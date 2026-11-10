Política
Cancillería reúne a instituciones para revisar la aplicación de la ley de protección a la diáspora
El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador organizó una reunión de alto nivel para revisar los avances y los próximos pasos en la aplicación de la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana.
El encuentro se realizó en el marco del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana. Participó Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, en representación de esa institución.
La Dirección de Reconstrucción del Tejido Social informó que aportó al diálogo desde sus competencias. El reporte del encuentro no detalló acuerdos específicos ni plazos para las próximas acciones.
La ley, publicada en agosto de 2025, regula los incentivos económicos y sociales para la diáspora salvadoreña y establece un marco institucional para desarrollar políticas públicas sobre movilidad humana.
Política
FMLN aplaza inscripción de candidaturas y denuncia presuntas trabas para obtener solvencias
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aplazó hasta la próxima semana la presentación de sus candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El trámite estaba previsto para este martes 10 de noviembre, de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
El secretario general del partido, Manuel Flores, atribuyó el aplazamiento a dificultades para obtener las solvencias que deben presentar los aspirantes. Señaló en particular los documentos que emiten la Corte de Cuentas de la República y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
La presentación prevista incluía al binomio presidencial integrado por Rafael Aguirre y Madaí Santos, así como a las planillas de aspirantes a la Asamblea Legislativa. Por su parte, la Corte de Cuentas mantiene una campaña informativa sobre el trámite de la constancia electoral.
Flores aseguró que el FMLN participará en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. El partido no precisó el día en que presentará las candidaturas la próxima semana.
Política
Asamblea ratifica tratado para promover y proteger inversiones entre El Salvador y Argentina
La Asamblea Legislativa ratificó con 59 votos un tratado entre El Salvador y Argentina para promover y proteger las inversiones de ambos países. El acuerdo fue firmado el 25 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos.
El tratado establece condiciones para el trato a los inversionistas, la protección de sus activos y las transferencias vinculadas a sus proyectos. También contempla mecanismos para resolver controversias relacionadas con las inversiones.
Durante la ratificación, los legisladores señalaron oportunidades de inversión en sectores como la agroindustria, la manufactura especializada y la infraestructura tecnológica y logística.
Los diputados indicaron que el acuerdo busca facilitar que empresas extranjeras se establezcan o amplíen sus operaciones en El Salvador. Según los legisladores, esas inversiones podrían generar empleos y oportunidades para proveedores nacionales.
Política
TSE capacita a juntas electorales de cuatro departamentos de oriente rumbo a las elecciones de 2027
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realiza jornadas de capacitación para integrantes de las Juntas Electorales Departamentales (JED) de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión, como parte de los preparativos para las elecciones de 2027.
La Dirección de Capacitación y Educación Cívica del TSE coordina las jornadas, dirigidas a quienes asumirán responsabilidades en estos organismos electorales temporales.
Según el TSE, durante las sesiones se revisan las funciones de las juntas y los procedimientos que sus integrantes deberán aplicar en el próximo proceso electoral.
La formación también busca mejorar la coordinación entre los integrantes de cada junta para organizar las actividades electorales en sus respectivos departamentos.