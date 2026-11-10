Bukele afirma que un operativo en Haití destruyó la sede de la pandilla 400 Mawozo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que un operativo en Haití destruyó una vivienda que atribuyó a Lanmò San Jou y un inmueble que identificó como el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo.

🚨🇸🇻🇭🇹 OPERATIVO DE ALTO IMPACTO EN HAITÍ En la madrugada del domingo 8 de noviembre, unidades especiales de la Policía Nacional de Haití, con apoyo de militares salvadoreños, destruyeron la residencia del líder de la pandilla 400 Mawozo, Wilson Joseph, alias “Lanmò San Jou”. La acción se ejecutó con drones explosivos, avance terrestre y cobertura aérea de 4 helicópteros (2 de ellos operados por efectivos salvadoreños). El Presidente @nayibbukele había anunciado días antes la intención de acabar con ese cuartel general. El cabecilla no se encontraba en el inmueble. Información preliminar reporta posibles bajas de hombres armados. La lucha contra las pandillas no se detiene en las fronteras. #Cronio #ElSalvador #Haiti #Seguridad #NayibBukele — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 10, 2026

El mandatario difundió un video en redes sociales para dar a conocer el operativo. En el mensaje, escrito en criollo haitiano, presentó la destrucción de los inmuebles como el cumplimiento de una promesa.

Bukele también sostuvo que la mayoría de los integrantes de la pandilla huyó durante la intervención. La publicación no detalló si hubo detenciones o personas lesionadas.

El anuncio se produce en el contexto del despliegue salvadoreño en Haití, iniciado tras la desaparición en octubre de cuatro militares de El Salvador que integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas.

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