tierra arrasada” que podría causar la muerte de civiles si las ambiciones de Bukele en el país caribeño resultan ser de gran alcance.

El despliegue militar salvadoreño en Haití, que supera los 2.000 efectivos, surgió tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación el 18 de octubre, luego de una emboscada de pandillas en Croix-des-Bouquets. El gobierno ha insistido en que se trata de una misión de rescate y cooperación bilateral con las autoridades haitianas, y no de una ocupación, mientras las críticas internacionales cuestionan el alcance y los métodos de la operación.

Nunca habría imaginado que el antibukelismo llevaría a medios como este, a colocarse de del lado de las pandillas criminales que siembran terror y muerte en Haiti.

Aunque ha decir verdad ya lo hicieron en El Salvador.

Porque no seguir el mismo patrón en Haiti?

Los ciega el odio. — Félix Ulloa (@fulloa51) November 6, 2026

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