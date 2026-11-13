Política
Elecciones 2027 en El Salvador: Fiscalía supervisa 9,700 unidades de tinta indeleble para garantizar la seguridad del voto
La Fiscalía General de la República (FGR) participó este jueves 12 de noviembre en una jornada de verificación de la legalidad y cadena de custodia de la tinta indeleble que será utilizada durante las elecciones del 28 de febrero de 2027 en El Salvador. El procedimiento, desarrollado en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), forma parte de los preparativos para garantizar la integridad de los materiales electorales y prevenir irregularidades durante la votación. Las autoridades confirmaron que el país recibió 9,700 unidades de tinta indeleble, destinadas a los centros de votación del territorio nacional.
Durante la inspección, representantes fiscales comprobaron que los recipientes permanecían debidamente sellados y que su apertura se efectuó siguiendo los protocolos establecidos. La institución también verificó las condiciones de resguardo del material, cuya cadena de custodia se mantiene desde el pasado 30 de octubre. Estas medidas buscan evitar alteraciones, sustituciones o manipulaciones indebidas antes de que los insumos sean incorporados a los paquetes electorales que recibirán las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
La jornada contó con la participación de la Dirección de Organización Electoral, la Junta de Vigilancia Electoral y especialistas del laboratorio de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, quienes acompañaron las verificaciones técnicas para comprobar la calidad del producto. La tinta indeleble constituye un mecanismo adicional de seguridad, ya que permite identificar a los ciudadanos que han ejercido su derecho al sufragio mediante una marca visible, contribuyendo a prevenir intentos de votación múltiple. El director de Organización Electoral, Rodolfo Salazar, destacó la importancia de desarrollar controles verificables y contar con acompañamiento institucional durante estas evaluaciones.
La revisión forma parte de las actividades logísticas que desarrolla el TSE para organizar los comicios de 2027, en los que se renovarán cargos de elección popular. Además de la tinta indeleble, la preparación electoral contempla la disponibilidad de papeletas, padrones, materiales de votación y mecanismos de control en los centros habilitados. Aunque las autoridades confirmaron la realización de las verificaciones, todavía no se han divulgado públicamente los resultados detallados de las pruebas de laboratorio ni la distribución específica de las 9,700 unidades. El organismo electoral continuará desarrollando las actividades previstas en su planificación para la jornada del próximo 28 de febrero.
Política
Bukele anuncia toma de control del estadio Sylvio Cator en Haití
El presidente Nayib Bukele informó este jueves que, en el marco del acuerdo bilateral entre los gobiernos de Haití y El Salvador, una operación conjunta logró tomar el control del estadio Sylvio Cator y ponerlo en seguridad.
En la operación participaron la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H), una Task Force y las Fuerzas Especiales salvadoreñas.
🚨 ÚLTIMA HORA | Fuerzas de El Salvador toman el Estadio Sylvio Cator
En operación conjunta con la Policía Nacional de Haití y la Task Force, tropas salvadoreñas recuperaron el principal estadio del país, controlado por pandillas desde 2024.
En el interior se hallaron restos humanos. Ahora se instalará una base operativa para avanzar en territorio de las bandas.
Bukele: “Ahora la ventaja es nuestra. Quienes decidan quedarse a pelear, sufrirán las consecuencias”.
#Cronio #Haití #ElSalvador #Bukele #Seguridad
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 13, 2026
Según el mandatario, durante el operativo se descubrieron varios cráneos humanos en el interior del estadio.
Bukele indicó que ahora se establecerá una base operacional en el recinto para continuar avanzando en los territorios controlados por las pandillas.
“Ahora nosotros tenemos la ventaja en el terreno”, afirmó.
Además, pidió con firmeza a todos los miembros de las pandillas que abandonen la zona antes de que comience la ofensiva, advirtiendo que quienes elijan quedarse a combatir “tendrán que sufrir las consecuencias”.
Nan kad akò bilateral ki genyen ant gouvènman Ayiti ak gouvènman Salvadò a, yon operasyon konjwen ki te reyini Polis Nasyonal Dayiti, Fòs Lame Dayiti (FAd’H), Task Force la, ak Fòs Espesyal Salvadò yo reyisi pran kontwòl Estad Sylvio Cator a epi mete l an sekirite. Pandan operasyon an, nou te dekouvri plizyè zo tèt moun anndan estad la.
Kounye a, nou pral tabli yon baz operasyonèl nan estad la pou n ka kontinye avanse pi fon nan teritwa gang yo kontwole.
Kounye a, se nou ki gen avantaj sou teren an.
Mwen mande tout manm gang yo avèk anpil fèmte pou yo kite zòn nan anvan ofansiv la kòmanse.
