Política
Bukele afirma que un operativo en Haití destruyó la sede de la pandilla 400 Mawozo
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que un operativo en Haití destruyó una vivienda que atribuyó a Lanmò San Jou y un inmueble que identificó como el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo.
🚨🇸🇻🇭🇹 OPERATIVO DE ALTO IMPACTO EN HAITÍ
En la madrugada del domingo 8 de noviembre, unidades especiales de la Policía Nacional de Haití, con apoyo de militares salvadoreños, destruyeron la residencia del líder de la pandilla 400 Mawozo, Wilson Joseph, alias “Lanmò San Jou”.
La acción se ejecutó con drones explosivos, avance terrestre y cobertura aérea de 4 helicópteros (2 de ellos operados por efectivos salvadoreños).
El Presidente @nayibbukele había anunciado días antes la intención de acabar con ese cuartel general.
El cabecilla no se encontraba en el inmueble. Información preliminar reporta posibles bajas de hombres armados.
La lucha contra las pandillas no se detiene en las fronteras.
#Cronio #ElSalvador #Haiti #Seguridad #NayibBukele
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 10, 2026
El mandatario difundió un video en redes sociales para dar a conocer el operativo. En el mensaje, escrito en criollo haitiano, presentó la destrucción de los inmuebles como el cumplimiento de una promesa.
Bukele también sostuvo que la mayoría de los integrantes de la pandilla huyó durante la intervención. La publicación no detalló si hubo detenciones o personas lesionadas.
El anuncio se produce en el contexto del despliegue salvadoreño en Haití, iniciado tras la desaparición en octubre de cuatro militares de El Salvador que integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas.
Política
Félix Ulloa defiende la misión salvadoreña en Haití y afirma que opera con recursos propios
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió el despliegue militar salvadoreño en Haití y afirmó que la operación se financia con recursos propios, sin aportes de otros países. En una entrevista, comparó el presupuesto de la misión con los fondos que, según dijo, recibieron anteriores intervenciones internacionales.
Ulloa recordó que trabajó ocho años en Haití y que conoció de cerca las operaciones de Naciones Unidas. Según su relato, la misión que llegó en 2004 contó con un presupuesto inicial de $500 millones y desplegó alrededor de 10,000 efectivos de distintas nacionalidades.
El vicepresidente sostuvo que el mandato de aquellas fuerzas limitaba las acciones militares que podían emprender contra los grupos armados. Al referirse al despliegue salvadoreño, afirmó que «los resultados hablan por sí mismos». En ese pasaje, Ulloa no precisó el costo total de la operación ni presentó cifras para comparar sus resultados.
La búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití desde octubre sigue pendiente. Ulloa también anunció que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, tiene previsto visitar El Salvador el 16 y 17 de noviembre, una ocasión en la que ambos gobiernos abordarán la continuidad del despliegue.
La misión salvadoreña en Haití no representa una ocupación ni genera costos para otros países. https://t.co/whGRWjzai8
— Félix Ulloa (@fulloa51) November 9, 2026
Política
Bukele comparte publicación irónica sobre «Barbecue» y la lucha contra las pandillas en Haití
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió en X una publicación de tono irónico que alude a la supuesta preocupación de Jimmy Chérizier, conocido como «Barbecue», ante la posibilidad de que se aplique en Haití una estrategia contra las pandillas similar a la salvadoreña.
El texto plantea, en clave de humor, qué ocurriría si Bukele lograra desarticular a las bandas armadas en Haití. Para construir la ironía, juega con la idea de que «la violencia no siempre es la respuesta».
La preocupación que se le atribuye a Chérizier forma parte del planteamiento de la publicación. El contenido compartido por el mandatario no aporta una declaración directa de «Barbecue» sobre la estrategia salvadoreña.
Chérizier es señalado como uno de los principales líderes de grupos armados en Haití. La publicación retoma su figura para aludir al debate sobre cómo enfrentar a las bandas que mantienen bajo presión a distintas comunidades del país caribeño.
Política
«No tenemos dónde vivir»: haitiana pide seguridad en video compartido por Bukele
Una ciudadana haitiana denunció que numerosas familias viven a la intemperie por la violencia de las pandillas, durante una manifestación registrada este viernes 6 de noviembre en Puerto Príncipe. Su testimonio aparece en un video compartido por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele: «No tenemos dónde vivir. Dormimos al aire libre. Estamos desamparados», expresó.
La movilización reunió a habitantes de Fort-National y Canapé-Vert que manifestaron respaldo al mandatario y a la presencia de personal militar salvadoreño en Haití. La mujer señaló a la coalición de pandillas Viv Ansanm como responsable de la destrucción de comunidades y pidió acciones para recuperar la seguridad, además de avanzar hacia la celebración de elecciones.
El testimonio se conoce en medio del despliegue salvadoreño para buscar a cuatro militares desaparecidos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre cerca de Puerto Príncipe. La participación de El Salvador ha incrementado la atención sobre la crisis haitiana y las condiciones de la población civil en los sectores afectados por los grupos armados.
El reclamo refleja una emergencia humanitaria más amplia: datos de la Organización Internacional para las Migraciones difundidos en septiembre situaban en cerca de 1.5 millones el número de desplazados internos en Haití. La pérdida de viviendas y los desplazamientos reiterados dificultan el acceso de las familias a alojamiento seguro y servicios básicos.
Haiti 🇭🇹: Plusieurs centaines d’habitants de Fort-National et de Canapé-Vert ont manifesté, ce vendredi, leur soutien au président salvadorien🇸🇻 @nayibbukele https://t.co/iHoBLaA8fC
— Passion Info Plus (@passioninfoplus) November 6, 2026
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