La Asamblea Legislativa aprobó este martes 24 de noviembre, con 57 votos a favor, la prórroga número 57 del régimen de excepción en El Salvador. La extensión regirá en todo el país del 27 de noviembre al 26 de diciembre de 2026.

La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, emitió el único voto en contra. Los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro, ambos de ARENA, estuvieron ausentes al momento de la votación en la sesión plenaria 136.

La medida está vigente desde el 27 de marzo de 2022. La nueva prórroga amplía por 30 días la suspensión de garantías constitucionales relacionadas con la defensa de las personas detenidas, el límite ordinario de 72 horas de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.

El Gobierno solicitó la extensión para continuar las operaciones contra las pandillas. En su petición, señaló que persisten casos de extorsión e intentos de reclutar a menores de edad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido poner fin al uso continuado de la medida y ha señalado denuncias de detenciones arbitrarias y afectaciones al debido proceso.

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