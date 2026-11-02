Alcalde de San Miguel Centro enfrenta críticas por lanzar zapatos usados desde carroza en el Desfile del Correo

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Política
Círculo de Reflexión Siglo XXI respalda misión en Haití y destaca deber de recuperar a cuatro salvadoreños
El Círculo de Reflexión Política Siglo XXI respaldó la operación ordenada por el presidente Nayib Bukele para recuperar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos en Haití. En su boletín número 60, correspondiente a la semana del 2 al 8 de noviembre, la organización sostiene que la protección del personal enviado a una misión internacional constituye una responsabilidad del Estado.
El documento distingue entre la participación inicial de especialistas salvadoreños en aviación y evacuaciones médicas y el refuerzo militar movilizado después de la emboscada del 18 de octubre. Según su análisis, esta diferencia es necesaria para comprender las funciones del personal desaparecido y el objetivo de las posteriores operaciones de búsqueda y rescate.
En varios artículos de opinión, el Círculo plantea que recuperar a los cuatro efectivos tiene un valor que trasciende el costo económico del despliegue. Sus autores consideran que la decisión fortalece la confianza entre los ciudadanos y las instituciones, expresa solidaridad con las familias y reafirma el compromiso de no abandonar a quienes cumplen funciones en el extranjero.
El boletín también advierte que la crisis haitiana requiere reconstrucción institucional, gobernabilidad y oportunidades económicas, además de acciones de seguridad. Sobre los desaparecidos, el documento señala que su paradero continúa sin confirmación pública y distingue esa incertidumbre de las versiones sobre restos humanos cuya identidad no ha sido establecida oficialmente.
Lea el Boletín Informativo Semanal del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI
Versión español: https://crpsigloxxi.org/wp-content/uploads/2026/11/Boletin_Circulo_Reflexion_Siglo_XXI_No60.pdf
Versión inglés: https://crpsigloxxi.org/wp-content/uploads/2026/11/Newsletter_Circle_Reflection_21s_Century_No60.pdf
Política
Keiko Fujimori plantea concretar un TLC entre Perú y El Salvador: negociaciones tienen antecedentes desde 2010
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, expresó este jueves 29 de octubre su interés en concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con El Salvador durante su encuentro con el presidente Nayib Bukele. La mandataria también informó que entregó una invitación formal al gobernante salvadoreño para visitar su país, como parte del acercamiento bilateral.
La propuesta busca fortalecer el intercambio comercial y ampliar las oportunidades para las empresas de ambas naciones. Sin embargo, la declaración presidencial representa una expresión de voluntad política y no equivale a la firma de un tratado ni a la entrada en vigor de nuevas preferencias comerciales.
El proceso tiene antecedentes previos: Perú y El Salvador comenzaron a negociar un TLC en 2010 y retomaron las conversaciones en 2025. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo peruano, ambos países acordaron entonces un marco para revisar, actualizar y concluir los capítulos negociados anteriormente, además de incorporar disposiciones sobre comercio electrónico.
Un eventual acuerdo establecería las condiciones de acceso a los mercados y las reglas aplicables al intercambio bilateral, conforme a lo que negocien ambas partes. La declaración de Fujimori no precisó una fecha para concluir el proceso ni anunció un texto definitivo, por lo que los beneficios y compromisos concretos dependerán del resultado de las negociaciones.
Política
Perú proyecta cárcel inspirada en el CECOT tras visita de Keiko Fujimori a El Salvador
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que su Gobierno impulsará la construcción de una cárcel para internos de alta peligrosidad tomando como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). El anuncio fue realizado este jueves 29 de octubre durante una declaración conjunta con el presidente Nayib Bukele, después de recorrer el establecimiento penitenciario salvadoreño.
Fujimori explicó que visitó las instalaciones junto con los ministros peruanos de Justicia e Interior para recoger experiencias sobre infraestructura y control penitenciario. Entre las medidas que destacó figuran las restricciones de visitas y comunicaciones, con las que busca impedir que las organizaciones criminales continúen dirigiendo delitos desde las prisiones.
La mandataria también adelantó un segundo establecimiento para internos de menor peligrosidad, que incorporaría talleres productivos y actividades similares al programa salvadoreño “Cero Ocio”. Ambos proyectos se sumarían a los penales que Perú tiene pendientes de concluir, como parte de la ampliación de su infraestructura penitenciaria.
Las propuestas recogidas durante la visita deberán evaluarse conforme a la legislación y al sistema de justicia peruano. La información consultada no precisa la ubicación, capacidad, presupuesto ni fecha de inicio de las nuevas cárceles, por lo que el anuncio todavía requiere detalles para conocer su ejecución.
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