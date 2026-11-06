«60 de 60»: Xavi Zablah fija como meta ganar todos los escaños legislativos en 2027

El presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah, afirmó que su partido buscará obtener los 60 escaños de la Asamblea Legislativa en las elecciones del 28 de febrero de 2027. El dirigente expresó esa meta este viernes 6 de noviembre, después de presentar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la documentación de las candidaturas a diputados.

Acompañado por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, Zablah defendió el respaldo de su bancada a las propuestas del Ejecutivo. «60 de 60, es lo que necesitamos para que este país siga caminando», manifestó, al vincular su objetivo electoral con la continuidad de la agenda del presidente Nayib Bukele.

En respuesta a los cuestionamientos de la oposición sobre ese alineamiento, el dirigente sostuvo que los legisladores de Nuevas Ideas mantendrán su apoyo a las iniciativas presidenciales. También agradeció a Castro y a los diputados por su trabajo y expresó confianza en conseguir nuevamente el respaldo de los votantes.

La presentación de documentos forma parte del proceso de solicitud de inscripción de candidaturas y no equivale por sí sola a su aprobación por el TSE. El plazo para presentar solicitudes a diputaciones finaliza el 19 de noviembre; mientras tanto, el partido continúa los trámites para participar en los próximos comicios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...