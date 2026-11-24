Política
Bukele responde a Slavoj Žižek y rechaza las etiquetas de izquierda y derecha
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que no se identifica con la izquierda ni con la derecha y se definió como «un hombre de Dios». El mandatario publicó su mensaje en X la noche del lunes 23 de noviembre, hora salvadoreña, en respuesta a declaraciones del filósofo esloveno Slavoj Žižek sobre la política de seguridad del país.
En una entrevista con el diario portugués Público, publicada el 18 de noviembre, Žižek criticó el encarcelamiento de decenas de miles de personas en El Salvador. También atribuyó a la gestión de Bukele una fuerte reducción de la delincuencia y planteó la necesidad de un «Bukele de izquierda».
Bukele respondió a un fragmento de la entrevista difundido por la cuenta République. En su mensaje, sostuvo que las categorías de izquierda y derecha surgieron de la distribución de los escaños en la Asamblea Nacional francesa durante la Revolución y afirmó que esas etiquetas no definen su postura política.
El mandatario ya había expresado una posición similar en una entrevista con TIME publicada en agosto de 2024. En esa conversación, reconoció que en el pasado se había identificado con la izquierda, espacio en el que inició su carrera electoral con el FMLN.
What Žižek really gets wrong is that I’m neither left wing nor right wing. I’m above those labels that were born out of seating arrangements in the French National Assembly during the Revolution.
I’m a man of God. Your tiny political labels cannot shackle me.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 24, 2026
Política
Félix Ulloa firma acuerdo para usar inteligencia artificial en el seguimiento de becas en El Salvador
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, firmó el sábado 21 de noviembre un memorando de entendimiento con Luis Alberto Rodríguez, fundador y director ejecutivo de Dapper Latam. Ulloa suscribió el acuerdo como rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), durante el diálogo regional del World Governments Summit en Cap Cana, República Dominicana.
El primer proyecto será un sistema que utilizará inteligencia artificial para analizar datos de los programas de becas. La plataforma permitirá consultar la matrícula y seguir el avance de las personas becarias en cada etapa de su formación.
Según la Vicepresidencia, Dapper Latam, la ESIAP y la Dirección de Integración trabajarán juntas en la iniciativa. El objetivo es que las instituciones puedan evaluar los resultados de los programas con datos actualizados y usar esa información para decidir qué ajustes necesitan.
En la firma participaron Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración, y Claudia de Larín, directora ejecutiva de la ESIAP. La Vicepresidencia señaló que la colaboración podría extenderse a otras áreas de la gestión pública. El anuncio no precisó el costo ni la fecha de inicio de la plataforma.
🇸🇻🌎 En el marco del World Governments Summit Latin America and the Caribbean Dialogue (WGS-LAC Dialogue) @WorldGovSummit, celebrado en República Dominicana 🇩🇴, el Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), firmó un Memorando de Entendimiento con el fundador y CEO de @DapperLatam , Sr. Luis Alberto Rodríguez (@RodLuisAlberto), para fortalecer la institucionalidad mediante el uso de inteligencia artificial en el análisis de datos.
El acuerdo permitirá contar con un sistema moderno para dar seguimiento a la implementación de los programas de becas, con trazabilidad en cada etapa, y visualizar la información de matrícula y los avances en las diferentes rutas de aprendizaje, a fin de mejorar la toma de decisiones basada en evidencia.
Esta alianza es el punto de partida de un trabajo conjunto con la Dirección de @integracionsv y la ESIAP, cuyo impacto se extenderá a otras áreas de la gestión pública, bajo la visión del Presidente @nayibbukele.
En la actividad participaron el Director del WGS, Sr. Mohamed AlSharhan; el Presidente de la Dirección de Integración, Sr. Alejandro Gutman (@AGutmanSV); la Directora Ejecutiva de la ESIAP, Sra. @ClaudiadeLarin; y la Embajadora de El Salvador en República Dominicana, Sra. Dania Tolentino.
— Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) November 24, 2026
Política
Ulloa participa en Conecta Movilidad 2026 y destaca la transformación del transporte en El Salvador
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en Conecta Movilidad 2026, una iniciativa de la Unión Europea que reúne a representantes gubernamentales, organismos financieros y empresas de Europa y América Latina para promover la modernización del transporte público.
Durante su intervención, Ulloa destacó que, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, el país avanza en una nueva etapa de desarrollo económico mediante la modernización de su infraestructura y el fortalecimiento de la conectividad nacional. Señaló la ampliación de carreteras, la construcción de autopistas y las inversiones estratégicas, como la alianza con la empresa turca Yilport Holding, así como los avances de la Integración Profunda con Guatemala y Honduras y el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035, que contempla aproximadamente 370 proyectos.
Durante la jornada se firmó el Convenio de Fortalecimiento del Transporte Masivo mediante la Implementación del Operador Sombra entre El Salvador y la Unión Europea. También se presentó el proyecto «Potenciando la Movilidad», con el apoyo de Expertise France. El embajador de la Unión Europea, Duccio Bandini, y los ministros Jerson Posada y Romeo Rodríguez participaron en el evento.
🚨🇸🇻 | **El Salvador y la UE firman convenio clave para modernizar el transporte masivo**
Durante la apertura de **Conecta Movilidad 2026**, el vicepresidente Félix Ulloa destacó los avances en carreteras, autopistas y la alianza con Yilport, además de la Integración Profunda con Guatemala y Honduras.
Se firmó el Convenio de Fortalecimiento del Transporte Masivo (Operador Sombra) y se presentó el proyecto “Potenciando la Movilidad” con Expertise France. El Plan Maestro Regional 2035 contempla cerca de 370 proyectos en 11 corredores estratégicos. @fulloa51 @VCpresidenciaSV
#ConectaMovilidad2026 #ElSalvador #CronioSV #MovilidadSostenible
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 23, 2026
Política
Ulloa se reúne con directivo del World Government Summit para fortalecer la función pública
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo una reunión bilateral con Mohamed Al Sharhan, Managing Director del World Government Summit, en el marco del foro internacional de alto nivel celebrado en República Dominicana.
Durante el encuentro, el vicemandatario reafirmó el compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele con la modernización del Estado y con la profesionalización de los servidores públicos, como condición para que las reformas perduren y respondan a las necesidades de la población. Ambas partes dialogaron sobre oportunidades de cooperación en innovación gubernamental, formación de talento público y transformación digital.
En la reunión participó también Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración, quien destacó la transformación que vive El Salvador a través de la creación de un sistema de oportunidades de formación para todos los jóvenes. De igual forma, Claudia de Larin, directora ejecutiva de ESIAP, presentó los programas que actualmente se implementan para el fortalecimiento de la administración pública y las iniciativas coordinadas con el WGS.
Con visión de largo plazo, El Salvador continúa fortaleciendo relaciones para atraer más oportunidades de formación de alto impacto para la población salvadoreña.