Opinet
Centroamérica y la República Dominicana concentran el 77% de todas las zonas francas de la región.
El nearshoring se ha convertido en la nueva tierra prometida para que empresas de Asia, (China, Vietnan, Malasia, Singapur, Taiwán, entre otras naciones) y algunas de Europa que vengan a esta parte del mundo a descubrir que estar cerca de los Estados Unidos, es una ventaja diferencial a la hora de hacer negocios, pero a más de diferencial, es estratégica, por lo que representa en materia de ahorros de costos y manos de obras.
Diferencia abismal, es la que hay entre los diferentes lugares de nuestra América Latina y la concentración de zonas francas de comercio y producción respecto a Centroamérica. Esto, lógicamente, tiene una explicación, y la vamos a tratar de dilucidar en estas notas.
El 77% de todas se concentran en Centroamérica, y no es un dato menos curioso y contundente, desde el punto de la economía para estos países y los grupos empresariales locales y multinacionales que ven en estos espacios de trabajo, la nueva panacea para multiplicar sus capitales de manera vertiginosa gracias a la mano de obra barata y casi ocupada a la usanza esclavista. Por qué no decirlo, es la nueva esclavitud del siglo XXI.
Pero dejando de lado la parte de juicio de valor que tengo sobre esta forma de productividad, vamos a ver los números en frio de un reciente informe de EY, una consultora económica donde se revela, “que la región se ha convertido en el principal destino latinoamericano para empresas que buscan producir más cerca de Estados Unidos, impulsando exportaciones, empleo e inversión”.
Escriben en su informe que, “Centroamérica, junto con República Dominicana, concentra el 77% de las zonas francas que operan en América Latina, un liderazgo que refleja el creciente peso de la región en las cadenas globales de suministro y en la estrategia de nearshoring de empresas internacionales”.
De acuerdo con el informe de la consultora EY, “en América Latina funcionan más de 800 zonas francas que albergan unas 10,000 empresas, generan exportaciones superiores a los $60,000 millones al año y sostienen más de 3,2 millones de empleos directos e indirectos. De ese total, 633 parques industriales se ubican en Centroamérica, Panamá y República Dominicana”.
Toda esta tendencia tiene que ver con que las empresas de Asia, buscando la cercanía con el mercado norteamericano, han visto como más que provechoso, el que su traslado hacia esta zona del mundo le ayudará a minimizar los costos de producción y maximizar sus ganancias, en un mercado que signado por los aranceles y los altos costos de los fletes luego de la Covic-19, se le hacia harto necesario realizar la reingeniería de los procesos y buscar este salto que más que cualitativo, es cuantitativo y de apalancamiento.
Centroamérica y la República Dominicana se están convirtiendo un Hub logístico de gran envergadura para todas las empresas que pasan o no por el Canal de Panamá y que tienen como destino final el mercado norteamericano, pues en estos países, las desregulaciones y las oportunidades de crecer, gracias a que los gobiernos los están “dando por batata” a los inversionistas que quieren llegar y plantar sus inversiones y empresas, no importando el coste humano, medioambiental y demás.
Pero vamos a ver un poco el origen de esta apuesta económica, empresarial e industrial que, para muchos, es lo único que tiene parado a muchos gobiernos y sectores industriales de algunos países del hemisferio, ya que su razón de ser es lo que ha impedido que haya revueltas sociales en países con un alto nivel de desigualdad. Es un horror que así sea, pero así es la vida de estos países bananeros.
Las zonas francas en Centroamérica, el Caribe y República Dominicana surgieron a finales de la década de 1960 y principios de los años 70 como “una estrategia para superar el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Su objetivo principal fue atraer inversión extranjera directa, generar empleo masivo y aprovechar la cercanía geográfica con Estados Unidos mediante la manufactura de exportación (inicialmente textil y agroindustrial)”. Como se ve, este era el fin y objetivo de este modelo económico que todavía se ve como la única salida por estas tierras. Pero lo que no se analiza es hasta dónde este régimen tiene atisbo de esclavitud disfrazada.
El modelo moderno de zona franca industrial en la región evolucionó en tres etapas clave:
- Pioneros (Finales de los 60 – 70). República Dominicana marcó el hito regional en 1969 con la apertura de la primera zona franca industrial en La Romana, impulsada por la transnacional Corp. Gulf and Western Americas bajo la Ley 299 de Incentivo y Protección Industrial. Paralelamente, en Centroamérica (como en El Salvador, Honduras y Costa Rica) comenzaron a promulgarse las primeras leyes de fomento a las exportaciones y parques industriales.
- Auge y Consolidación (Década de 1980). El modelo explotó gracias a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) impulsada por Estados Unidos en 1983, en el primer gobierno de Ronald Reagan, (y que era una respuesta a los movimientos sediciosos que se sucedían en Centroamérica y otros países de América del Sur, (Uruguay), por ejemplo, y que se empezó a estructurar en los tiempos del surgimiento de las guerrillas en Nicaragua, Guatemala y El Salvador); con lo cual se otorgaba acceso libre de aranceles al mercado estadounidense para productos manufacturados en la región. Esto consolidó la industria de la maquila textil. Lo que es el modelo más acabado de este régimen hasta la fecha.
- Modernización y Diversificación (1990. Con la creación de marcos regulatorios modernos —como la Ley 8-90 en República Dominicana, la Ley 7210 en Costa Rica o la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización en El Salvador— y tratados como el DR-CAFTA, la región dejó de depender solo de textiles para atraer empresas de dispositivos médicos, farmacéutica, electrónica, logística y servicios globales (call centers y BPO).
La República Dominicana lidera en este renglón, pues en las zonas francas con sus parques industriales, se le ha dado un giro a la maquila perse (como lo es en Centroamérica) y ahora lo que se ensamblan son estos tipos de equipos tecnológicos, médicos, electrónicos. Así como la modalidad más acabada del momento: los call center, en donde los jóvenes que conocen un poquito la lengua inglesa tienen casi seguro su puesto de trabajo, en detrimento de sus estudios y con sueldos de miseria, aunque mejor pagados que los de las maquilas. Vuelvo y repito, es la nueva esclavitud.
El atractivo de este tipo de estructura industrial es que legalmente, una zona franca opera bajo el principio de extraterritorialidad aduanera: aunque está físicamente dentro de un país, para efectos fiscales y de aduanas se considera fuera del territorio aduanero nacional. Pues bajo esa modalidad fue que fue concebida para que se convirtiese en un llamativo incentivo para los capitales foráneos que estos países y sus gobiernos necesitaban. Así, Taiwán se convirtió en el rey de esos parques industriales, dando prebendas y otras cosas más a ministros y Jefes de Estados, con tal de conseguir el gran pastel con las exenciones más insospechadas.
Hoy en día, estas facilidades persisten y eso parques industriales están regados como la mala yerba por toda Centroamérica y nuestro país, la República Dominicana. Estos son algunos de los impuestos que nunca han pagado ni pagaran esas empresas de zona franca amparadas en las leyes nacionales de esos territorios:
- Impuesto Sobre la Renta (ISR). Exención del 100% durante plazos determinados (por ejemplo, de 10 a 15 años renovables en países como El Salvador y República Dominicana, o esquemas escalonados en Costa Rica).
