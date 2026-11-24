«El hombre que no conoce su pasado no es un hombre completo; está a merced de quienes le ofrecen un presente sin memoria y un futuro sin cimientos».

Arturo Pérez-Reverte, El escorpión de Oriente (2012, p. 84)

El olvido posmoderno posee una voracidad casi geométrica, devorando con frialdad aquello que no rinde culto a la inmediatez y a la utilidad más pedestre. En medio de esta prisa desmedida por habitar un presente ficticiamente perpetuo, desatendemos la trama invisible que sostiene nuestras certezas más profundas. Bastan apenas treinta minutos de atenta y demorada conversación junto con un anciano para conquistar la perspicacia, el temple y la comprensión existencial que de otro modo exigirían lustros de ciega errancia por el mundo. Apagar la escucha ante la voz de quien nos precede equivale a despojarnos deliberadamente de las antorchas antes de adentrarnos en las penumbras del devenir humano.

Cada persona mayor que cruza el umbral definitivo de la existencia se lleva consigo una perspectiva singular e irrepetible del cosmos, una cartografía afectiva e histórica que jamás volverá a trazarse sobre la tierra. En una entrevista titulada “La decadencia de Europa”, Arturo Pérez-Reverte (2024) capturó la dimensión trágica de esta pérdida al observar cómo “cuando muere una persona mayor, no sólo muere él, muere el mundo que él vio. Cuando murió mi madre, murió la imagen mía mamando de pequeño, cuando murió mi padre, murió la España de Franco y de la República. Cuando muere un abuelo, muere con él la mirada el mundo que él tuvo y que sus descendientes nunca tendrán. Por eso es tan importante, antes de que se vayan, acercarse a ellos con la solicitud del ‘cuéntame’; hay que ir ávidamente a ellos a pedirles que nos muestren ese mundo. El desprecio a lo que el abuelo tiene en la memoria es casi suicida culturalmente”. Esa última sentencia no brota de una simple nostalgia refinada ni de una compasión paternalista hacia la senectud, sino de la mirada lúcida de quien ha visto desmoronarse ciudades y derrumbarse mapas enteros bajo el peso de la violencia humana. Para el escritor cartagenero, la vejez es un pertrecho de supervivencia, una trinchera fundamental contra la estupidez. Marginar la experiencia del veterano es desarmarse voluntariamente ante las tormentas que, inexorablemente, la vida terminará por infligirnos. Quien posterga el testimonio de un abuelo destruye la armadura conceptual que le permitiría sobrellevar con solidez la tragedia y el dolor cuando estos llamen a su propia puerta.

En lugar de ser un archivo pasivo donde descansan datos inertes, la memoria constituye un órgano activo de resistencia contra el absurdo y la manipulación social. Al desestimar los pliegues del recuerdo, la sociedad posmoderna perpetra un acto de mutilación simbólica en el que la cultura pretende sostenerse de manera autosuficiente, ignorando que la madurez del pensamiento germina únicamente en la tierra arada por las huellas pretéritas. Al respecto, Paul Ricoeur (2004), en su magistral tratado “La memoria, la historia, el olvido”, nos recuerda la intrínseca fragilidad del recuerdo y la responsabilidad ética que entraña su custodia, subrayando que “en el nivel del trabajo de la memoria, el olvido se convierte en la figura de la amenaza que pesa sobre la fidelidad del pasado” (p. 582). Así, cuando dejamos de formular la exigencia del “cuéntame”, entregamos esa fidelidad a las aguas del Leteo, condenando el saber existencial a consumirse en la irrelevancia.

Paralelamente, la dimensión social del recuerdo exige entender que ninguna conciencia recuerda en la soledad absoluta de su ego. Sobre este aspecto, Maurice Halbwachs (2004), en su clásica obra “Los marcos sociales de la memoria”, demostró cómo la evocación individual se teje siempre sobre la urdimbre de lo colectivo, haciendo notar que “el individuo recuerda adoptando el punto de vista del grupo, y la memoria del grupo se realiza y se manifiesta en las memorias individuales” (p. 54). Si aislamos a los ancianos en el silencio de los asilos o en el rincón marginal de la indiferencia familiar, no sólo estamos acallando un relato personal, sino que se fracturan los marcos sociales que otorgan coherencia a la identidad compartida. El abuelo no custodia simplemente una bitácora privada, sino que resguarda el pulso de la comunidad que lo hizo ser.

