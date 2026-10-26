ARENA incluye a la diáspora en sus planillas tras oponerse a su representación directa en la Asamblea

Política
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Vicepresidente Ulloa participa en reconocimiento a “Migueleños Distinguidos 2026” de la Universidad de Oriente
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la ceremonia de reconocimiento “Migueleños Distinguidos 2026”, organizada por la Universidad de Oriente (UNIVO) en el marco de la conmemoración de su 45.º aniversario de fundación. El acto se desarrolló en el Auditórium Magno de Ciudad Universitaria, en San Miguel.
Durante la ceremonia, Ulloa, junto a la directora nacional de Educación Superior, Claudia de Larín, entregó diplomas de reconocimiento a los galardonados. El vicemandatario felicitó a los homenajeados y destacó la importancia de reconocer a quienes, con su esfuerzo, dedicación y compromiso, contribuyen al desarrollo del país e inspiran a las nuevas generaciones.
El rector de la UNIVO, Pedro Arieta, enfatizó el valor de reconocer a hombres y mujeres que han aportado al progreso de San Miguel y de El Salvador. Asimismo, subrayó el legado histórico de la ciudad y el orgullo de la institución por impulsar esta iniciativa.
En esta edición se homenajearon 17 personalidades, entre ellas el presidente de Grupo Q, Carlos Quirós; el fundador de Salazar Romero, José Salazar; la promotora cultural María Amaya de Courtade; y la gerente administrativa de José N. Batarse, Rosita Batarse. Todos fueron reconocidos por su trayectoria, liderazgo y compromiso con el desarrollo nacional.
El programa “Migueleños Distinguidos” se consolida como una de las iniciativas emblemáticas de la Universidad de Oriente, orientada a destacar el talento y la excelencia de salvadoreños que contribuyen al país.
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— Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) October 24, 2026
Política
ESIAP recibe a experta de la NASA para impulsar educación STEM y liderazgo científico en El Salvador
La Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), liderada por el vicepresidente Félix Ulloa e integrada por su directora ejecutiva Claudia de Larín, recibió a Sandra Cauffman, ex subdirectora de la División de Astrofísica de la NASA. El encuentro, coordinado con la Embajada de Estados Unidos, buscó promover intercambios académicos e impulsar la formación de talento salvadoreño en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como en liderazgo estratégico.
Durante su trayectoria, Cauffman ha liderado programas científicos de alto nivel, incluyendo la supervisión de la implementación del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, y ha presidido comités de revisión de iniciativas científicas de la NASA y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
En la actividad se abordaron temas clave como los avances en la educación STEM para fortalecer la competitividad nacional bajo la visión del presidente Nayib Bukele, la cooperación interinstitucional entre entidades como la NASA, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la NOAA, y el rol de los referentes científicos en la inspiración de jóvenes salvadoreños.
También se discutió la profesionalización de docentes de educación media y superior para el desarrollo de planes de estudio innovadores que beneficien a la población. El espacio permitió compartir experiencias sobre modelos de coordinación interinstitucional aplicados en Estados Unidos.
El encuentro refuerza los esfuerzos de la ESIAP por articular la formación académica con el sector gubernamental y potenciar el talento local en áreas estratégicas para el desarrollo del país.
Política
Vicepresidente Ulloa destaca profesionalización y liderazgo en seminario internacional para servidores públicos
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó como invitado de honor en el Seminario Internacional de Alto Nivel “Liderazgo Inspirador, El Poder del Carácter”. El espacio de formación busca fortalecer la eficiencia institucional y las capacidades de liderazgo de los servidores públicos.
Durante su intervención, Ulloa señaló que la transformación del país requiere funcionarios capacitados para enfrentar los desafíos de una administración estatal moderna. Retomó la visión del presidente Nayib Bukele al enfatizar que “lo público tiene que ser mejor que lo privado”.
El vicemandatario resaltó el trabajo de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), institución que preside, a través de programas de formación continua y convenios con entidades como la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República. También se refirió a los esfuerzos de transformación digital mediante la cooperación con Google, orientados a agilizar trámites, mejorar la atención ciudadana y facilitar la inversión.
Por su parte, el gobernador de San Salvador, Eduardo Godoy, afirmó que los conocimientos adquiridos en el seminario contribuirán a reforzar la eficiencia de los participantes. “No hay nada más noble que adquirir un conocimiento nuevo y promoverlo con otros en su entorno”, expresó.
Como parte de la actividad, el vicepresidente entregó un diploma de reconocimiento al conferencista internacional Napoleón Ardaya, en agradecimiento por su contribución al fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de los asistentes. El encuentro reafirmó la importancia de la formación continua, la integridad y el liderazgo institucional.
📰 Vicepresidente @fulloa51 destaca la profesionalización de servidores públicos en seminario internacional de liderazgo
El Vicemandatario participó como invitado de honor en el Seminario de Alto Nivel “Liderazgo Inspirador, El Poder del Carácter”. Retomó la visión del presidente @nayibbukele y enfatizó que “lo público tiene que ser mejor que lo privado”.
Destacó el trabajo de la ESIAP (que preside) en formación continua y convenios con @CortedeCuentas , @PGR_SV y @FGR_SV , además de los avances en transformación digital con Google.
El gobernador @eduardogodoy89 resaltó la importancia de aplicar y compartir los conocimientos adquiridos. Ulloa entregó un reconocimiento al conferencista internacional Napoleón Ardaya.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 22, 2026