- Aranceles e impuestos de importación. Exoneración total (0%) para introducir maquinaria, equipo, repuestos, materias primas e insumos necesarios para la producción.
- IVA / ITBIS. Exención en las compras locales de bienes y servicios vinculados a su actividad productiva (aplicando generalmente tasa 0% o devolución fiscal).
- Impuestos municipales y sobre activos. Exoneración total o parcial de tributos locales, impuestos sobre bienes inmuebles, construcción y traspaso de propiedades dentro del parque.
- Repatriación de capitales. Libertad para transferir utilidades y dividendos al extranjero sin retenciones adicionales.
Y para colmo de males, las ganancias que producen no se quedan en el país que las genera, se van como lo que son: capitales golondrinas a poner sus huevos en otro nido. Así “no hay toro que llegue a buey”. Por eso, nuestros países, salvo algunas excepciones no pasan de ser lo que son: receptores de riquezas y que sus ciudadanos nunca van a disfrutar de lo que han ayudado a generar.
Dentro de todo este tinglado empresarial y de modelos de gestión, la República Dominicana lidera la región con 286 zonas francas operativas, seguida por Honduras con 151, Costa Rica con 85, Nicaragua con 51, Panamá con 24 y Guatemala y El Salvador con 18 cada uno. Esta concentración responde, en gran medida, a la cercanía geográfica con Estados Unidos y a la red de tratados de libre comercio que facilita las exportaciones. La Romana y Santiago de los Caballeros son las dos ciudades en donde está la mayor concentración de estos parques industriales. Pero en casi todas las provincias, de las 32 que conforman la geografía dominicana, hay un parque de esta categoría.
La zona franca de San Isidro, en Santo Domingo Este, es un modelo de gestión, según dicen los expertos, y donde los modelos se han configurado de manera diferente para optimizar los resultados, porque se hicieron las reingenierías necesarias para lograr ese objetivo: de ser fábricas de mutaron a ser empresas de tecnología capaces de fabricar desde un catéter para un procedimiento médico hasta fibra óptica y componentes para procesadores de alta tecnología. Eso no quiere decir que no pagan sueldos de miserias, ahí esta el mal: ganan mucho y pagan muy poco.
De ahí que, el referido estudio que hemos tomado como base para estructurar este artículo refiere que, de un tiempo a esta parte, estas estructuras han evolucionado, y ya lo planteé con el ejemplo de San Isidro, para no ser estructuras que persiguen ganar y no pagar impuestos, de exenciones fiscales, sino también, “para convertirse en plataformas de producción de alto valor agregado. La tendencia ha sido impulsada por el nearshoring, estrategia mediante la cual las compañías trasladan parte de su producción a mercados más cercanos para reducir costos logísticos y riesgos en las cadenas de suministro”.
Estos es lo que esta construyendo el gobierno de Nayib Bukele en los Distritos de Nejapa y Apopa: ser un Hub logístico en Centroamérica capaz de resolver capacidades organizativas de alto nivel de las empresas locales y multinacionales que requieran los servicios del referido modelo de gestión empresarial. Y ahí radica la arquitectura de planificación de corto y largo plazo que ha venido realizando este gobierno para captar las empresas que quieran apostar con esta nueva reingeniería del modelo de las zonas francas que ya casi está agotado y que con la infraestructura logística que se está montando en el país, puede ser la respuesta por la ubicación geográfica de El Salvador en el Pacífico centroamericano.
Con todo lo que hemos expuesto, y lo que nos han dicho muchos especialista y economistas, queda claro que, al analizar el desempeño de las zonas francas en Centroamérica y República Dominicana (región CARD) entre 2020 y 2025, es importante precisar un aspecto metodológico: los bancos centrales y organismos regionales (como la AZFA, SIECA, PROCOMER o el CNZFE) no consolidan «utilidades netas contables» de las empresas privadas (ya que es información fiscal confidencial de cada compañía), sino que miden el rendimiento económico a través del valor de las exportaciones (ingresos brutos en dólares), el saldo comercial neto y el retorno por dólar exonerado.
Bajo estas premisas estadísticas establecen que: Costa Rica y Honduras lideran la región en ingresos brutos por exportación, seguidos muy de cerca por República Dominicana, aunque Costa Rica es el país que genera mayor valor agregado, rentabilidad por empresa y retorno neto en dólares.
Veamos las últimas 4 series estadísticas clave de la región (2020–2025), y se podrá notar que sí es un negocio leonino para las empresas, no así tanto para los gobiernos que realmente reciben en impuesto, algo pírrico respecto a las grandes ganancias de los inversionistas, dirían, como tiene que ser, pero es la ración de Boa.
De acuerdo con los reportes consolidados de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), EY (2026) y KPMG (2026), las 4 series que definen el bloque de Centroamérica y República Dominicana son:
Volumen de Exportaciones Totales:
La subregión CARD cerró 2024 con US$42,738 millones en exportaciones bajo regímenes de zona franca, superando los US$44,000 millones al cierre de 2025.
En países como Costa Rica (60%) y República Dominicana (54%–56.9%), las zonas francas generan más de la mitad de todas las ventas al exterior del país.
Parques y Empresas Operativas:
Al cierre de 2024–2025 operan más de 508 parques/zonas francas que albergan a más de 2,400 empresas en la subregión. República Dominicana lidera en cantidad de infraestructura y compañías con 286 zonas francas y 858 empresas al cierre de 2025, seguida por Costa Rica con 626 empresas.
Generación de Empleo Formal:
Entre 2020 y 2025, el empleo directo creció a tasas anuales de entre el 8% y el 11% en los países líderes.
Al cierre de 2025, los principales empleadores directos del régimen son: República Dominicana (más de 200,000 empleos), Costa Rica (197,000 empleos directos), Honduras (162,000 empleos) y Nicaragua (153,000 empleos).
Inversión Extranjera Directa (IED) y Gasto Local:
En República Dominicana, la inversión acumulada pasó de US 5,136.3 millones (2019) a US 5,136.3 millones (2019) a∗∗US7,496.2 millones en 2025, con gastos locales que superaron los US$2,175.7 millones en ese mismo año.
Zonas Francas RD – MICM
En Costa Rica, alrededor del 60% de toda la IED nacional se canaliza hacia zonas francas.
¿Cuál fue el país que más «utilidades» o rendimiento en dólares arrojó?
Según el referido informe, si evaluamos el rendimiento económico neto en dólares (lo más cercano a la utilidad generada para la economía y las empresas), Costa Rica ocupa el primer lugar indiscutible de la región:
Mayor valor exportado y productividad: Sus empresas generaron cerca de US$14,000 millones anuales en el cierre del período, con el mayor valor agregado por empresa (dispositivos médicos, semiconductores, software y servicios corporativos).
Retorno fiscal y económico neto: Según el balance de PROCOMER, por cada dólar exonerado en impuestos, el régimen costarricense generó un retorno neto de US$2.90 en 2024–2025 (un promedio de US$2.70 en el quinquenio 2020–2024), aportando cerca del 15% del PIB nacional.
Remuneración y derrama:
Sus empresas pagan el salario promedio más alto del régimen en la región (US$2,319 mensuales en 2024, más del doble del promedio nacional), lo que refleja márgenes operativos muy superiores frente a las zonas francas tradicionales basadas en maquila textil.