Mucho antes de que los análisis contemporáneos tipificaran esta postergación, Simone de Beauvoir (1970) emprendió una denuncia feroz contra la hipocresía social que rodea el envejecimiento en su ensayo “La vejez”. Al analizar cómo las estructuras socioeconómicas arrastran al anciano hacia una condición marginal una vez que pierde su rol productivo, la pensadora francesa enfatizó sobre el carácter implacable con que la sociedad despoja de voz a quienes ya no generan rentabilidad: “Los viejos, que no constituyen ninguna fuerza económica, no tienen los medios de hacer valer sus derechos […]. Escudada en los mitos de la expansión y la abundancia, trata a los ancianos como parias” (p. 11). La vigencia de esta impugnación es tremenda, en tanto que Beauvoir desnudó la cobardía colectiva que prefiere catalogar al viejo como una presencia incómoda o un secreto vergonzoso antes que reconocer en él la imagen especular del propio futuro. Sostener que los ancianos carecen de fuerzas para defender sus derechos delata la complicidad de un sistema que disfraza de seriedad lo que en verdad constituye un silenciamiento estructural y cruel.

Atendiendo a este paulatino resquebrajamiento del valor de la transmisión oral, Walter Benjamin (2008) examinó en “El narrador” la pérdida de la experiencia directa a expensas de la modernidad industrial: “Con la Guerra Mundial comenzó a hacerse evidente un proceso que desde entonces no ha parado. ¿No se advirtió acaso al final de la guerra que la gente volvía enmudecida del campo de batalla? No más rica, sino más pobre en experiencia comunicable” (p. 60). Aquella mudez descrita por el pensador berlinés resuena en nuestros días con una vibración desgarradora, ya que la causa actual del distanciamiento no estriba únicamente en el trauma bélico, sino en el repliegue egoísta de un presente dominado por la prisa técnica. El saber de los mayores se arrincona como un trasto inútil ante el efectismo de los algoritmos, ignorando que la información digital transmite datos, mientras que la ancianidad transmite sabiduría procesada a través del dolor, el amor, el fracaso y el sobreponerse permanente.

Sin embargo, para acceder a ese santuario de experiencia vivida, es necesario reaprender un arte trágicamente desusado, a saber, el arte de la escucha demorada y la paciencia respetuosa. En un ecosistema habitado por generaciones híper-conectadas, sumergidas en la tiranía del estímulo instantáneo y el parpadeo incesante de las pantallas, la temporalidad del abuelo transcurre en una cadencia radicalmente distinta. Es un tiempo espeso, artesanal, esculpido por pausas prolongadas, suspiros hondos y derivaciones aparentemente caprichosas. Justamente, Byung-Chul Han (2015), en sus meditaciones sobre el ritmo de la existencia en “El aroma del tiempo”, observó cómo la prisa moderna erosiona la capacidad de demora contemplativa: “La aceleración no se limita a aumentar la velocidad, sino que desorganiza el tiempo […]. El tiempo carece de un ritmo ordenador. Cae en una sucesión dislocada de instantes. No hay una dirección ni una conclusión narrativa” (pp. 14-15). Ajustar el oído a la respiración del anciano exige acallar la vorágine interior, bajar las armas de la impaciencia y aceptar que la verdad no se revela nunca en la inmediatez del hallazgo algorítmico, sino en la calma fecunda de quien aguarda a que la memoria elija sus palabras. Hay una belleza inquietante, casi sagrada, en el gesto de quien se sienta en el silencio junto a las manos temblorosas del abuelo, renunciando por un instante a la tiranía del reloj para permitir que el anciano hile, a su propia velocidad, la trama de su vida. Esa paciencia no es perder el tiempo, sino más bien habitar la forma más alta de la ternura y la devoción intelectual.

