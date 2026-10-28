Política
El Salvador es sede de la XI Cumbre de las Américas de Contabilidad 2026
El Salvador es sede de la XI Cumbre de las Américas 2026, encuentro internacional organizado por la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP). El evento reúne a profesionales del sector contable de 21 naciones para intercambiar conocimientos y experiencias sobre la profesión.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó en la inauguración y dio la bienvenida a las delegaciones internacionales. Destacó la importancia de que el país sea anfitrión en un momento de transformación nacional y resaltó los avances alcanzados en materia de seguridad, crecimiento económico, innovación y desarrollo.
Durante su intervención, subrayó los esfuerzos para consolidar un ecosistema tecnológico y financiero moderno. Mencionó la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), encargada de regular y supervisar el sector, y de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), orientada a impulsar el desarrollo y la implementación responsable de esta tecnología. También destacó el papel de la contaduría pública en la transparencia, la rendición de cuentas, la confianza empresarial y el fortalecimiento financiero de las micro y pequeñas empresas.
Al finalizar, el vicepresidente Ulloa recibió un reconocimiento por su apoyo al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos y su compromiso con la profesión contable. Además, se entregaron los Premios Luca Pacioli a profesionales destacados por su trayectoria y aportes al desarrollo de la contaduría pública. La celebración de la cumbre en El Salvador se presenta como una oportunidad para fortalecer la cooperación interamericana y proyectar al país como sede de encuentros especializados.
Política
Vicepresidente Ulloa dialoga con líderes de IFAC e ISCP sobre contabilidad, inteligencia artificial y transparencia en la XI Cumbre de las Américas
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, sostuvo una reunión con Jean Bouquot, presidente de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), y Jesús Henríquez, presidente del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP), para analizar el papel estratégico de la contabilidad pública, la auditoría y la información financiera en el fortalecimiento de la transparencia. El encuentro se enmarca en la XI Cumbre de las Américas 2026, que se celebra del 27 al 29 de octubre en el Hotel Hilton de San Salvador y reúne a más de mil profesionales contables de Latinoamérica. La cumbre, organizada por el ISCP bajo los estándares de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), aborda temas como la inteligencia artificial, la digitalización, la atracción de talento y la ética en la profesión.
Durante el diálogo, Ulloa destacó los desafíos que plantea la transformación tecnológica y la relevancia de incorporar herramientas como la inteligencia artificial y blockchain en la contabilidad y la economía digital. Señaló la necesidad de robustecer los marcos normativos para modernizar el ejercicio profesional y generar condiciones adecuadas ante estas nuevas dinámicas. También resaltó los avances en la capacitación de servidores públicos: más de 16 mil trabajadores gubernamentales han sido certificados en áreas como tecnología, ética y finanzas a través de iniciativas de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), que él preside, con el objetivo de mejorar el servicio estatal a la población.
Los representantes del sector contable reconocieron el progreso de El Salvador en distintas áreas y propusieron impulsar mesas técnicas, fortalecer la articulación del gremio, atraer a nuevas generaciones a la profesión y definir el perfil que deberá asumir el contador público frente a la transformación tecnológica y económica global. En la sesión también participaron Nelson Hahn, presidente de la AIC; Valentín Pich, presidente del Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA); y José Miranda, presidente organizador de la cumbre. El evento inaugura su agenda con una conferencia magistral de Bouquot sobre la visión global de la profesión en tecnología e innovación para un futuro sostenible.
La sede de la XI Cumbre fue obtenida por El Salvador tras la edición de 2024 en República Dominicana, en reconocimiento a los avances económicos del país. La programación incluye discusiones sobre activos digitales, resiliencia de pequeñas y medianas prácticas, transparencia y anticorrupción, lo que posiciona al país como espacio de diálogo regional sobre la modernización del sector contable.
Política
Arranca la campaña presidencial en El Salvador: estas son las fechas clave para las elecciones de 2027
El Salvador inició este martes 27 de octubre el período de propaganda para las candidaturas a presidente y vicepresidente, de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027. Según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la campaña presidencial concluirá el 24 de febrero, antes de la jornada en la que también se elegirán diputaciones y concejos municipales.
Entre las fórmulas anunciadas figuran Nayib Bukele y Félix Ulloa, por Nuevas Ideas; Mayté Iraheta y Verónica Henríquez, por ARENA; y Rafael Aguirre y Madaí Santos, por el FMLN. El anuncio partidario de una candidatura debe distinguirse de su inscripción definitiva, cuya resolución corresponde al organismo electoral.
El calendario contempla fechas diferentes para las otras contiendas: la propaganda para diputaciones comenzará el 27 de diciembre de 2026 y la de concejos municipales, el 27 de enero de 2027. Ambas finalizarán el 24 de febrero, al igual que la campaña presidencial.
Los próximos meses también incluyen actividades de preparación y control del proceso. El TSE establece el 12 de febrero como último día para publicar resultados de encuestas o proyecciones electorales y prevé la entrega de paquetes a las juntas electorales departamentales y municipales antes de la votación. Estas etapas acompañan la organización de unos comicios que reunirán tres elecciones en una misma jornada.
Política
Félix Ulloa plantea incorporar inteligencia artificial al arbitraje durante foro internacional en El Salvador
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, planteó incorporar herramientas de inteligencia artificial a los procedimientos arbitrales durante la inauguración de El Salvador Arbitration Week 2026. El encuentro, que se desarrolla del 26 al 28 de octubre en San Salvador, reúne a especialistas para analizar la resolución de controversias y su relación con la actividad empresarial.
La agenda cuenta con 49 expositores internacionales y 16 salvadoreños, según informó la Vicepresidencia. La organización está a cargo del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), junto con el capítulo salvadoreño del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje.
Durante su intervención, Ulloa señaló que la inteligencia artificial puede apoyar la prevención de controversias, el análisis de información y la consulta de jurisprudencia. El funcionario sostuvo que estas herramientas deben complementar el criterio de los profesionales del derecho y preservar su responsabilidad en la evaluación de cada caso.
El vicepresidente también afirmó que el Gobierno ha impulsado la aprobación de más de 40 leyes de carácter económico para facilitar el comercio, la industria y las inversiones. En materia tecnológica, mencionó la adopción del bitcoin, la Comisión Nacional de Activos Digitales y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, además de las oportunidades que atribuye al crecimiento de la tokenización.
El arbitraje permite que las partes acuerden someter una controversia a uno o varios árbitros, quienes emiten una resolución denominada laudo. Su presencia en los contratos ofrece una vía especializada para atender disputas empresariales, por lo que el foro aborda su modernización como parte del debate sobre confianza y certeza jurídica para las inversiones.
En la inauguración también participaron la presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, y el presidente del Centro de Mediación y Arbitraje, Alexander López. Escobar destacó las acciones gubernamentales en seguridad e inversión, mientras López señaló la importancia de fortalecer el diálogo regional y los mecanismos de solución de controversias para generar confianza empresarial.