República Dominicana se ubica en el segundo lugar en rendimiento global y primero en escala empresarial, alcanzando un récord histórico de US$8,548.6 millones en exportaciones en 2025 y liderando en número de parques y empresas instaladas en toda la cuenca del Caribe y Centroamérica.
Me dirán que ayudan sí, a que sea menos traumática la situación de miles de ciudadanos de estas latitudes que cuentan con un empleo, si se quiere formal, pero a cuenta de qué, de alquilar sus vidas en unos parques industriales que, como dije antes, son los que más se asemejan a un modelo de esclavitud moderno. Es verdad que ayudan a paliar un poco las miserias de miles en estos países signados por la desigualdad más cruel. Es verdad que dan un poco de respiro y esperanzas a esas mujeres y hombres que sin horarios ni fechas en los calendarios se adentran a esos espacios de trabajo a buscar el sustento de sus familias. Pero los regímenes de trabajo a los que son sometidos y la impiedad con que son tratados, no compensan sus esfuerzos; pero “a falta de pan cazabe”. Eso es lo que hay, mientras tanto, “el publico pierde y se va; la banca gana y se ríe”.
Dionisio De Jesús
Diplomático, poeta
Dionisio de Jesús. Poeta, diplomático, mercadólogo y especialista en comunicación política. Estudió educación, mención filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó estudios de Postgrado en Mercadeo en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), donde impartió docencia; obtuvo Maestría en Mercadeo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), donde también fue docente y terminó una especialización en Comunicación Corporativa (publicidad de imagen y relaciones públicas) en España, Young & Rubicam, Madrid, España, homologada por la Universidad Complutense. Diplomado en Diplomacia Cultural, auspiciado por la Cancillería de Costa Rica, la Cancillería de El Salvador y la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica. Cursó una Especialización en Negociación y Diplomacia Climática, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDYC, Cancillería de la República Dominicana. Taller-Diplomado: “Conociendo la Institucionalidad del SICA”, impartido por el Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, la Embajada Dominicana en Costa Rica. Diplomado y Especialización sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, Niveles I y II, auspiciado por la Cancillería de El Salvador, Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Vicepresidencia de El Salvador y la Fundación Alemana, Hanns Seidel Stiftung., pendiente presentación trabajo final para optar por el grado de Maestría. Ha publicado 12 libros de poemas; sus textos han sido antologados en más de 15 antologías en República Dominicana y el extranjero. Laboró como Director Creativo en las más grandes y prestigiosas agencias de publicidad de su país, entre los años de 1987-2004. Ha sido profesor de marketing, publicidad y comunicación en universidades de República Dominicana y El Salvador. Ha sido consultor de campañas políticas en su país, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre los años 2000-2025. Produce desde El Salvador, el Podcast:” Bitácora Centroamericana y Caribeña”, cada lunes a las 7:00 PM, hora de El Salvador, trasmitido por YouTube y Facebook a través de la plataforma Cronio TV.
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Cuéntame abuelo, que quiero comprender- Lisandro Prieto Femenía
«El hombre que no conoce su pasado no es un hombre completo; está a merced de quienes le ofrecen un presente sin memoria y un futuro sin cimientos».
Arturo Pérez-Reverte, El escorpión de Oriente (2012, p. 84)
El olvido posmoderno posee una voracidad casi geométrica, devorando con frialdad aquello que no rinde culto a la inmediatez y a la utilidad más pedestre. En medio de esta prisa desmedida por habitar un presente ficticiamente perpetuo, desatendemos la trama invisible que sostiene nuestras certezas más profundas. Bastan apenas treinta minutos de atenta y demorada conversación junto con un anciano para conquistar la perspicacia, el temple y la comprensión existencial que de otro modo exigirían lustros de ciega errancia por el mundo. Apagar la escucha ante la voz de quien nos precede equivale a despojarnos deliberadamente de las antorchas antes de adentrarnos en las penumbras del devenir humano.
Cada persona mayor que cruza el umbral definitivo de la existencia se lleva consigo una perspectiva singular e irrepetible del cosmos, una cartografía afectiva e histórica que jamás volverá a trazarse sobre la tierra. En una entrevista titulada “La decadencia de Europa”, Arturo Pérez-Reverte (2024) capturó la dimensión trágica de esta pérdida al observar cómo “cuando muere una persona mayor, no sólo muere él, muere el mundo que él vio. Cuando murió mi madre, murió la imagen mía mamando de pequeño, cuando murió mi padre, murió la España de Franco y de la República. Cuando muere un abuelo, muere con él la mirada el mundo que él tuvo y que sus descendientes nunca tendrán. Por eso es tan importante, antes de que se vayan, acercarse a ellos con la solicitud del ‘cuéntame’; hay que ir ávidamente a ellos a pedirles que nos muestren ese mundo. El desprecio a lo que el abuelo tiene en la memoria es casi suicida culturalmente”. Esa última sentencia no brota de una simple nostalgia refinada ni de una compasión paternalista hacia la senectud, sino de la mirada lúcida de quien ha visto desmoronarse ciudades y derrumbarse mapas enteros bajo el peso de la violencia humana. Para el escritor cartagenero, la vejez es un pertrecho de supervivencia, una trinchera fundamental contra la estupidez. Marginar la experiencia del veterano es desarmarse voluntariamente ante las tormentas que, inexorablemente, la vida terminará por infligirnos. Quien posterga el testimonio de un abuelo destruye la armadura conceptual que le permitiría sobrellevar con solidez la tragedia y el dolor cuando estos llamen a su propia puerta.
En lugar de ser un archivo pasivo donde descansan datos inertes, la memoria constituye un órgano activo de resistencia contra el absurdo y la manipulación social. Al desestimar los pliegues del recuerdo, la sociedad posmoderna perpetra un acto de mutilación simbólica en el que la cultura pretende sostenerse de manera autosuficiente, ignorando que la madurez del pensamiento germina únicamente en la tierra arada por las huellas pretéritas. Al respecto, Paul Ricoeur (2004), en su magistral tratado “La memoria, la historia, el olvido”, nos recuerda la intrínseca fragilidad del recuerdo y la responsabilidad ética que entraña su custodia, subrayando que “en el nivel del trabajo de la memoria, el olvido se convierte en la figura de la amenaza que pesa sobre la fidelidad del pasado” (p. 582). Así, cuando dejamos de formular la exigencia del “cuéntame”, entregamos esa fidelidad a las aguas del Leteo, condenando el saber existencial a consumirse en la irrelevancia.
Paralelamente, la dimensión social del recuerdo exige entender que ninguna conciencia recuerda en la soledad absoluta de su ego. Sobre este aspecto, Maurice Halbwachs (2004), en su clásica obra “Los marcos sociales de la memoria”, demostró cómo la evocación individual se teje siempre sobre la urdimbre de lo colectivo, haciendo notar que “el individuo recuerda adoptando el punto de vista del grupo, y la memoria del grupo se realiza y se manifiesta en las memorias individuales” (p. 54). Si aislamos a los ancianos en el silencio de los asilos o en el rincón marginal de la indiferencia familiar, no sólo estamos acallando un relato personal, sino que se fracturan los marcos sociales que otorgan coherencia a la identidad compartida. El abuelo no custodia simplemente una bitácora privada, sino que resguarda el pulso de la comunidad que lo hizo ser.
