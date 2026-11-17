El candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Rafael Aguirre, cuestionó la participación de las fuerzas salvadoreñas en Haití, incluyendo la misión desplegada para rescatar a cuatro aerotécnicos de la Fuerza Armada desaparecidos tras una emboscada.

Durante sus declaraciones, Aguirre manifestó su preocupación por la situación que enfrenta la población haitiana y sostuvo que los ciudadanos no son responsables de la crisis de violencia que atraviesa su país. Asimismo, señaló que las decisiones de los gobernantes han influido en los problemas que afectan a ambas naciones.

El aspirante presidencial criticó las operaciones militares salvadoreñas en territorio haitiano, al considerar que contribuyen a generar enfrentamientos que calificó como guerras fratricidas e inhumanas. Sus declaraciones se suman a anteriores llamados para retirar al personal militar salvadoreño de Haití.

Por su parte, el Gobierno salvadoreño ha defendido el despliegue como una misión de rescate, cuyo objetivo es recuperar con vida a los cuatro aerotécnicos desaparecidos durante un ataque ocurrido el 18 de octubre. El presidente Nayib Bukele ha sostenido que la operación no constituye una invasión y que las fuerzas salvadoreñas regresarían una vez que los militares sean liberados.

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