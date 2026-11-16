Política
El Salvador celebra la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia 2026
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa hijo, presidió la inauguración de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED) 2026, una iniciativa impulsada desde la Vicepresidencia de la República que reúne a autoridades gubernamentales, líderes políticos, académicos y especialistas de 25 países para analizar las transformaciones de los sistemas democráticos, el papel de las instituciones públicas y los desafíos de la gobernanza contemporánea.
La CIED constituye un espacio de reflexión política y académica orientado a facilitar el diálogo, el análisis y el intercambio de experiencias sobre los modelos contemporáneos de democracia y la función del Estado frente a las dinámicas políticas, económicas, sociales y geopolíticas del escenario mundial. Su segunda edición da continuidad al encuentro celebrado en 2024, cuando El Salvador propició un debate internacional sobre la crisis de los sistemas tradicionales de democracia liberal y las nuevas perspectivas de organización estatal, tomando como referencia las políticas públicas implementadas en el país en materia de seguridad, desarrollo social y dinamización económica.
En este contexto, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele participa en la conferencia mediante la presentación de las estrategias implementadas en distintas áreas de la administración pública, sus avances y perspectivas, particularmente aquellas orientadas a la construcción de los pilares del Estado de bienestar social. Esta metodología permite examinar la experiencia salvadoreña desde un enfoque multidimensional, incorporando el análisis comparado de especialistas y representantes internacionales.
La jornada inaugural inició con las palabras de bienvenida del Vicepresidente Ulloa quién expuso ante el pleno las grandes transformaciones en seguridad, economía, educación y salud de El Salvador. Posteriormente se realizó la presentación especial “Instituciones sólidas, democracia estable: la experiencia de la República Dominicana y su aporte a la gobernanza regional”, a cargo de la Vicepresidenta de la República Dominicana, Sra. Raquel Peña, quien participó en este encuentro de intercambio institucional entre ambas naciones.
Acto seguido, se desarrollaron conferencias destinadas a exponer las principales acciones gubernamentales en sectores estratégicos. El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sr. Gustavo Villatoro, abordó “La importancia de la seguridad, la evidencia salvadoreña”, mientras que el Presidente de la Dirección de Integración, Sr. Alejandro Gutman, presentó “La integración como un modelo innovador de desarrollo social. Una nueva mirada sobre la pobreza”, centrada en una concepción integral de la atención a las condiciones sociales y el fortalecimiento de las oportunidades educativas.
🇸🇻🌎 ¡El Salvador reúne a representantes de 25 países! El vicepresidente Félix Ulloa encabeza la apertura de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (#CIED2026) en San Salvador.
🎙️🤝 El vicemandatario dirige su mensaje a los participantes de este encuentro internacional, centrado en los desafíos del Estado y la democracia. @fulloa51 @VCpresidenciaSV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 16, 2026
La agenda también incorporó las intervenciones del Viceministro de Gestión y Desarrollo de Salud, Sr. Carlos Alvarenga, sobre salud y bienestar integral; de la Ministra de Turismo, Sra. Morena Valdez, acerca de la transformación de la imagen del país y su posicionamiento turístico regional; y de la Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Sra. Karla Trigueros, quien presentó la conferencia “Los avances de la educación en El Salvador”. Estos espacios permitieron presentar las prioridades de la gestión gubernamental en ámbitos vinculados con el bienestar de la población y el desarrollo nacional.
@VCpresidenciaSV 🇸🇻🇩🇴🤝 ¡República Dominicana destaca el papel de El Salvador en Haití! La vicepresidenta Raquel Peña agradeció el compromiso salvadoreño durante su encuentro con Félix Ulloa.