Mucho antes de que los análisis contemporáneos tipificaran esta postergación, Simone de Beauvoir (1970) emprendió una denuncia feroz contra la hipocresía social que rodea el envejecimiento en su ensayo “La vejez”. Al analizar cómo las estructuras socioeconómicas arrastran al anciano hacia una condición marginal una vez que pierde su rol productivo, la pensadora francesa enfatizó sobre el carácter implacable con que la sociedad despoja de voz a quienes ya no generan rentabilidad: “Los viejos, que no constituyen ninguna fuerza económica, no tienen los medios de hacer valer sus derechos […]. Escudada en los mitos de la expansión y la abundancia, trata a los ancianos como parias” (p. 11). La vigencia de esta impugnación es tremenda, en tanto que Beauvoir desnudó la cobardía colectiva que prefiere catalogar al viejo como una presencia incómoda o un secreto vergonzoso antes que reconocer en él la imagen especular del propio futuro. Sostener que los ancianos carecen de fuerzas para defender sus derechos delata la complicidad de un sistema que disfraza de seriedad lo que en verdad constituye un silenciamiento estructural y cruel.
Atendiendo a este paulatino resquebrajamiento del valor de la transmisión oral, Walter Benjamin (2008) examinó en “El narrador” la pérdida de la experiencia directa a expensas de la modernidad industrial: “Con la Guerra Mundial comenzó a hacerse evidente un proceso que desde entonces no ha parado. ¿No se advirtió acaso al final de la guerra que la gente volvía enmudecida del campo de batalla? No más rica, sino más pobre en experiencia comunicable” (p. 60). Aquella mudez descrita por el pensador berlinés resuena en nuestros días con una vibración desgarradora, ya que la causa actual del distanciamiento no estriba únicamente en el trauma bélico, sino en el repliegue egoísta de un presente dominado por la prisa técnica. El saber de los mayores se arrincona como un trasto inútil ante el efectismo de los algoritmos, ignorando que la información digital transmite datos, mientras que la ancianidad transmite sabiduría procesada a través del dolor, el amor, el fracaso y el sobreponerse permanente.
Sin embargo, para acceder a ese santuario de experiencia vivida, es necesario reaprender un arte trágicamente desusado, a saber, el arte de la escucha demorada y la paciencia respetuosa. En un ecosistema habitado por generaciones híper-conectadas, sumergidas en la tiranía del estímulo instantáneo y el parpadeo incesante de las pantallas, la temporalidad del abuelo transcurre en una cadencia radicalmente distinta. Es un tiempo espeso, artesanal, esculpido por pausas prolongadas, suspiros hondos y derivaciones aparentemente caprichosas. Justamente, Byung-Chul Han (2015), en sus meditaciones sobre el ritmo de la existencia en “El aroma del tiempo”, observó cómo la prisa moderna erosiona la capacidad de demora contemplativa: “La aceleración no se limita a aumentar la velocidad, sino que desorganiza el tiempo […]. El tiempo carece de un ritmo ordenador. Cae en una sucesión dislocada de instantes. No hay una dirección ni una conclusión narrativa” (pp. 14-15). Ajustar el oído a la respiración del anciano exige acallar la vorágine interior, bajar las armas de la impaciencia y aceptar que la verdad no se revela nunca en la inmediatez del hallazgo algorítmico, sino en la calma fecunda de quien aguarda a que la memoria elija sus palabras. Hay una belleza inquietante, casi sagrada, en el gesto de quien se sienta en el silencio junto a las manos temblorosas del abuelo, renunciando por un instante a la tiranía del reloj para permitir que el anciano hile, a su propia velocidad, la trama de su vida. Esa paciencia no es perder el tiempo, sino más bien habitar la forma más alta de la ternura y la devoción intelectual.
Volviendo a la perspectiva de Pérez-Reverte, queda claro que el “viejo” ocupaba antaño un lugar central junto al fuego sagrado de la tribu, precisamente porque en su relato la comunidad hallaba la orientación necesaria para no extraviarse en la oscuridad. Hoy, por el contrario, la civilización occidental comete la torpeza cruel de apartar esa mirada curtida porque la decrepitud perturba el simulacro de la eterna juventud consumista. No obstante, al sofocar esa voz, quedamos convertidos en seres desvalidos y fácilmente manipulables por cualquier demagogo de turno. La memoria que albergan nuestros abuelos es un escudo contra la ingenuidad boba: nos revela que las falsas promesas del presente ya fueron formuladas con otros nombres y que los abismos a los que nos precipitamos ya cobraron sus víctimas en la historia.
En una convergencia profunda, esta lectura ética del anciano como reserva espiritual halla su eco en la crítica sociocultural que emprendió el Papa Francisco (2020). En su carta encíclica “Fratelli tutti”, el pontífice denunció con severidad la lógica del descarte que impera en la posmodernidad, argumentando que “hemos visto lo que sucedió con los ancianos en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así. […] No nos dimos cuenta de que aislar a los ancianos y dejarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano acompañamiento de la familia, mutila y empobrece a la misma familia. Además, termina eliminando las raíces, porque los ancianos son el punto de contacto entre las generaciones para transmitir la experiencia de la vida” (pp. 18-19). La mirada del Santo Padre desvela que la marginación del abuelo no es una anomalía fortuita del sistema, sino la consecuencia lógica de una antropología utilitarista que mide el valor de la persona por su capacidad productiva o por su rendimiento funcional. Privar a la juventud de las raíces que custodia la ancianidad implica condenar a las nuevas generaciones a una fragilidad moral sin precedentes, dejándolas a merced de ideologías volátiles que carecen de peso histórico.
En este punto, resulta conmovedor e inquietante observar la honda raíz ontológica donde se estrechan los lazos entre esta patética cultura del descarte y la erosión sistemática de la piedad filial hacia la vejez. Cuando la máquina social reduce el misterio de la vida a un cálculo de rendimiento económico, el anciano deja de ser visto como un templo viviente de historia para pasar a ser percibido como una carga estéril, un obstáculo incómodo en la carrera frenética de las eficiencias individuales. Zygmunt Bauman (2005), en sus indagaciones desarrolladas en “Vida de consumo”, dejó al descubierto las vísceras de este mecanismo al exponer que “los miembros de la sociedad de consumidores son ellos mismos bienes de consumo, y es la cualidad de ser un bien de consumo lo que los mantiene unidos” (p. 26). En el momento preciso en que las manos tiemblan, la piel se arruga y los pasos pierden el vigor productivo, la lógica mercantil clasifica la presencia del anciano en el catálogo de lo caduco. Hay algo infinitamente doloroso en este veredicto implacable: al desechar la fragilidad del abuelo, nos desechamos verdaderamente a nosotros mismos en el mañana, devorando con fría crueldad el propio espejo donde se proyecta la finitud humana. La soledad no deseada a la que sometemos a nuestros viejos no es sólo una falta de caridad o una descortesía afectiva, sino un drama existencial de primer orden en tanto que constituye el síntoma trágico de una civilización que, al ahogar el murmullo amoroso de sus orígenes, se condena a habitar un páramo desolado de objetos desechables y seres sin alma.