Volviendo a la perspectiva de Pérez-Reverte, queda claro que el “viejo” ocupaba antaño un lugar central junto al fuego sagrado de la tribu, precisamente porque en su relato la comunidad hallaba la orientación necesaria para no extraviarse en la oscuridad. Hoy, por el contrario, la civilización occidental comete la torpeza cruel de apartar esa mirada curtida porque la decrepitud perturba el simulacro de la eterna juventud consumista. No obstante, al sofocar esa voz, quedamos convertidos en seres desvalidos y fácilmente manipulables por cualquier demagogo de turno. La memoria que albergan nuestros abuelos es un escudo contra la ingenuidad boba: nos revela que las falsas promesas del presente ya fueron formuladas con otros nombres y que los abismos a los que nos precipitamos ya cobraron sus víctimas en la historia.

En una convergencia profunda, esta lectura ética del anciano como reserva espiritual halla su eco en la crítica sociocultural que emprendió el Papa Francisco (2020). En su carta encíclica “Fratelli tutti”, el pontífice denunció con severidad la lógica del descarte que impera en la posmodernidad, argumentando que “hemos visto lo que sucedió con los ancianos en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así. […] No nos dimos cuenta de que aislar a los ancianos y dejarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano acompañamiento de la familia, mutila y empobrece a la misma familia. Además, termina eliminando las raíces, porque los ancianos son el punto de contacto entre las generaciones para transmitir la experiencia de la vida” (pp. 18-19). La mirada del Santo Padre desvela que la marginación del abuelo no es una anomalía fortuita del sistema, sino la consecuencia lógica de una antropología utilitarista que mide el valor de la persona por su capacidad productiva o por su rendimiento funcional. Privar a la juventud de las raíces que custodia la ancianidad implica condenar a las nuevas generaciones a una fragilidad moral sin precedentes, dejándolas a merced de ideologías volátiles que carecen de peso histórico.

En este punto, resulta conmovedor e inquietante observar la honda raíz ontológica donde se estrechan los lazos entre esta patética cultura del descarte y la erosión sistemática de la piedad filial hacia la vejez. Cuando la máquina social reduce el misterio de la vida a un cálculo de rendimiento económico, el anciano deja de ser visto como un templo viviente de historia para pasar a ser percibido como una carga estéril, un obstáculo incómodo en la carrera frenética de las eficiencias individuales. Zygmunt Bauman (2005), en sus indagaciones desarrolladas en “Vida de consumo”, dejó al descubierto las vísceras de este mecanismo al exponer que “los miembros de la sociedad de consumidores son ellos mismos bienes de consumo, y es la cualidad de ser un bien de consumo lo que los mantiene unidos” (p. 26). En el momento preciso en que las manos tiemblan, la piel se arruga y los pasos pierden el vigor productivo, la lógica mercantil clasifica la presencia del anciano en el catálogo de lo caduco. Hay algo infinitamente doloroso en este veredicto implacable: al desechar la fragilidad del abuelo, nos desechamos verdaderamente a nosotros mismos en el mañana, devorando con fría crueldad el propio espejo donde se proyecta la finitud humana. La soledad no deseada a la que sometemos a nuestros viejos no es sólo una falta de caridad o una descortesía afectiva, sino un drama existencial de primer orden en tanto que constituye el síntoma trágico de una civilización que, al ahogar el murmullo amoroso de sus orígenes, se condena a habitar un páramo desolado de objetos desechables y seres sin alma.

A su vez, la fenomenología del espacio y del cuerpo guardado en el recuerdo aporta un matiz inestimable para comprender este asunto. Edward Casey (2000), en su influyente investigación resalta que la memoria habita fundamentalmente en la corporalidad y en los lugares que hemos pisado, señalando que “la memoria corporal nos reinserta directamente en el mundo de la acción vivida, sosteniendo el pasado en la disposición de los gestos antes de que la reflexión formule la palabra” (p. 148). En otras palabras, está claro que en las manos callosas, en la mirada cansina y en el tono pausado del abuelo se halla inscrita una geografía del sentir que el texto impreso no alcanza a reproducir. Cuando la persona mayor narra, su propio cuerpo se convierte en el escenario donde resucitan los gestos, los olores y las presencias de un tiempo que se negaba a perecer.

