Política
Christian Guevara pidió votar sin trámite previo la prórroga 57 del régimen de excepción
El diputado Christian Guevara, jefe de la bancada de Nuevas Ideas, pidió incorporar con dispensa de trámites la solicitud para extender el régimen de excepción y votó a favor de la medida en la sesión plenaria 136 de la Asamblea Legislativa, celebrada el martes 24 de noviembre.
«Mi voto a favor de la paz y tranquilidad de los salvadoreños», escribió Guevara en redes sociales tras la votación. El legislador expresó su deseo de que el país mantenga la tranquilidad que, a su juicio, la población había esperado durante años.
La solicitud del Consejo de Ministros obtuvo 57 votos a favor y uno en contra, emitido por la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS. La prórroga mantendrá vigentes las medidas extraordinarias en todo El Salvador del 27 de noviembre al 26 de diciembre de 2026.
Durante la plenaria se divulgaron cifras oficiales que registran 1,377 días sin homicidios desde el inicio del Gobierno de Nayib Bukele, de los cuales 1,263 corresponden al período del régimen de excepción. También se reportaron 93,548 capturas de personas señaladas de vínculos con estructuras criminales, con corte al 2 de noviembre.
Política
Asamblea extiende el régimen de excepción en El Salvador hasta el 26 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó este martes 24 de noviembre, con 57 votos a favor, la prórroga número 57 del régimen de excepción en El Salvador. La extensión regirá en todo el país del 27 de noviembre al 26 de diciembre de 2026.
La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, emitió el único voto en contra. Los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro, ambos de ARENA, estuvieron ausentes al momento de la votación en la sesión plenaria 136.
La medida está vigente desde el 27 de marzo de 2022. La nueva prórroga amplía por 30 días la suspensión de garantías constitucionales relacionadas con la defensa de las personas detenidas, el límite ordinario de 72 horas de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.
El Gobierno solicitó la extensión para continuar las operaciones contra las pandillas. En su petición, señaló que persisten casos de extorsión e intentos de reclutar a menores de edad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido poner fin al uso continuado de la medida y ha señalado denuncias de detenciones arbitrarias y afectaciones al debido proceso.
Política
Félix Ulloa firma acuerdo para usar inteligencia artificial en el seguimiento de becas en El Salvador
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, firmó el sábado 21 de noviembre un memorando de entendimiento con Luis Alberto Rodríguez, fundador y director ejecutivo de Dapper Latam. Ulloa suscribió el acuerdo como rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), durante el diálogo regional del World Governments Summit en Cap Cana, República Dominicana.
El primer proyecto será un sistema que utilizará inteligencia artificial para analizar datos de los programas de becas. La plataforma permitirá consultar la matrícula y seguir el avance de las personas becarias en cada etapa de su formación.
Según la Vicepresidencia, Dapper Latam, la ESIAP y la Dirección de Integración trabajarán juntas en la iniciativa. El objetivo es que las instituciones puedan evaluar los resultados de los programas con datos actualizados y usar esa información para decidir qué ajustes necesitan.
En la firma participaron Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración, y Claudia de Larín, directora ejecutiva de la ESIAP. La Vicepresidencia señaló que la colaboración podría extenderse a otras áreas de la gestión pública. El anuncio no precisó el costo ni la fecha de inicio de la plataforma.
🇸🇻🌎 En el marco del World Governments Summit Latin America and the Caribbean Dialogue (WGS-LAC Dialogue) @WorldGovSummit, celebrado en República Dominicana 🇩🇴, el Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), firmó un Memorando de Entendimiento con el fundador y CEO de @DapperLatam , Sr. Luis Alberto Rodríguez (@RodLuisAlberto), para fortalecer la institucionalidad mediante el uso de inteligencia artificial en el análisis de datos.
El acuerdo permitirá contar con un sistema moderno para dar seguimiento a la implementación de los programas de becas, con trazabilidad en cada etapa, y visualizar la información de matrícula y los avances en las diferentes rutas de aprendizaje, a fin de mejorar la toma de decisiones basada en evidencia.
Esta alianza es el punto de partida de un trabajo conjunto con la Dirección de @integracionsv y la ESIAP, cuyo impacto se extenderá a otras áreas de la gestión pública, bajo la visión del Presidente @nayibbukele.
En la actividad participaron el Director del WGS, Sr. Mohamed AlSharhan; el Presidente de la Dirección de Integración, Sr. Alejandro Gutman (@AGutmanSV); la Directora Ejecutiva de la ESIAP, Sra. @ClaudiadeLarin; y la Embajadora de El Salvador en República Dominicana, Sra. Dania Tolentino.
— Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) November 24, 2026
Política
Bukele responde a Slavoj Žižek y rechaza las etiquetas de izquierda y derecha
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que no se identifica con la izquierda ni con la derecha y se definió como «un hombre de Dios». El mandatario publicó su mensaje en X la noche del lunes 23 de noviembre, hora salvadoreña, en respuesta a declaraciones del filósofo esloveno Slavoj Žižek sobre la política de seguridad del país.
En una entrevista con el diario portugués Público, publicada el 18 de noviembre, Žižek criticó el encarcelamiento de decenas de miles de personas en El Salvador. También atribuyó a la gestión de Bukele una fuerte reducción de la delincuencia y planteó la necesidad de un «Bukele de izquierda».
Bukele respondió a un fragmento de la entrevista difundido por la cuenta République. En su mensaje, sostuvo que las categorías de izquierda y derecha surgieron de la distribución de los escaños en la Asamblea Nacional francesa durante la Revolución y afirmó que esas etiquetas no definen su postura política.
El mandatario ya había expresado una posición similar en una entrevista con TIME publicada en agosto de 2024. En esa conversación, reconoció que en el pasado se había identificado con la izquierda, espacio en el que inició su carrera electoral con el FMLN.
What Žižek really gets wrong is that I’m neither left wing nor right wing. I’m above those labels that were born out of seating arrangements in the French National Assembly during the Revolution.
I’m a man of God. Your tiny political labels cannot shackle me.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 24, 2026