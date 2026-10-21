Política
Bukele ordena operación militar en Haití para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados por pandillas
Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti:
Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen kòm travay prensipal fè evakyasyon medikal epi sove lavi moun, pa fè lagè.
Men, nou te kidnape yo yon fason lach pandan yo t ap retounen apre yo te fin achte manje nan yon makèt nan zòn nan.
Se poutèt sa, jodi a nou te lanse yon operasyon militè pou pote yo sekou. Nou gen yon sèl objektif: fè kat konpatriyòt nou yo retounen lakay yo vivan, san okenn mal.
Men, mwen vle pou nou menm, chèf gang yo, konprann yon bagay byen klè: atak jodi a pa anyen devan sa k ap vini si nou pa remèt toule kat otaj yo vivan.
Epi pa pran pawòl nou yo pou menas san fondman. Nou deja fini ak gang yo nan El Salvador, e nou kapab fini ak nou tou.
Nou toujou gen tan pou evite sa.
Remèt nou kat konpatriyòt nou yo vivan, san okenn mal, epi tout bagay ap retounen jan sa te ye anvan kidnaping lan.
Desizyon an nan men nou.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026
Política
Elecciones 2027: TSE sortea quinta posición de juntas electorales; así quedaron los partidos
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó el martes 20 de octubre el sorteo de la quinta posición y la distribución de cargos para integrar las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) y las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM). El procedimiento forma parte de los preparativos para las elecciones de 2027 y permite avanzar en la conformación de los organismos que administrarán el proceso en los territorios.
La integración se desarrolló conforme a los artículos 91 y 95 del Código Electoral. Cuatro posiciones corresponden a propuestas de los partidos con mayor votación en la última elección legislativa: Nuevas Ideas, ARENA, FMLN y PCN. Para la quinta participaron VAMOS, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Fuerza Solidaria (FS) y Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS).
En el sorteo de las juntas departamentales, las claves quedaron distribuidas de la siguiente manera: 5A para VAMOS, 5B para GANA, 5C para PDC, 5D para Fuerza Solidaria y 5E para FPS. Estas referencias se incorporan a la matriz que establece la distribución de las propuestas en los distintos organismos.
Para las juntas municipales, el resultado fue diferente: 5A para FPS, 5B para GANA, 5C para Fuerza Solidaria, 5D para VAMOS y 5E para PDC. Las letras identifican las posiciones dentro del mecanismo de distribución; no representan un orden de preferencia electoral ni una ubicación en las papeletas de votación.
La quinta posición tampoco equivale automáticamente a una vocalía. Según explicó el TSE, quienes sean incorporados mediante este mecanismo podrán ejercer presidencias, secretarías u otras responsabilidades, de acuerdo con la matriz de asignación. Los cargos se distribuirán de forma rotativa entre las juntas y los partidos participantes, bajo el criterio de equidad anunciado por la institución.
Para establecer el orden de participación, los representantes partidarios extrajeron sobres numerados y posteriormente tomaron las esferas de la tómbola. La actividad contó con presencia de la Fiscalía Electoral, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Junta de Vigilancia Electoral, entre otras instancias.
La magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, afirmó que el procedimiento responde al cumplimiento de la legislación electoral y al compromiso de organizar los comicios con transparencia. Al finalizar, los resultados quedaron asentados en un acta firmada por representantes de los partidos, el Fiscal Electoral, las magistraturas y la Secretaría General del Tribunal.
El TSE aclaró que las posiciones corresponden a una etapa inicial y pueden estar sujetas a revisión y ajustes antes de establecer la distribución definitiva. Por ello, el sorteo constituye un avance en la organización de las juntas, mientras continúan las actuaciones necesarias para completar su integración.
Política
TSE define quinta posición de juntas electorales para 2027: Vamos y FPS obtienen presidencias
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó este martes 20 de octubre el sorteo de la quinta posición y la distribución de cargos para integrar las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) y las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM). El procedimiento forma parte de los preparativos para las elecciones de 2027.
Nuevas Ideas, ARENA, FMLN y PCN obtuvieron representación por derecho propio, conforme a los resultados de la última elección legislativa. Para distribuir la quinta posición participaron Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Fuerza Solidaria, GANA, PDC y Vamos. Cada junta estará integrada por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes.
Entre los resultados departamentales, Vamos obtuvo la presidencia de la JED de Cuscatlán y FPS la de Usulután. La quinta posición también incluyó secretarías y vocalías, por lo que representa un espacio de integración de las juntas y puede corresponder a distintos cargos dentro de estos organismos.
El procedimiento se desarrolló conforme a los artículos 91 y 95 del Código Electoral. Los representantes extrajeron sobres numerados para establecer el orden de participación y posteriormente se asignaron claves utilizadas en las matrices de distribución. Con este paso, el TSE avanza en la conformación de los organismos electorales temporales.
Política
Vicepresidente Ulloa explora cooperación con CopernicusLAC para fortalecer resiliencia territorial con datos satelitales
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con Claudia Herrera, representante de CopernicusLAC, para explorar oportunidades de cooperación científica y tecnológica en áreas estratégicas para El Salvador.
Durante el encuentro se identificaron posibles mecanismos de colaboración en gestión de recursos hídricos, servicios agrícolas, monitoreo ambiental y gestión integral de desastres. El objetivo es aprovechar la información satelital y las herramientas geoespaciales para identificar zonas vulnerables, fortalecer los sistemas de alerta temprana y mejorar la toma de decisiones institucionales.
Se destacó especialmente el potencial de impulsar iniciativas conjuntas en la región del Plan Trifinio, territorio compartido por El Salvador, Guatemala y Honduras, donde la seguridad hídrica, la protección de los ecosistemas y el fortalecimiento de las actividades agrícolas son ejes prioritarios.
CopernicusLAC es una iniciativa vinculada al programa de observación de la Tierra de la Unión Europea que promueve el uso de datos satelitales para la planificación territorial, la protección del medioambiente y la respuesta ante el cambio climático. Este primer acercamiento abre la puerta a futuras acciones conjuntas orientadas a reforzar la resiliencia territorial en Centroamérica.