A su vez, la fenomenología del espacio y del cuerpo guardado en el recuerdo aporta un matiz inestimable para comprender este asunto. Edward Casey (2000), en su influyente investigación resalta que la memoria habita fundamentalmente en la corporalidad y en los lugares que hemos pisado, señalando que “la memoria corporal nos reinserta directamente en el mundo de la acción vivida, sosteniendo el pasado en la disposición de los gestos antes de que la reflexión formule la palabra” (p. 148). En otras palabras, está claro que en las manos callosas, en la mirada cansina y en el tono pausado del abuelo se halla inscrita una geografía del sentir que el texto impreso no alcanza a reproducir. Cuando la persona mayor narra, su propio cuerpo se convierte en el escenario donde resucitan los gestos, los olores y las presencias de un tiempo que se negaba a perecer.
También, si nos adentramos en la memoria del anciano podemos comprender que la existencia no se agota en el instante fugaz. Martin Heidegger (2009), al explorar los fundamentos de la ontología en “Ser y tiempo”, examinó la constitución intrínsecamente histórica del ser humano al plantear que “el Dasein es su pasado en la forma de su propio ser, el cual, expresado con más precisión, ‘acontece’ en cada caso de su futuro” (p. 42). Es decir, si el individuo se desconecta del relato vital de sus ancestros, pierde la capacidad de proyectarse de manera consciente, quedando reducido a un náufrago conceptual que desconoce la procedencia de sus mareas. El relato del abuelo ofrece la densidad temporal que contrarresta la levedad insoportable de los tiempos líquidos, otorgándonos un centro de gravedad en medio del vértigo.
Despreciar el caudal que mora en el recuerdo de las generaciones mayores entraña una ceguera existencial de gravedad realmente cuasi suicida. En la calma de sus voces resuenan las batallas olvidadas, las victorias silenciosas, la dignidad compartida ante las penurias de otros tiempos. La escucha atenta frente al abuelo restituye el lazo sagrado entre las épocas, transformando la vejez de un rincón de olvido en un altar de sabiduría viva. Nos encontramos ante la necesidad de recuperar la devoción por la memoria narrada antes de que las olas del tiempo borren las últimas pisadas de aquellos que nos enseñaron a caminar bien.
Ante lo dicho, sólo nos queda preguntar, pues la filosofía es eso, abrir las puertas a la duda y a la inquisición que busca comprender. ¿Cómo pretender construir una civilización con pretensión de trascendencia cuando condenamos a la soledad a quienes custodian el mapa de nuestras propias heridas? ¿Seremos capaces de acudir a tiempo al reclamo del “cuéntame” antes de que el silencio selle definitivamente las fuentes de donde brota nuestra propia identidad? ¿O nos vamos a resignar a vagar como fantasmas amnésicos en un mundo desprovisto de raíces y de asombro?
Referencias bibliográficas y fuentes consultadas
· Bauman, Z. (2005). Vida de consumo (A. Santos, Trad.). Fondo de Cultura Económica.
· Beauvoir, S. de. (1970). La vejez (A. Bernárdez, Trad.). Editorial Sudamericana.
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· Casey, E. S. (2000). Remembering: A phenomenological study (2.ª ed.). Indiana University Press.
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· Halbwachs, M. (2004). Los marcos sociales de la memoria (M. A. Campos, Trad.). Anthropos Editorial.
· Han, B.-C. (2015). El aroma del tiempo: Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse (R. Gabás, Trad.). Herder Editorial.
· Heidegger, M. (2009). Ser y tiempo (J. E. Rivera, Trad.). Editorial Trotta.
· Pérez-Reverte, A. (2012). El escorpión de Oriente. Alfaguara.
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· Ricoeur, P. (2004). La memoria, la historia, el olvido (A. Neira, Trad.). Fondo de Cultura Económica.
Opinet
Bullying en Catamarca: cuando se banaliza el mal para deshumanizar a la víctima– Lisandro Prieto Femenía
“Nos dijeron que le acababa de dar un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba”
La nefasta frase enunciada por una adolescente en un video tras el colapso emocional de una compañera trasciende el testimonio de sadismo individual o del descontrol en un viaje de egresados. Constituye la manifestación explícita de un fenómeno filosófico y político muy profundo: la transmutación de la crueldad en espectáculo, la pérdida de la alteridad y la configuración de una nueva banalidad del mal en el entorno híper-conectado de la posmodernidad decadente.
El caso sucedido con una estudiante de 17 años del Colegio Privado Pía Didoménico de Catamarca durante un viaje a San Carlos de Bariloche –ampliamente documentado en los medios masivos de comunicación- sacude a la opinión pública e interpela a las instituciones educativas y judiciales. Como reporta la cobertura periodística, el trasfondo involucró el hostigamiento sistemático y la vitalización de material íntimo no consentido, provocando una severa crisis de salud mental en la víctima (La Nación, 2026). Ante un hecho de esta magnitud, la mirada filosófica no puede limitarse al juzgamiento ético o penal inmediato de las conductas individuales, sino que debe cuestionar las condiciones de posibilidad que permiten que el sufrimiento ajeno se convierta en una fuente de regocijo y validación colectiva.
Para comprender la dimensión ética del fenómeno, es preciso acudir a las reflexiones de Emmanuel Levinas sobre la alteridad. En “Totalidad e infinito” (2002) sostiene que el fundamento primario de la responsabilidad humana se halla en el encuentro cara a cara con el “rostro del otro”. El rostro, en su desnudez y vulnerabilidad, interpela al sujeto con un mandato implícito: “el Rostro me habla y por ello me invita a una relación que no guarda medida con un poder que se ejerce” (p. 211). Es precisamente esa presencia viva y doliente la que frena la violencia y funda la comunidad. Sin embargo, en la dinámica del acoso posmoderno, mediado por pantallas, cámaras de teléfonos y cánticos grupales ritualizados, el rostro del semejante se difumina hasta desaparecer. La víctima deja de ser un “tú” para convertirse en un objeto, en un artefacto narrativo cuya humillación sirve como insumo de entretenimiento y de afirmación identitaria dentro del grupo. Cuando la agresión se ejecuta y se contempla a través del lente de una cámara, la persona agredida queda despojada de su condición de sujeto sintiente y pasa a ser un cuerpo disponible para la dominación.
Esta violencia simbólica y el acoso entre pares, como analicé hace poco en mi artículo titulado “Bullying, entre el reconocimiento y la banalidad de la indiferencia” (2026), interpelan radicalmente nuestra concepción de la naturaleza humana y el papel civilizador de las instituciones. En la tensión entre el estado de naturaleza hobbesiano –donde la falta de una autoridad efectiva desencadena la “guerra de todos contra todos” (Hobbes, 2004, p. 82)- y la tesis rousseauniana de la corrupción social a través de jerarquías artificiosas (Rousseau, 2009, p. 45), el acoso escolar emerge como un fenómeno híbrido donde “las disposiciones individuales interactúan dinámicamente con prácticas escolares y culturales que amplifican, ritualizan y gratifican la violencia simbólica” (Prieto Femenía, 2026). Cuando la mediación pedagógica abdica de su cometido, se abre un vacío ético donde la agresión se normaliza como recurso para la adquisición de prestigio y estatus social.
