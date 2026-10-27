Política
Arranca la campaña presidencial en El Salvador: estas son las fechas clave para las elecciones de 2027
El Salvador inició este martes 27 de octubre el período de propaganda para las candidaturas a presidente y vicepresidente, de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027. Según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la campaña presidencial concluirá el 24 de febrero, antes de la jornada en la que también se elegirán diputaciones y concejos municipales.
Entre las fórmulas anunciadas figuran Nayib Bukele y Félix Ulloa, por Nuevas Ideas; Mayté Iraheta y Verónica Henríquez, por ARENA; y Rafael Aguirre y Madaí Santos, por el FMLN. El anuncio partidario de una candidatura debe distinguirse de su inscripción definitiva, cuya resolución corresponde al organismo electoral.
El calendario contempla fechas diferentes para las otras contiendas: la propaganda para diputaciones comenzará el 27 de diciembre de 2026 y la de concejos municipales, el 27 de enero de 2027. Ambas finalizarán el 24 de febrero, al igual que la campaña presidencial.
Los próximos meses también incluyen actividades de preparación y control del proceso. El TSE establece el 12 de febrero como último día para publicar resultados de encuestas o proyecciones electorales y prevé la entrega de paquetes a las juntas electorales departamentales y municipales antes de la votación. Estas etapas acompañan la organización de unos comicios que reunirán tres elecciones en una misma jornada.
Política
Félix Ulloa plantea incorporar inteligencia artificial al arbitraje durante foro internacional en El Salvador
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, planteó incorporar herramientas de inteligencia artificial a los procedimientos arbitrales durante la inauguración de El Salvador Arbitration Week 2026. El encuentro, que se desarrolla del 26 al 28 de octubre en San Salvador, reúne a especialistas para analizar la resolución de controversias y su relación con la actividad empresarial.
La agenda cuenta con 49 expositores internacionales y 16 salvadoreños, según informó la Vicepresidencia. La organización está a cargo del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), junto con el capítulo salvadoreño del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje.
Durante su intervención, Ulloa señaló que la inteligencia artificial puede apoyar la prevención de controversias, el análisis de información y la consulta de jurisprudencia. El funcionario sostuvo que estas herramientas deben complementar el criterio de los profesionales del derecho y preservar su responsabilidad en la evaluación de cada caso.
El vicepresidente también afirmó que el Gobierno ha impulsado la aprobación de más de 40 leyes de carácter económico para facilitar el comercio, la industria y las inversiones. En materia tecnológica, mencionó la adopción del bitcoin, la Comisión Nacional de Activos Digitales y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, además de las oportunidades que atribuye al crecimiento de la tokenización.
El arbitraje permite que las partes acuerden someter una controversia a uno o varios árbitros, quienes emiten una resolución denominada laudo. Su presencia en los contratos ofrece una vía especializada para atender disputas empresariales, por lo que el foro aborda su modernización como parte del debate sobre confianza y certeza jurídica para las inversiones.
En la inauguración también participaron la presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, y el presidente del Centro de Mediación y Arbitraje, Alexander López. Escobar destacó las acciones gubernamentales en seguridad e inversión, mientras López señaló la importancia de fortalecer el diálogo regional y los mecanismos de solución de controversias para generar confianza empresarial.
Política
ARENA incluye a la diáspora en sus planillas tras oponerse a su representación directa en la Asamblea
Política
Vicepresidente Ulloa participa en reconocimiento a “Migueleños Distinguidos 2026” de la Universidad de Oriente
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la ceremonia de reconocimiento “Migueleños Distinguidos 2026”, organizada por la Universidad de Oriente (UNIVO) en el marco de la conmemoración de su 45.º aniversario de fundación. El acto se desarrolló en el Auditórium Magno de Ciudad Universitaria, en San Miguel.
Durante la ceremonia, Ulloa, junto a la directora nacional de Educación Superior, Claudia de Larín, entregó diplomas de reconocimiento a los galardonados. El vicemandatario felicitó a los homenajeados y destacó la importancia de reconocer a quienes, con su esfuerzo, dedicación y compromiso, contribuyen al desarrollo del país e inspiran a las nuevas generaciones.
El rector de la UNIVO, Pedro Arieta, enfatizó el valor de reconocer a hombres y mujeres que han aportado al progreso de San Miguel y de El Salvador. Asimismo, subrayó el legado histórico de la ciudad y el orgullo de la institución por impulsar esta iniciativa.
En esta edición se homenajearon 17 personalidades, entre ellas el presidente de Grupo Q, Carlos Quirós; el fundador de Salazar Romero, José Salazar; la promotora cultural María Amaya de Courtade; y la gerente administrativa de José N. Batarse, Rosita Batarse. Todos fueron reconocidos por su trayectoria, liderazgo y compromiso con el desarrollo nacional.
El programa “Migueleños Distinguidos” se consolida como una de las iniciativas emblemáticas de la Universidad de Oriente, orientada a destacar el talento y la excelencia de salvadoreños que contribuyen al país.
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— Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) October 24, 2026