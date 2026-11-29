El diputado de Nuevas Ideas Christian Guevara cuestionó este domingo 29 de noviembre en X qué garantías tenían los medios que recibieron apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El legislador preguntó quién fiscalizaba a la agencia y calificó el programa como una operación de influencia mediática. Para respaldar esa afirmación, compartió cifras globales y una captura con montos atribuidos a varios medios.

Las cifras generales corresponden a 2023. Según una ficha de USAID citada por Reporteros Sin Fronteras, la agencia financió capacitación y asistencia para 6.200 periodistas, brindó apoyo a 707 medios no estatales y respaldó a 279 organizaciones de la sociedad civil vinculadas al periodismo. Los datos describen el alcance del programa en distintos países. Para establecer si hubo injerencia editorial harían falta pruebas sobre las condiciones de las ayudas y su efecto en la cobertura.

Dos de los montos de la captura requieren contexto. Los registros federales de Estados Unidos muestran que USAID pagó a Politico 44.000 dólares por dos suscripciones a E&E News en 2023 y 2024. Los aproximadamente 9 millones de dólares atribuidos a Reuters corresponden a un contrato del Departamento de Defensa con Thomson Reuters Special Services, una empresa que opera por separado de la redacción de Reuters News.

En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó en mayo de 2025 la Ley de Agentes Extranjeros, que creó un registro y estableció un impuesto del 30 % sobre fondos del exterior para quienes queden sujetos a la normativa. La Asamblea defendió la medida como un mecanismo de transparencia. El Comité para la Protección de los Periodistas pidió derogarla por considerar que amenaza la libertad de prensa.

6,200 periodistas, 707 medios de comunicación y 279 ONG apoyados por una misma agencia gubernamental. ¿Dónde estaban las garantías de independencia editorial? ¿Quién fiscalizaba al financista? ¿Dónde terminaba la libertad de prensa y dónde comenzaba el riesgo de la propaganda? La independencia también exige transparencia sobre quién paga y bajo qué condiciones. La mayor operación de influencia mediática desde la guerra fría — Christian Guevara 🇸🇻 (@ChrisGuevaraG) November 29, 2026

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