Justamente esta cosificación del dolor ajeno dialoga de manera estrecha con la conceptualización de la banalidad del mal formulada por Hannah Arendt. Al analizar los actos atroces cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, Arendt advirtió en “Eichmann en Jerusalén” que la crueldad más devastadora no siempre proviene de una perversión patológica excepcional, sino de la incapacidad de pensar críticamente y de la ausencia de empatía: “El fenómeno del mal no se halla en la perversidad de los malvados, sino en la irreflexión con la que actúan aquellos que no se detienen a ponderar el significado de sus actos” (Arendt, 2003, p. 115). En nuestro artículo precedentemente citado (2026) también profundizamos sobre esta lectura al avizorar que la indiferencia del entorno y la complicidad pasiva de los espectadores –quienes filman, celebran o difunden el hecho- constituyen formas de participación moral que multiplican exponencialmente el daño, traduciéndose en una “solidaridad negativa con el agresor y una ampliación de la humillación a un espectáculo público” (p. 16).
La vinculación entre el acoso escolar, el sadismo manifiesto y la cultura contemporánea resulta clave para comprender este entramado. La posmodernidad, caracterizada por Jean-François Lyotard (1987) como el quiebre de los grandes relatos legitimadores y la fragmentación de la experiencia moral, sustituye el horizonte deontológico de la responsabilidad por la inmediatez del consumo emocional, la estética del impacto y el culto al narcisismo. En “La sociedad del espectáculo”, Guy Debord (2002) profetizó que “todo lo que antes era vivido directamente se ha alejado en una representación” (p. 37). En esta atmósfera actual, el sadismo deja de ser meramente una perversión clínica aislada para convertirse en una modalidad de entretenimiento socialmente estimulada: la extracción de goce a partir de la descomposición psíquica del semejante. La confesión perversa que versaba: “se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba” transparenta el acoplamiento perfecto entre la crueldad sádica y el imperativo posmoderno del goce inmediato, donde la destrucción de la subjetividad ajena funciona como el combustible afectivo necesario para reafirmar un yo hipertrofiado e híper-conectado que exige validación permanente mediante la atención de su público digital.
Evidentemente, en la era digital esta dimensión cobra un cariz inédito mediante la espectacularización de la cotidianidad. El disfrute ante el colapso ajeno –la “schadenfreude”- se potencia cuando se exhibe en red. La cámara actúa como un filtro de distanciamiento: la crisis emocional de la víctima deja de ser una tragedia real para transformarse en contenido susceptible de ser evaluado por la audiencia. De este modo, la agresora no oculta su hostilidad, sino que la ostenta como una credencial de poder ante su comunidad virtual, evidenciando una desconexión entre la acción ejecutada y sus consecuencias humanas.
En consecuencia, esta humillación sistemática representa, en términos hegelianos, una negación radical del reconocimiento. Como enseña Hegel en su “Fenomenología del espíritu”, “la autoconciencia sólo se realiza plenamente a través de la relación con el otro” (Hegel, 2002, p. 112), intuición que Axel Honneth (2006) actualiza al definir las luchas por el reconocimiento como condiciones indispensables para la autorrealización y la integridad psíquica. Al despojar a la víctima del reconocimiento interpersonal y social, el acoso socava las bases de su identidad, sumiéndola en la desestructuración subjetiva que se manifiesta en la crisis de salud mental y el colapso nervioso.
Así pues, el problema se agrava al situarlo en la atmósfera ética y política contemporánea, marcada por la mercantilización de la subjetividad, el relativismo moral y la post-verdad. Como señalamos oportunamente (2026), presenciamos una perversa neutralización del conflicto donde la frontera entre víctima y victimario tiende a difuminarse institucionalmente bajo una retórica evasiva. Cuando las instituciones escolares, amparadas en una noción distorsionada de neutralidad o gestión de riesgos, evitan sancionar con firmeza ética la agresión y terminan forzando el distanciamiento o la salida de la víctima, se consagra una injusticia estructural. La víctima se ve obligada a cargar con el peso del desarraigo para no revivir la humillación ante la impunidad del agresor, lo que constituye la manifestación misma del colapso de la promesa civilizatoria de la escuela.
El caso que hoy estamos analizando cobra además una dimensión institucional y política explícita si examinamos las respuestas administrativas y judiciales frente al hecho. El Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca determinó la suspensión por seis meses del aporte estatal (subsidio) al nivel secundario del Colegio precitado, tras constatar la falta de aplicación oportuna de los protocolos vigentes ante situaciones de acoso escolar y violencia digital (Catamarca Ya, 2026; Diario Chilecito, 2026). La Resolución oficial confirmó que la institución omitió actuar a tiempo pese a la existencia de alertas previas debidamente documentadas. Por su parte, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Juvenil revocó una medida cautelar de distancia y ordenó que una de las alumnas investigadas continúe asistiendo al colegio bajo esquemas pedagógicos supervisados (La Voz, 2026).
Como podrán apreciar, esta encrucijada entre el accionar punitivo, la tutela de derechos y la omisión burocrática remite a los análisis de Michel Foucault en “Vigilar y castigar” (2002) donde demuestra cómo las instituciones disciplinarias a menudo gestionan los conflictos mediante dispositivos que buscan la neutralización procedimental más que la justicia ética: “La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos ‘dóciles’” (p. 141). En consecuencia, cuando los protocolos se convierten en simples trámites administrativos vacíos de compromiso ético, la institución renuncia a su función tutelar, dejando al descubierto la fragilidad del sujeto.
En este punto, la reflexión ética debe proyectarse hacia alternativas normativas de reparación y cuidado. Frente al paradigma del dominio, la ética del cuidado formulada por Nel Noddings y Carol Gilligan propone un giro sustancial. Noddings (2013) sostiene que “en la relación de cuidado, quien cuida responde a las necesidades del otro, las reconoce y actúa para satisfacerlas” (p. 15), exigiendo que las instituciones educativas reconfiguren su arquitectura afectiva e institucional en torno a la escucha, la responsabilidad incondicional y la protección del menor afectado. Esta exigencia se conecta con el imperativo ético e interpelador del pensamiento teológico (Mt 25, 40), donde el daño infligido al indefenso se reconoce como una herida abierta en la totalidad del cuerpo social y ético de la comunidad (Prieto Femenía, 2026).
Frente a este escenario, limitar el diagnóstico a un altercado entre particulares resulta evasivo. La pregunta filosófica fundamental interroga la naturaleza de las subjetividades que se moldean cuando el colapso psíquico de un semejante genera regocijo en lugar de compasión, y cuando las instituciones reaccionan con tibieza procedimental. En la “Fundamentación de la metafísica de las costumbres”, Immanuel Kant formuló su imperativo categórico: “Obra de tal modo que me uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca meramente como un medio” (Kant, 2012, p. 118). Sin embargo, en el ecosistema digital y en la cultura posmoderna decadente, el sufrimiento ajeno es instrumentalizado como un medio para obtener visibilidad, acumular capital social o satisfacer una pulsión sádica de control: no es casual que la agresora que publica su confesión de placer ante el sufrimiento de la víctima sea parte del cuerpo de abanderados. Éste último dato no es menor, puesto que deja de manifiesto que las escuelas tienen destrozadas sus brújulas morales a la hora de premiar la excelencia.