Moun ki chwazi rete pou konbat fòs nou yo ap oblije sibi konsekans yo.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 13, 2026
Política
Vicepresidente Ulloa participa en encuentro por el desarrollo de Santa Ana Norte
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó este miércoles en el encuentro “Conservación y Desarrollo Local, Seguridad Alimentaria: Uniendo Esfuerzos en Santa Ana Norte”, realizado en la zona central de Metapán.
El evento se enmarca en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio y busca fortalecer las capacidades productivas de las comunidades de la zona.
Durante su intervención, el Vicepresidente destacó el potencial agrícola, hídrico y productivo de Santa Ana Norte como territorio estratégico para el progreso económico del país. Resaltó la visión del Gobierno de fomentar la seguridad alimentaria a través de la reactivación del sector agropecuario y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
También reconoció los esfuerzos interinstitucionales para impulsar las actividades pesqueras, prevenir incendios forestales y brindar asistencia alimentaria a las familias afectadas por la sequía. Reiteró el compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades locales y la cooperación internacional.
En el marco de la jornada se firmó un Acuerdo de Cooperación entre la Municipalidad de Santa Ana Norte y el Plan Trifinio, que contempla la construcción de un hotel-escuela en Metapán. Además, se entregaron insumos agrícolas, 450 paquetes alimentarios financiados por la Embajada de la República Popular China y equipamiento para la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento de la pesca artesanal.
El encuentro contó con la participación del Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina; el Alcalde de Santa Ana Norte, Carlos Landaverde; representantes de la Embajada de Marruecos, del Instituto Salvadoreño del Café, de la Dirección de Economía Azul y de la Autoridad Salvadoreña del Agua.
Fortaleciendo alianzas para el desarrollo territorial.👨🏽🌾🤝🐟El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, participó en el encuentro denominado “Conservación y Desarrollo Local, Seguridad Alimentaria: Uniendo Esfuerzos en Santa Ana Norte”, desarrollado en la zona central de Metapán, con miras a robustecer las capacidades productivas de las comunidades.
El Vicepresidente Ulloa destacó el potencial agrícola, hídrico y productivo de Santa Ana Norte como un territorio estratégico para el progreso económico del país. Resaltó la visión del Gobierno del Presidente Bukele de fomentar la seguridad alimentaria mediante la reactivación del sector agropecuario, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Reconoció los esfuerzos interinstitucionales para impulsar las actividades pesqueras, prevenir incendios forestales y brindar asistencia alimentaria a las familias afectadas por la sequía. En esa línea, reiteró el compromiso del Gobierno de continuar trabajando junto a las autoridades locales y la cooperación internacional para promover el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
El Secretario Ejecutivo Trinacional del @Plan_Trifinio, Sr. Jorge Urbina, expresó la importancia de la colaboración entre las entidades de Gobierno y cooperantes para impulsar el desarrollo de Santa Ana Norte, mediante iniciativas orientadas a la protección de los recursos naturales, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las actividades agrícolas y pesqueras.
A su vez, el Alcalde de Santa Ana Norte, Sr. Carlos Landaverde, enfatizó la relevancia del sector agrícola y cafetalero como pilares del desarrollo económico local y la seguridad alimentaria. Bajo la premisa “Apoyar al campo es sembrar futuro”, reafirmó la necesidad de continuar articulando esfuerzos para respaldar a los productores.
Como parte de la jornada, se celebró la firma de un Acuerdo de Cooperación entre la Municipalidad de Santa Ana Norte y el Plan Trifinio, que contempla la construcción de un hotel-escuela en Metapán. Asimismo, se entregaron insumos agrícolas, 450 paquetes alimentarios financiados por la Embajada de la República Popular China y equipamiento para la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento de la pesca artesanal.
El evento contó con la participación del Encargado de Negocios de la Embajada del Reino de Marruecos, Sr. Brahim Baddi; el Presidente del Instituto Salvadoreño del Café, Sr. Mauricio Sansivirini; el representante de la Dirección de Economía Azul, Sr. Misael Chavarría; y la Presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua, Sra. Ethel Cabrera.
— Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) November 11, 2026
Política
FMLN aplaza inscripción de candidaturas y denuncia presuntas trabas para obtener solvencias
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aplazó hasta la próxima semana la presentación de sus candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El trámite estaba previsto para este martes 10 de noviembre, de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
El secretario general del partido, Manuel Flores, atribuyó el aplazamiento a dificultades para obtener las solvencias que deben presentar los aspirantes. Señaló en particular los documentos que emiten la Corte de Cuentas de la República y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
La presentación prevista incluía al binomio presidencial integrado por Rafael Aguirre y Madaí Santos, así como a las planillas de aspirantes a la Asamblea Legislativa. Por su parte, la Corte de Cuentas mantiene una campaña informativa sobre el trámite de la constancia electoral.
Flores aseguró que el FMLN participará en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. El partido no precisó el día en que presentará las candidaturas la próxima semana.