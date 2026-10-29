Política
Bukele defiende misión en Haití: busca recuperar a cuatro aerotécnicos y apoyar la seguridad
El presidente Nayib Bukele aseguró este jueves 29 de octubre que el despliegue de militares y equipo salvadoreño en Haití está próximo a completarse y tiene como objetivos recuperar a cuatro técnicos de aviación desaparecidos y apoyar la lucha contra las pandillas. En un mensaje dirigido al pueblo haitiano, sostuvo que la operación no busca invadir el país ni ejercer control sobre su población o sus recursos.
El mandatario afirmó que El Salvador cubre aproximadamente el 90 % de los gastos con fondos propios, aunque recibe asistencia logística de otros países. Sin precisar el costo total de la misión, señaló que la experiencia salvadoreña frente a la violencia permite comprender la situación de Haití y justificó el esfuerzo como una contribución a la recuperación de la seguridad.
Los cuatro aerotécnicos permanecen desaparecidos desde el 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que viajaban fue emboscado en las afueras de Puerto Príncipe. Los salvadoreños formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional respaldada por Naciones Unidas. Hasta la información disponible este jueves, las autoridades no habían anunciado su localización.
La Cancillería salvadoreña informó que Bukele conversó el miércoles con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, sobre las labores de búsqueda y el despliegue operativo de más de 2,000 soldados. Ambos gobiernos acordaron reforzar la coordinación bilateral, mientras las autoridades haitianas reiteraron que la cooperación debe respetar la autoridad del Estado y contribuir al restablecimiento de la seguridad.
Política
FMLN solicita inscribir a sus candidatos por la diáspora para las elecciones de 2027
El secretario general del FMLN, Manuel “Chino” Flores, acudió este jueves 29 de octubre al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para presentar la solicitud de inscripción de la planilla de candidatos a diputados por la diáspora. Los aspirantes buscan competir en las elecciones de 2027 por la circunscripción 15, correspondiente a los salvadoreños residentes en el extranjero.
Flores aseguró que el FMLN es el primer partido político en presentar esta solicitud ante el organismo electoral. La entrega de documentos constituye un paso del proceso de inscripción y no equivale, por sí sola, a la aprobación de las candidaturas por parte del TSE.
La participación de esta planilla se enmarca en las reformas electorales aprobadas en mayo de 2026, que asignaron seis diputaciones propietarias y sus respectivos suplentes a la circunscripción del exterior. Con este mecanismo, la diáspora podrá elegir directamente a sus representantes en la Asamblea Legislativa.
La incorporación de estos escaños mantiene en 60 el número de diputados propietarios. Para distribuir las seis plazas del exterior, San Salvador pasó de 16 a 11 diputaciones y La Libertad de siete a seis, por lo que los comicios de 2027 estrenarán una nueva distribución de la representación legislativa.
Política
Becas para 2027: Integración presenta balance de admisiones con una oferta de más de 41,000 cupos
La Dirección de Integración convocó este jueves 29 de octubre a autoridades, representantes de instituciones educativas, estudiantes y familias para presentar el balance de las primeras dos fases de admisión del programa Futuro Becado DI para 2027. La actividad está orientada a informar sobre las solicitudes de ingreso y las plazas otorgadas a los participantes.
La oferta académica reúne más de 41,000 cupos en 46 universidades, escuelas técnicas y centros de formación, con cerca de 600 opciones de estudio en modalidades presencial, semipresencial y virtual. Esta cifra corresponde a la capacidad disponible del programa y no al número de jóvenes que ya tienen una matrícula confirmada.
Más de 21,000 jóvenes completaron el Proceso Formativo que les permite postularse a estas oportunidades. La certificación obtenida determina las alternativas académicas a las que pueden aplicar; posteriormente, cada institución educativa evalúa las solicitudes conforme a sus requisitos y disponibilidad de plazas.
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La segunda fase busca ampliar las posibilidades de quienes no realizaron la preinscripción inicial o no consiguieron ingresar a las opciones seleccionadas. Para los aspirantes, obtener la certificación, recibir una admisión y formalizar la matrícula son pasos distintos: deben revisar las notificaciones de la institución elegida y completar los trámites correspondientes para asegurar su ingreso.
Política
Keiko Fujimori visita el CECOT para conocer el modelo de seguridad de El Salvador
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió este jueves 29 de octubre el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte de su visita oficial a El Salvador. La mandataria fue recibida por los ministros de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, y de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó Casa Presidencial.
El recorrido tiene como objetivo conocer el funcionamiento del centro penitenciario y las estrategias implementadas por las autoridades salvadoreñas contra las organizaciones criminales. La agenda también contempla el intercambio de experiencias sobre gestión penitenciaria, formación policial y el marco legal para combatir la delincuencia organizada.
Ubicado en Tecoluca, San Vicente, el CECOT fue inaugurado en 2023 y diseñado para albergar hasta 40,000 reclusos. La visita permite a la delegación peruana conocer esta infraestructura de máxima seguridad, uno de los principales componentes del sistema penitenciario impulsado por el Gobierno de Nayib Bukele.
La comitiva incluye a los ministros peruanos de Relaciones Exteriores, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Salud. Además del componente de seguridad, el programa oficial contempla una reunión con Bukele y actividades relacionadas con salud y educación, con el propósito de ampliar la cooperación entre ambos países.