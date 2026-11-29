Política
Christian Guevara cuestiona el apoyo de USAID a medios y pide transparencia sobre los fondos
El diputado de Nuevas Ideas Christian Guevara cuestionó este domingo 29 de noviembre en X qué garantías tenían los medios que recibieron apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El legislador preguntó quién fiscalizaba a la agencia y calificó el programa como una operación de influencia mediática. Para respaldar esa afirmación, compartió cifras globales y una captura con montos atribuidos a varios medios.
Las cifras generales corresponden a 2023. Según una ficha de USAID citada por Reporteros Sin Fronteras, la agencia financió capacitación y asistencia para 6.200 periodistas, brindó apoyo a 707 medios no estatales y respaldó a 279 organizaciones de la sociedad civil vinculadas al periodismo. Los datos describen el alcance del programa en distintos países. Para establecer si hubo injerencia editorial harían falta pruebas sobre las condiciones de las ayudas y su efecto en la cobertura.
Dos de los montos de la captura requieren contexto. Los registros federales de Estados Unidos muestran que USAID pagó a Politico 44.000 dólares por dos suscripciones a E&E News en 2023 y 2024. Los aproximadamente 9 millones de dólares atribuidos a Reuters corresponden a un contrato del Departamento de Defensa con Thomson Reuters Special Services, una empresa que opera por separado de la redacción de Reuters News.
En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó en mayo de 2025 la Ley de Agentes Extranjeros, que creó un registro y estableció un impuesto del 30 % sobre fondos del exterior para quienes queden sujetos a la normativa. La Asamblea defendió la medida como un mecanismo de transparencia. El Comité para la Protección de los Periodistas pidió derogarla por considerar que amenaza la libertad de prensa.
6,200 periodistas, 707 medios de comunicación y 279 ONG apoyados por una misma agencia gubernamental.
¿Dónde estaban las garantías de independencia editorial? ¿Quién fiscalizaba al financista? ¿Dónde terminaba la libertad de prensa y dónde comenzaba el riesgo de la propaganda?
La independencia también exige transparencia sobre quién paga y bajo qué condiciones.
La mayor operación de influencia mediática desde la guerra fría
— Christian Guevara 🇸🇻 (@ChrisGuevaraG) November 29, 2026
Política
YA ACABAMOS CON LAS PANDILLAS EN EL SALVADOR… Y PODEMOS ACABAR CON LAS DE USTEDES
El presidente Nayib Bukele exigió este domingo 29 de noviembre que las pandillas de Haití devuelvan con vida a los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos desde octubre. En un mensaje publicado en X en criollo haitiano, planteó que las tropas salvadoreñas se retirarían si los integrantes de esos grupos deponen las armas, abandonan las pandillas y entregan a los técnicos.
Bukele acusó a los grupos armados de atacar a civiles, entre ellos niños y adultos mayores, y de mantenerse escondidos a la espera de que se retiren las fuerzas salvadoreñas. «De lo contrario, lo que viene después no será bonito», advirtió el mandatario, sin precisar qué medidas tomaría.
Los cuatro técnicos de aviación desaparecieron el 18 de octubre tras un ataque contra el vehículo en el que viajaban en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. La Policía Nacional de Haití informó a principios de noviembre que encontró el vehículo calcinado. Al 29 de noviembre, el paradero de los salvadoreños seguía sin confirmación pública.
El Salvador envió a más de 2.000 militares tras la desaparición de los aerotécnicos. Naciones Unidas indicó que la mayor parte de ese refuerzo opera fuera del mandato de su oficina de apoyo en Haití. Amnistía Internacional pidió a ambos gobiernos que publiquen el acuerdo que ampara el despliegue y expliquen cómo supervisan las operaciones.
🚨 “YA ACABAMOS CON LAS PANDILLAS EN EL SALVADOR… Y PODEMOS ACABAR CON LAS DE USTEDES”
El presidente Nayib Bukele lanzó un ultimátum directo a las pandillas haitianas: liberen con vida y sin daños a los cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, o enfrentarán una ofensiva mucho más dura.
Los cuatro formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) respaldada por la ONU. Eran técnicos de aviación dedicados a evacuaciones médicas, no combatientes. Bukele les advirtió en criollo haitiano que “lo que viene después no será bonito” y recordó cómo desmanteló a las maras en El Salvador.
Desde entonces El Salvador desplegó alrededor de 2.500 soldados. Las tropas han realizado operativos y destruido propiedades de líderes pandilleros, aunque los cuatro técnicos siguen desaparecidos.
La advertencia de Bukele mantiene en alerta a Haití y a la región. ¿Hasta dónde llegará esta operación? 👇
#Bukele #Haití #Pandillas #ElSalvador #GSF
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 29, 2026
Política
Cesia Rivas estima que VAMOS podría ganar hasta 15 escaños en las elecciones de 2027
La secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, afirmó que su partido podría obtener hasta 15 diputaciones en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027. La cifra equivale a una cuarta parte de los 60 escaños que se elegirán para la Asamblea Legislativa de El Salvador.
En una entrevista, Rivas dijo que basa su estimación en las respuestas que, según ella, reciben los candidatos del partido durante sus visitas a las comunidades. «Lo estamos viendo en el territorio, lo estamos escuchando y hasta nuestros adversarios lo saben», sostuvo.
VAMOS cuenta actualmente con una diputación propietaria, ocupada por Claudia Ortiz, quien busca la reelección por el departamento de San Salvador. Ortiz figura en la primera casilla de la planilla del partido y Rivas aspira a una diputación propietaria desde la segunda.
El partido presentó 15 planillas legislativas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Al 27 de noviembre, cinco ya habían sido inscritas y las demás seguían pendientes, incluida la correspondiente a los salvadoreños en el exterior.
Política
Familias desplazadas por pandillas empiezan a regresar a tres barrios de Puerto Príncipe
Familias de los barrios Solino, Poste-Marchand y Nazon, en Puerto Príncipe, han comenzado a volver a las comunidades que abandonaron por la violencia de las pandillas. Algunas han regresado después de más de tres años de desplazamiento.
El retorno coincide con operativos de las fuerzas de seguridad haitianas, con apoyo de militares salvadoreños, para recuperar sectores de la capital bajo control de grupos armados. En uno de los videos difundidos en redes sociales, una mujer vuelve al lugar donde estaba su vivienda y encuentra los restos de la casa incendiada.
El Gobierno del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé lanzó el 19 de noviembre el programa «Regreso a los barrios» para acompañar a las familias desplazadas. En Solino, el Ministerio de Obras Públicas inició inspecciones para determinar qué inmuebles pueden habitarse y cuáles necesitan reparaciones.
En septiembre, la Organización Internacional para las Migraciones registró cerca de 1,5 millones de desplazados internos en Haití. Alrededor del 80 % se encontraba fuera de Puerto Príncipe.