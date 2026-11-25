El diputado Christian Guevara, jefe de la bancada de Nuevas Ideas, pidió incorporar con dispensa de trámites la solicitud para extender el régimen de excepción y votó a favor de la medida en la sesión plenaria 136 de la Asamblea Legislativa, celebrada el martes 24 de noviembre.

«Mi voto a favor de la paz y tranquilidad de los salvadoreños», escribió Guevara en redes sociales tras la votación. El legislador expresó su deseo de que el país mantenga la tranquilidad que, a su juicio, la población había esperado durante años.

La solicitud del Consejo de Ministros obtuvo 57 votos a favor y uno en contra, emitido por la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS. La prórroga mantendrá vigentes las medidas extraordinarias en todo El Salvador del 27 de noviembre al 26 de diciembre de 2026.

Durante la plenaria se divulgaron cifras oficiales que registran 1,377 días sin homicidios desde el inicio del Gobierno de Nayib Bukele, de los cuales 1,263 corresponden al período del régimen de excepción. También se reportaron 93,548 capturas de personas señaladas de vínculos con estructuras criminales, con corte al 2 de noviembre.

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