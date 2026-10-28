El Salvador es sede de la XI Cumbre de las Américas de Contabilidad 2026

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, sostuvo una reunión con Jean Bouquot, presidente de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), y Jesús Henríquez, presidente del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP), para analizar el papel estratégico de la contabilidad pública, la auditoría y la información financiera en el fortalecimiento de la transparencia. El encuentro se enmarca en la XI Cumbre de las Américas 2026, que se celebra del 27 al 29 de octubre en el Hotel Hilton de San Salvador y reúne a más de mil profesionales contables de Latinoamérica. La cumbre, organizada por el ISCP bajo los estándares de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), aborda temas como la inteligencia artificial, la digitalización, la atracción de talento y la ética en la profesión.

Durante el diálogo, Ulloa destacó los desafíos que plantea la transformación tecnológica y la relevancia de incorporar herramientas como la inteligencia artificial y blockchain en la contabilidad y la economía digital. Señaló la necesidad de robustecer los marcos normativos para modernizar el ejercicio profesional y generar condiciones adecuadas ante estas nuevas dinámicas. También resaltó los avances en la capacitación de servidores públicos: más de 16 mil trabajadores gubernamentales han sido certificados en áreas como tecnología, ética y finanzas a través de iniciativas de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), que él preside, con el objetivo de mejorar el servicio estatal a la población.

Los representantes del sector contable reconocieron el progreso de El Salvador en distintas áreas y propusieron impulsar mesas técnicas, fortalecer la articulación del gremio, atraer a nuevas generaciones a la profesión y definir el perfil que deberá asumir el contador público frente a la transformación tecnológica y económica global. En la sesión también participaron Nelson Hahn, presidente de la AIC; Valentín Pich, presidente del Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA); y José Miranda, presidente organizador de la cumbre. El evento inaugura su agenda con una conferencia magistral de Bouquot sobre la visión global de la profesión en tecnología e innovación para un futuro sostenible.

La sede de la XI Cumbre fue obtenida por El Salvador tras la edición de 2024 en República Dominicana, en reconocimiento a los avances económicos del país. La programación incluye discusiones sobre activos digitales, resiliencia de pequeñas y medianas prácticas, transparencia y anticorrupción, lo que posiciona al país como espacio de diálogo regional sobre la modernización del sector contable.

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