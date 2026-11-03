Política
Bukele y Dan Katz abordan cómo la inteligencia artificial puede transformar la economía de El Salvador
El presidente Nayib Bukele destacó el potencial de la inteligencia artificial (IA) tras reunirse con Dan Katz, primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). El mandatario informó que el intercambio incluyó los efectos que esta tecnología podría tener en El Salvador y el mundo, más allá de la agenda económica tradicional.
Según Bukele, la conversación abarcó el mercado laboral, la atención sanitaria, la educación, el gasto público y las redes de protección social. El presidente señaló que ambos intercambiaron ideas sobre las oportunidades y los desafíos de una tecnología capaz de modificar la prestación de servicios y las actividades productivas.
Por su parte, Katz informó este martes 3 de noviembre que analizaron los avances de las reformas y la visión de largo plazo para el país. El funcionario sostuvo que atraer más inversión privada y aprovechar las nuevas tecnologías serán factores importantes para consolidar los avances recientes y desarrollar el potencial de crecimiento económico salvadoreño.
El interés por la IA forma parte de una agenda gubernamental que incluye la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial y un marco legal para fomentar estas tecnologías. Sin embargo, las publicaciones sobre la reunión no detallan proyectos específicos, compromisos financieros ni un nuevo acuerdo con el FMI para implementar herramientas de inteligencia artificial.
Política
Señalamiento sobre Juan Martínez d’Aubuisson y líder de 400 Mawozo carece de corroboración independiente
Un hombre presentado en una entrevista como hermano del primer ministro de Haití afirmó que el periodista y antropólogo salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson habría residido en una vivienda vinculada a Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo. La versión fue difundida este lunes 2 de noviembre, pero no pudo ser corroborada de forma independiente.
El entrevistado sostuvo que Martínez mantuvo conversaciones con Joseph y con actores políticos presuntamente relacionados con pandillas haitianas. También le atribuyó protección de grupos criminales y apoyo de una organización no gubernamental, aunque la publicación consultada no identifica a esa entidad ni aporta documentos que permitan verificar tales afirmaciones.
Martínez ha publicado trabajos periodísticos sobre Haití y la frontera con República Dominicana. En una crónica de 2024 relata una visita a una mansión para entrevistar a Wideline Pierre; ese relato corresponde a una cobertura periodística y no acredita que residiera en una propiedad de Joseph ni que recibiera protección de su estructura.
La información revisada no permite confirmar la identidad y el parentesco del entrevistado, ni recoge una respuesta de Martínez a estos señalamientos. Tampoco presenta una acusación formal de las autoridades. Por ello, las declaraciones deben distinguirse de una conclusión judicial o de hechos demostrados sobre la relación del periodista con organizaciones criminales.
🚨 Señalamiento contra Juan Martínez d’Aubuisson
Un hombre presentado como hermano del primer ministro de Haití afirmó que el periodista salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson habría residido en una vivienda vinculada a Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo.
La versión se difundió este lunes, pero no ha podido ser corroborada de forma independiente.
El entrevistado también le atribuyó conversaciones con Joseph, protección de grupos criminales y apoyo de una ONG, sin identificar la organización ni presentar documentos.
Martínez ha realizado coberturas periodísticas sobre Haití. Una crónica de 2024 describe una entrevista en una mansión, pero eso no acredita que residiera allí ni que recibiera protección de la estructura de Joseph.
Hasta el momento no existe acusación formal ni respuesta pública del periodista.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 2, 2026
Política
Círculo de Reflexión Siglo XXI respalda misión en Haití y destaca deber de recuperar a cuatro salvadoreños
El Círculo de Reflexión Política Siglo XXI respaldó la operación ordenada por el presidente Nayib Bukele para recuperar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos en Haití. En su boletín número 60, correspondiente a la semana del 2 al 8 de noviembre, la organización sostiene que la protección del personal enviado a una misión internacional constituye una responsabilidad del Estado.
El documento distingue entre la participación inicial de especialistas salvadoreños en aviación y evacuaciones médicas y el refuerzo militar movilizado después de la emboscada del 18 de octubre. Según su análisis, esta diferencia es necesaria para comprender las funciones del personal desaparecido y el objetivo de las posteriores operaciones de búsqueda y rescate.
En varios artículos de opinión, el Círculo plantea que recuperar a los cuatro efectivos tiene un valor que trasciende el costo económico del despliegue. Sus autores consideran que la decisión fortalece la confianza entre los ciudadanos y las instituciones, expresa solidaridad con las familias y reafirma el compromiso de no abandonar a quienes cumplen funciones en el extranjero.
El boletín también advierte que la crisis haitiana requiere reconstrucción institucional, gobernabilidad y oportunidades económicas, además de acciones de seguridad. Sobre los desaparecidos, el documento señala que su paradero continúa sin confirmación pública y distingue esa incertidumbre de las versiones sobre restos humanos cuya identidad no ha sido establecida oficialmente.
Lea el Boletín Informativo Semanal del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI
Versión español: https://crpsigloxxi.org/wp-content/uploads/2026/11/Boletin_Circulo_Reflexion_Siglo_XXI_No60.pdf
Versión inglés: https://crpsigloxxi.org/wp-content/uploads/2026/11/Newsletter_Circle_Reflection_21s_Century_No60.pdf
Política
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