🌎🎙️ “El Salvador es una vez más un ejemplo mundial”, expresó la vicemandataria, quien también destacó la importancia de fortalecer la paz, el diálogo y la cooperación entre ambas naciones.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 16, 2026
En materia económica, se desarrolló el panel “Transformación del Estado y clima de negocios: las bases para el despegue económico de El Salvador”, con la participación del Ministro de Hacienda, Sr. Jerson Posada; el Presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Sr. Federico Anliker; el Presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Sr. Paul David Steiner; el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Sr. Camilo Trigueros; y el Director Ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Sr. Luis Rodríguez.
El intercambio permitió abordar la modernización institucional, la facilitación de los procesos administrativos, el fortalecimiento de la infraestructura estratégica y las condiciones para la actividad empresarial, como parte de las políticas orientadas a impulsar el crecimiento económico y mejorar el entorno de inversión.
Asimismo, se desarrolló el panel “Inversión, innovación y oportunidades de crecimiento en El Salvador” el cual reunió a representantes del sector empresarial y de instituciones vinculadas con la promoción de inversiones, los activos digitales, la inteligencia artificial y el comercio exterior. Este espacio contempló el análisis de las oportunidades derivadas del desarrollo tecnológico, la articulación público-privada y las iniciativas destinadas a fortalecer la competitividad nacional.
🇸🇻🌎 ¡El Salvador reúne a líderes internacionales para hablar de Estado y democracia! El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, intervino durante la inauguración de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (#CIED2026) en San Salvador.
🎙️🤝 El funcionario participó en este encuentro que reúne a representantes de 25 países para abordar los desafíos de la región. @VCpresidenciaSV @Vi11atoro @nayibbukele
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 16, 2026
Cabe mencionar que la II CIED 2026 continuará el martes 17 de noviembre con el foro “El futuro de Centroamérica”, en el que participará nuevamente el Vicepresidente Ulloa, junto a la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Sra. Lina Ajoy; el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Sr. Valdrack Jaentschke; y el Expresidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), Sr. César Salazar. La discusión estará orientada a examinar los desafíos de la integración regional, las perspectivas de cooperación y el papel de las instituciones centroamericanas frente a las transformaciones del entorno internacional.
Posteriormente, se desarrollará el panel “El Estado frente a los nuevos desafíos de seguridad y gobernabilidad”, “el rol de África en el escenario internacional” y el foro “Modelos de gobernanza” y el “Haití, un país en permanente construcción”, destinados al análisis de los sistemas de justicia, la protección de los derechos humanos y los desafíos institucionales que enfrenta la nación caribeña. Estos encuentros permitirán ampliar el debate hacia experiencias internacionales relacionadas con la gobernabilidad, la seguridad y los mecanismos de respuesta estatal.
Con esta segunda edición, la Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso de promover espacios de análisis político y académico que permitan compartir la experiencia de El Salvador, conocer otras perspectivas internacionales y contribuir a la discusión sobre la evolución del Estado, los modelos democráticos y las alternativas de gobernanza frente a los desafíos del siglo XXI.
Política
Félix Ulloa destaca transformaciones de El Salvador ante representantes de 25 países en la CIED 2026
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, destacó las transformaciones impulsadas por el Gobierno salvadoreño durante la inauguración de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), que reúne en San Salvador a representantes de 25 países.
Durante su intervención, Ulloa aseguró que los participantes internacionales tendrán la oportunidad de conocer directamente los avances, desafíos y resultados de las políticas públicas implementadas en El Salvador durante los últimos dos años.
“Ustedes serán testigos de primera mano de lo que ha sucedido en el país”, expresó el vicemandatario, quien explicó que ministros y directores de instituciones compartirán sus experiencias en áreas como seguridad, economía y desarrollo social.
La conferencia, que se desarrolla el 16 y 17 de noviembre, busca promover el intercambio de experiencias sobre democracia, gobernanza y fortalecimiento institucional. Entre los participantes destaca la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, junto a autoridades y especialistas internacionales.
Política
Félix Ulloa: “El presidente Bukele está al tanto de cada decisión para garantizar las transformaciones en El Salvador”
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, destacó el liderazgo del presidente Nayib Bukele durante la inauguración de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (#CIED2026), desarrollada este lunes en San Salvador.