Como venimos advirtiendo hace tiempo (2026), la infancia y la adolescencia son los períodos fundacionales donde se forja la estructura moral de las personas. Si estas etapas quedan atravesadas por la impunidad de la agresión y el silencio cómplice de los espectadores y los inútiles a cargo de la dirección de las escuelas, ¿qué legado ético estamos transmitiendo a las futuras generaciones? Reconstruir los lazos comunitarios exige transformar la indignación pasajera en un compromiso político y normativo real, capaz de desarticular la estética sádica de la posmodernidad y restituir al “Otro” en su valor intrínseco e inviolable como sujeto de derecho, amor, cuidado y dignidad.
Referencias Bibliográficas
· Arendt, H. (2003). Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal. Lumen. (Obra original publicada en 1963).
· Catamarca Ya. (2026, 23 de octubre). Bullying: Se suspende por seis meses el aporte estatal al nivel secundario del Colegio Pía Didoménico. https://www.catamarcaya.com.
· Debord, G. (2002). La sociedad del espectáculo. Pre-Textos. (Obra original publicada en 1967).
· Diario Chilecito. (2026, 23 de octubre). Por no aplicar protocolos ante bullying y difusión de imágenes, el Colegio Pía Didoménico de Catamarca perdió el aporte estatal por 6 meses.https://diariochilecito.com/
· Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.
· Gilligan, C. (2002). En una voz diferente: Teoría psicológica y desarrollo de las mujeres. Paidós. (Obra original publicada en 1982).
· Hegel, G. W. F. (2002). Fenomenología del espíritu. Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1807).
· Hobbes, T. (2004). Leviatán. Tecnos. (Obra original publicada en 1651).
· Honneth, A. (2006). La lucha por el reconocimiento: Por una gramática moral de los conceptos sociales. Paidós. (Obra original publicada en 1995).
· Kant, I. (2012). Fundamentación de la metafísica de las costumbres (M. García Morente, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1785).
· La Nación. (2026, 23 de octubre). «Le dio un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba»: El caso de bullying que conmociona a Catamarca. https://www.lanacion.com.ar/
· La Voz del Interior. (2026, 23 de octubre). Acoso en Catamarca: La Justicia ordenó que una alumna investigada por bullying siga en el colegio. https://www.lavoz.com.ar/
· Levinas, E. (2002). Totalidad e Infinito: Ensayo sobre la exterioridad. Ediciones Sígueme.
· Lyotard, J.-F. (1987). La condición posmoderna: Informe sobre el saber. Cátedra. (Obra original publicada en 1979).
· Noddings, N. (2013). Cuidado: Un enfoque femenino de la ética y la educación moral. Paidós. (Obra original publicada en 1984).
· Prieto Femenía, L. (2026, 24 de octubre). Bullying, entre el reconocimiento y la banalidad de la indiferencia. SudOeste BA. https://www.sudoesteba.com/
· Rousseau, J.-J. (2009). Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1755).
Opinet
Activo más importante de una generación que historia se tragó
El Dr. Félix Ulloa, el hijo del Rector Martir, asesinado por los Escuadrones de la Muerte en 1980, cuando era la máxima autoridad en la Universidad de El Salvador, UES. Desde acaecido este hecho fatídico de la contemporaneidad política salvadoreña, ya tenía garantizado su protagonismo en los próximos capítulos de una historia cargada de sobresaltos, la personal y la nacional, el hoy vicepresidente de esta amistosa nación. La académica y la de gestión en el mundo de la política y el pensamiento contemporáneo salvadoreño. Así como lo oye, el Dr. Félix Ulloa, ha sido un actor de primero orden de todo el devenir de este país en los últimos, digamos, 50 años de vida política, académica e institucional.
Y en estas notas, vamos a tratar de ponerlo en perspectiva para que los lectores de nuestro país, la República Dominicana y otras latitudes, lo puedan dimensionar como debería ser, ahora que este personaje está otra vez en el centro de las decisiones políticas junto a su presidente, Nayib Bukele, gestionando una crisis que aparentemente, nunca quisieron que les tocara. Nos referimos a la entrada de las Fuerzas Armadas de El Salvador en la pacificación y neutralización de las bandas armadas y las pandillas en el caribeño país de Haití, vecino de nuestra nación, y dolor de cabeza sempiternamente para nosotros los dominicanos.
Venido al mundo hace 75 años, el 6 de abril de 1951 en Chinameca, San Miguel, desde siempre supo que tenía un destino manifiesto y que estaría inserto en los años más convulsos de su país, años en que las dictaduras y los “gobiernos democráticos” se enfrentaron a una generación que quería más, mucho más para su país: salir de esos años oscuros y perversos donde las oligarquías tenían la sartén por el mango, como siempre ha sido en su país. Y así, entró al ruedo como dirigente estudiantil en su amada Universidad, la UES, donde se destacó por su verbo incendiario y su discurso sostenido por verdades irrefutables.
Abogado de profesión, académico y político quien ha gravitado desde esos años convulsos en las decisiones políticas y de cambios en el paradigma de una generación que estaba destinada a luchar porque las cosas que heredaron fueran un poco mejor para todos y todas. El hoy vicepresidente del gobierno de Nayib Bukele, desde 2019 hasta la fecha, y con las pilas puestas para otro mandato de 6 años con el cambio de la Constitución que él mismo lideró el proceso y empujó su modificación.
Nunca ha sido un hombre de extremos, ni derecha ni izquierda más bien, un hombre del centro que le ha llevado a liderar eventos trascendentales de la vida institucional de su país, El Salvador. De ahí que, desde su juventud fue dirigente estudiantil en la UES, abogado defensor de derechos humanos en el Socorro Jurídico del Externado de San José y asesor legal de organizaciones sindicales (STISSS y UNTS) durante el conflicto armado. Fue miembro fundador y presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES).
Posee Grado y Doctorado en Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1979) y Doctor en Derecho con mención sobresaliente Cum Laude por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en España. También posee estudios en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador (UES). Esta destacada preparación lo llevó a que desde que salió de las aulas académicas fuera un candidato con perfil sobresaliente para ocupar puestos en organismos jurídicos y de veeduría internacional, lo que le hizo uno de los salvadoreños de más prestigio en el ámbito académico y de consultoría en organismos internacionales a nivel continental y mundial.
Además de todos estos estudios en el área del derecho a nivel de Doctorados y Grados, ha realizado especializaciones en prestigiosas universidades locales y extranjeras, entre los que se encuentran: Especialización en Políticas Públicas y Administración Pública en el Institut International d’Administration Publique (actual Escuela Nacional de Administración) en París, Francia, y en el Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. También cuenta con un posgrado en Banca y Finanzas por la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC).
Toda esta preparación ha sido para servir en las áreas docente y en su producción intelectual, ya que cuenta con varias y enjundiosas publicaciones que le han granjeado el prestigio de estudioso del derecho y la administración pública en El Salvador y el extranjero. Fue profesor en la Universidad José Simeon Cañas, UCA, en su país.