También, si nos adentramos en la memoria del anciano podemos comprender que la existencia no se agota en el instante fugaz. Martin Heidegger (2009), al explorar los fundamentos de la ontología en “Ser y tiempo”, examinó la constitución intrínsecamente histórica del ser humano al plantear que “el Dasein es su pasado en la forma de su propio ser, el cual, expresado con más precisión, ‘acontece’ en cada caso de su futuro” (p. 42). Es decir, si el individuo se desconecta del relato vital de sus ancestros, pierde la capacidad de proyectarse de manera consciente, quedando reducido a un náufrago conceptual que desconoce la procedencia de sus mareas. El relato del abuelo ofrece la densidad temporal que contrarresta la levedad insoportable de los tiempos líquidos, otorgándonos un centro de gravedad en medio del vértigo.

Despreciar el caudal que mora en el recuerdo de las generaciones mayores entraña una ceguera existencial de gravedad realmente cuasi suicida. En la calma de sus voces resuenan las batallas olvidadas, las victorias silenciosas, la dignidad compartida ante las penurias de otros tiempos. La escucha atenta frente al abuelo restituye el lazo sagrado entre las épocas, transformando la vejez de un rincón de olvido en un altar de sabiduría viva. Nos encontramos ante la necesidad de recuperar la devoción por la memoria narrada antes de que las olas del tiempo borren las últimas pisadas de aquellos que nos enseñaron a caminar bien.

Ante lo dicho, sólo nos queda preguntar, pues la filosofía es eso, abrir las puertas a la duda y a la inquisición que busca comprender. ¿Cómo pretender construir una civilización con pretensión de trascendencia cuando condenamos a la soledad a quienes custodian el mapa de nuestras propias heridas? ¿Seremos capaces de acudir a tiempo al reclamo del “cuéntame” antes de que el silencio selle definitivamente las fuentes de donde brota nuestra propia identidad? ¿O nos vamos a resignar a vagar como fantasmas amnésicos en un mundo desprovisto de raíces y de asombro?

Referencias bibliográficas y fuentes consultadas

· Bauman, Z. (2005). Vida de consumo (A. Santos, Trad.). Fondo de Cultura Económica.

· Beauvoir, S. de. (1970). La vejez (A. Bernárdez, Trad.). Editorial Sudamericana.

· Benjamin, W. (2008). El narrador. Metales Pesados.

· Casey, E. S. (2000). Remembering: A phenomenological study (2.ª ed.). Indiana University Press.

· Francisco. (2020). Carta encíclica Fratelli tutti: Sobre la fraternidad y la amistad social. Editorial San Pablo.

· Halbwachs, M. (2004). Los marcos sociales de la memoria (M. A. Campos, Trad.). Anthropos Editorial.

· Han, B.-C. (2015). El aroma del tiempo: Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse (R. Gabás, Trad.). Herder Editorial.

· Heidegger, M. (2009). Ser y tiempo (J. E. Rivera, Trad.). Editorial Trotta.

· Pérez-Reverte, A. (2012). El escorpión de Oriente. Alfaguara.

· Pérez-Reverte, A. (28 de marzo de 2024). La decadencia de Europa, lo que la guerra le enseñó (The Wild Project 237) [Archivo de Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch? v=W_9N4gJzRTo

· Ricoeur, P. (2004). La memoria, la historia, el olvido (A. Neira, Trad.). Fondo de Cultura Económica.

DATOS DE CONTACTO Y ETIQUETADO :

–Correos electrónicos de contacto:

-Twitter: @LichoPrieto

Donaciones (opcionales) vía PayPal: https://www.paypal.me/ lisandroprieto



Me gusta esto: Me gusta Cargando...