“El presidente Nayib Bukele está al tanto de cada decisión para garantizar las transformaciones en seguridad, economía y otros ámbitos”, afirmó Ulloa ante funcionarios, líderes políticos y especialistas internacionales.
Durante su intervención, el vicemandatario también resaltó el respaldo de la población a las medidas impulsadas por el Gobierno, especialmente en materia de seguridad, uno de los principales temas de análisis del encuentro.
La conferencia reúne a representantes nacionales e internacionales para debatir los desafíos del Estado y la gobernanza. En la inauguración también participó la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, quien acompañó a Ulloa en este importante espacio de diálogo.
Política
Vicepresidenta de República Dominicana destaca a El Salvador como ejemplo mundial durante encuentro con Félix Ulloa
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con su homóloga de República Dominicana, Raquel Peña, quien llegó al país para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), un espacio de diálogo sobre los desafíos internacionales.
Durante la reunión, Ulloa explicó que la presencia salvadoreña en Haití responde a mecanismos de cooperación bilateral y no a una ocupación, mensaje que también transmitió en representación del presidente Nayib Bukele durante la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, España.
Por su parte, Raquel Peña agradeció el compromiso de El Salvador con Haití y destacó el trabajo realizado por el país. “El Salvador es una vez más un ejemplo mundial”, expresó la vicemandataria dominicana, quien también resaltó la importancia de promover la paz y el diálogo.
Ambos funcionarios abordaron las oportunidades de inversión, el fortalecimiento del comercio bilateral y las estrategias económicas impulsadas por el Gobierno salvadoreño, especialmente en turismo, innovación y modernización del Estado. Peña manifestó el interés de República Dominicana en ampliar las relaciones comerciales y establecer nuevas alianzas estratégicas.
🌎 El Salvador se convierte en el epicentro del diálogo internacional para abordar los principales desafíos que enfrenta el mundo. 🇸🇻🇩🇴 El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), sostuvo un encuentro con su homóloga de República Dominicana, Sra. Raquel Peña (@RaquelPenaVice), quien arribó al país para asisitir a la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, #CIED2026.
Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa compartió detalles de su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid, Reino de España, donde transmitió un mensaje del Presidente @nayibbukele explicando que la presencia salvadoreña en Haití responde a mecanismos de cooperación bilateral con las autoridades haitianas y no a una ocupación. Resaltó que la comunidad iberoamericana no puede aspirar al desarrollo, la tranquilidad y el bienestar de sus pueblos sin atender la situación de esta nación hermana.
En relación a este tema, la Vicepresidenta Peña aprovechó la ocasión para agradecer el compromiso y la responsabilidad con los que El Salvador ha asumido su presencia en Haití. “El Salvador es una vez más un ejemplo mundial”, resaltó. Además, habló sobre como los propios haitianos están reconociendo el trabajo realizado por el país y enfatizó la importancia de que los pueblos promuevan la paz y el diálogo.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa abordó el Milagro Económico que busca alcanzar El Salvador, destacando las oportunidades de inversión generadas por el nuevo clima de paz, especialmente en el sector turístico. Resaltó las estrategias para dinamizar la economía, entre ellas, la seguridad jurídica, los incentivos fiscales, la modernización del Estado mediante el convenio con Google; el impulso de la agricultura, la innovación y logística, en el marco del plan económico de seis etapas creado por el Presidente Bukele.
Bajo este enfoque, la Vicemandataria dominicana expresó el interés de su país en fortalecer las relaciones comerciales y ampliar las oportunidades de inversión entre ambas naciones. Enfatizó la importancia de promover encuentros estratégicos con distintos sectores para establecer alianzas que contribuyan al robustecimiento de los vínculos económicos bilaterales.
En el encuentro también participó el Embajador de República Dominicana en El Salvador, Sr. Flavio Rondón.
— Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) November 16, 2026