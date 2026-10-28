Política
El Salvador impulsa la economía azul en el Congreso Latinoamericano de Acuicultura LACQUA26
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó en la inauguración del Congreso Latinoamericano y del Caribe de Acuicultura (LACQUA26), encuentro internacional que reúne a investigadores, productores e inversionistas de 35 países para promover el intercambio de conocimientos, la innovación tecnológica y el desarrollo del sector acuícola.
Durante su intervención, el vicepresidente resaltó la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), adscrita al Ministerio de Economía, como parte de una visión estratégica que va más allá de la actividad pesquera tradicional. Explicó que esta institución permitirá fortalecer las cadenas productivas, generar empleo, ampliar la comercialización y contribuir a la seguridad alimentaria, garantizando la protección de los ecosistemas.
Subrayó el potencial marítimo del país, que cuenta con tres veces más territorio en el océano que en tierra firme. También destacó que la economía azul dinamiza el turismo y recordó que hasta septiembre el país había recibido 3.5 millones de visitantes internacionales, con una proyección de cerrar 2026 en 4.2 millones, lo que abre oportunidades de inversión y desarrollo para las comunidades costeras.
El presidente del Capítulo Latinoamericano y del Caribe de Acuicultura agradeció al Gobierno y a las instituciones involucradas, mientras que el director ejecutivo de ASEA enfatizó la importancia de aprovechar los recursos marinos mediante innovación, valor agregado y cadenas productivas. El encuentro reafirma el compromiso de El Salvador con una economía azul sustentable orientada a fortalecer la competitividad y el desarrollo integral de la región.
Política
Vicepresidente Ulloa visita el Instituto Especializado Hospital El Salvador para fortalecer la formación en salud
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, en su calidad de rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), realizó una visita al Instituto Especializado Hospital El Salvador (IEHES), que opera en el Centro Nacional de Excelencia en Salud (CENES). El objetivo fue conocer sus instalaciones, capacidades tecnológicas y programas de formación especializada orientados al fortalecimiento del talento humano y la modernización del sistema nacional de salud.
Durante el encuentro, el vicepresidente Ulloa reconoció los esfuerzos para robustecer la formación de los profesionales de la salud y destacó la importancia de la innovación educativa, la actualización continua y la articulación interinstitucional para contribuir a una atención médica de calidad. El viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga, subrayó la visión de posicionar al IEHES y al CENES como referentes regionales mediante el fortalecimiento de competencias, la transformación digital y alianzas de cooperación académica.
Al finalizar la jornada, el vicepresidente, acompañado por la directora ejecutiva de la ESIAP, Claudia de Larín; el viceministro Alvarenga; el rector del IEHES, Carlos Ávila, y otras autoridades, recorrió las instalaciones del CENES. Conocieron las aulas de soporte vital básico, reanimación cardiopulmonar y el Centro de Simulación Clínica, destinados al desarrollo de habilidades prácticas para la atención médica.
El acercamiento reafirma la importancia de la cooperación interinstitucional para promover una formación especializada en salud, innovadora y centrada en las personas. Paralelamente, el vicepresidente también sostuvo una reunión con representantes de la firma suiza ARX Group SA para explorar oportunidades de cooperación en infraestructura, energía renovable y recursos hídricos.
Política
El Salvador es sede de la XI Cumbre de las Américas de Contabilidad 2026
El Salvador es sede de la XI Cumbre de las Américas 2026, encuentro internacional organizado por la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP). El evento reúne a profesionales del sector contable de 21 naciones para intercambiar conocimientos y experiencias sobre la profesión.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó en la inauguración y dio la bienvenida a las delegaciones internacionales. Destacó la importancia de que el país sea anfitrión en un momento de transformación nacional y resaltó los avances alcanzados en materia de seguridad, crecimiento económico, innovación y desarrollo.
Durante su intervención, subrayó los esfuerzos para consolidar un ecosistema tecnológico y financiero moderno. Mencionó la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), encargada de regular y supervisar el sector, y de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), orientada a impulsar el desarrollo y la implementación responsable de esta tecnología. También destacó el papel de la contaduría pública en la transparencia, la rendición de cuentas, la confianza empresarial y el fortalecimiento financiero de las micro y pequeñas empresas.
Al finalizar, el vicepresidente Ulloa recibió un reconocimiento por su apoyo al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos y su compromiso con la profesión contable. Además, se entregaron los Premios Luca Pacioli a profesionales destacados por su trayectoria y aportes al desarrollo de la contaduría pública. La celebración de la cumbre en El Salvador se presenta como una oportunidad para fortalecer la cooperación interamericana y proyectar al país como sede de encuentros especializados.
Política
Vicepresidente Ulloa dialoga con líderes de IFAC e ISCP sobre contabilidad, inteligencia artificial y transparencia en la XI Cumbre de las Américas
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, sostuvo una reunión con Jean Bouquot, presidente de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), y Jesús Henríquez, presidente del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP), para analizar el papel estratégico de la contabilidad pública, la auditoría y la información financiera en el fortalecimiento de la transparencia. El encuentro se enmarca en la XI Cumbre de las Américas 2026, que se celebra del 27 al 29 de octubre en el Hotel Hilton de San Salvador y reúne a más de mil profesionales contables de Latinoamérica. La cumbre, organizada por el ISCP bajo los estándares de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), aborda temas como la inteligencia artificial, la digitalización, la atracción de talento y la ética en la profesión.
Durante el diálogo, Ulloa destacó los desafíos que plantea la transformación tecnológica y la relevancia de incorporar herramientas como la inteligencia artificial y blockchain en la contabilidad y la economía digital. Señaló la necesidad de robustecer los marcos normativos para modernizar el ejercicio profesional y generar condiciones adecuadas ante estas nuevas dinámicas. También resaltó los avances en la capacitación de servidores públicos: más de 16 mil trabajadores gubernamentales han sido certificados en áreas como tecnología, ética y finanzas a través de iniciativas de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), que él preside, con el objetivo de mejorar el servicio estatal a la población.
Los representantes del sector contable reconocieron el progreso de El Salvador en distintas áreas y propusieron impulsar mesas técnicas, fortalecer la articulación del gremio, atraer a nuevas generaciones a la profesión y definir el perfil que deberá asumir el contador público frente a la transformación tecnológica y económica global. En la sesión también participaron Nelson Hahn, presidente de la AIC; Valentín Pich, presidente del Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA); y José Miranda, presidente organizador de la cumbre. El evento inaugura su agenda con una conferencia magistral de Bouquot sobre la visión global de la profesión en tecnología e innovación para un futuro sostenible.
La sede de la XI Cumbre fue obtenida por El Salvador tras la edición de 2024 en República Dominicana, en reconocimiento a los avances económicos del país. La programación incluye discusiones sobre activos digitales, resiliencia de pequeñas y medianas prácticas, transparencia y anticorrupción, lo que posiciona al país como espacio de diálogo regional sobre la modernización del sector contable.