Pero su papel, si se quiere más trascendental lo debería de jugar en los momentos más necesarios de su amado Pulgarcito de América, me refiero al tiempo de la transición hacia la democracia, luego de terminar la Guerra Civilque desangró su nación: los años 90 del siglo pasado, donde el Dr. Ulloa fue pieza clave para que, por fin, luego de firmados los Acuerdos de Paz en 1992, se empezara a caminar la ruta de la estabilidad política y democrática.
De ahí que, estuvo en todos los momentos estelares del Pulgarcito de América. A saber: con la Transición Democrática y Ámbito Electoral de los años 90: Tras la firma de los Acuerdos de Paz, integró la subcomisión de COPAZ encargada de redactar el Código Electoral de la posguerra y fue electo Magistrado del primer Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador. Momentos que le ligaron a la historia electoral de El Salvador hasta nuestros días, y por qué no, a los procesos electorales de América Latina y buena parte del mundo, pues se hizo especialista en elecciones y en veeduría electoral, siendo requerido más allá de las fronteras nacionales de su país, siendo observador electoral en más de una docena de procesos electorales.
Esto lo llevó a encabezar la dirección de varios institutos internacionales durante más de una década, siendo el Dr. Ulloa un especialista con una extensa carrera internacional como experto en asistencia electoral y fortalecimiento democrático para organismos como la ONU, la OEA, IFES, el Centro Carter y el Instituto Nacional Demócrata (NDI).
Esta preparación en el ámbito electoral le ha llevado a países como: Haití: donde se desempeñó como Director Sénior Residente del NDI en Haití así como en Marruecos y Nicaragua. Durante su permanencia en la nación caribeña, lideró programas de asistencia técnica electoral, observación de comicios, capacitación de partidos políticos y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil en contextos de alta complejidad institucional. Hoy esos frutos se están viendo, pues en estos momentos en que El Salvador lidera una fuerza de tarea en el país caribeño, éste centroamericano, está al frente de un grupo de especialistas que están buscando una salida al problema haitiano.
Tanto es así, que en estos momentos se está llevando a cabo una conferencia internacional en El Salvador con la asistencia de la Vicepresidenta de República Dominicana, Lic. Raquel Peña y delegados de otras varias naciones con El Salvador como anfitrión de este importante cónclave regional.
Su estadía en Haití como delegado de ONU y otras agencias, le llevó a trabajar un texto sobre la situación electoral del país isleño, que es una joya de consulta sobre este atrofiado y empobrecido país. Este ensayo académico y jurídico lleva por título: «Haití: 200 years of Elections and Constitutions»,donde analiza la evolución histórica de las crisis políticas y constitucionales de ese país. Su experiencia previa en la isla ha servido también como marco de referencia diplomática para el gobierno salvadoreño en los debates regionales sobre la crisis de seguridad haitiana que se están celebrando.
Pero no solo ha sido un ente de soporte como árbitro y veedor internacional, también en su país, en un momento tuvo alguna participación en partido político, obviamente, de centroderecha, nos referimos al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), 1967, partido fundado por su padre y donde militaban también personajes históricos como, Héctor Oquelí Colindres, Enrique Escobar Barrera, Ivo Pfriamo Alvarenga, partido que se fundó en la UES abriendo una brecha política y compitieron contra Napoleon Duarte por la alcaldía de San Salvador.
Más tarde se le unió en 1969, Don Guillermo Ungo, donde este movimiento consiguió la fama política antes de empezar la guerra civil; de muy grata recordación porque encabezó varias iniciativas de paz para terminar la guerra que desangraba esa nación centroamericana en los años 80 del siglo pasado, y en donde el líder dominicano de la socialdemocracia, Dr. José Francisco Peña Gómez, también estuvo muy activo buscando los puntos de avenencias para la terminación de ese conflicto interno producto de la guerra fría, junto al líder del FDR, el Dr. Ungo, en el Grupo de Contadora y demás yerbas aromáticas.
El Dr. Félix Ulloa, es un abanderado de la integración centroamericana, y en estos años de ser el vicepresidente de su país, ha liderado todas las iniciativas en ese sentido. Cumbres de presidentes, reuniones ministeriales, coordinaciones académicas, salidas a los impases económicos regionales, en fin, la integración regional, SICA, es en esto momentos su sueño político y geopolítico más importante. Veamos sus iniciativas con lo que ha pretendido seguir los designios de los hombres que en el pasado persiguieron estos objetivos, los padres fundadores de esta subregión del continente americano.
Su gran apuesta es el Plan Trifinio, que como es definido lo conforman a nivel centroamericano, los tres países que hacen fronteras en una zona de confluencia común: Plan Trifinio (Desarrollo Transfronterizo): Como presidente pro tempore y miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (junto a Guatemala y Honduras), ha coordinado proyectos de conservación ambiental, seguridad hídrica (monitoreo del acuífero transfronterizo Ocotepeque-Citalá), reforestación y desarrollo agropecuario sostenible en los 45 municipios que integran la región compartida.
También ha liderado las iniciativas que van en la dirección del fortalecimiento del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, a tal punto, que procura el fortalecimiento del Parlamento Centroamericano, a expensa de que varios países trabajan para su debilitamiento con su salida de éste, todo bajo la égida del Protocolo de Tegucigalpa, forjador del SICA, a propósito de los 35 años de su fundación que se cumplió este 12 de noviembre pasado. Por eso, ha liderado la representación de El Salvadorante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), impulsando la propuesta de Reforma al Protocolo de Tegucigalpa para avanzar hacia una Unión Centroamericana, que es su gran sueño y para honrar a los Padres Fundadores. Además, ha promovido programas de formación regional junto al SICA y universidades nacionales, capacitando a miles de estudiantes en integración regional, (como dato, yo he sido uno de esos estudiantes pues he sacado el Diplomado sobre la Integración con dos cursos aprobados) así como iniciativas económicas como la Hipoteca Centroamericana. Por esta labor recibió la Gran Cruz de la Orden Parlamento Centroamericano Francisco Morazán (2023).
Otra iniciativa que él ha liderado, y que se inscribe en el marco del Plan Trifinio esta entrampada en la: Modernización del Estado y la creación de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), que es una institución dedicada a la profesionalización del servicio público mediante certificaciones y posgrados en gestión pública, transformación digital, gobierno electrónico e innovación para funcionarios del Estado salvadoreño. Como dije, de ahí he salido yo con dos diplomados en Integración Centroamericana y varios cursos sobre Diplomacia Cultural y la Institucionalidad del SICA.
Ha llevado a cabo, bajo su dirección la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CNDS), ha articulado las agendas nacionales vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, coordinando políticas de protección de ecosistemas y gestión de recursos.
Dionisio De Jesús
Diplomático, poeta
Dionisio de Jesús. Poeta, diplomático, mercadólogo y especialista en comunicación política. Estudió educación, mención filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó estudios de Postgrado en Mercadeo en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), donde impartió docencia; obtuvo Maestría en Mercadeo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), donde también fue docente y terminó una especialización en Comunicación Corporativa (publicidad de imagen y relaciones públicas) en España, Young & Rubicam, Madrid, España, homologada por la Universidad Complutense. Diplomado en Diplomacia Cultural, auspiciado por la Cancillería de Costa Rica, la Cancillería de El Salvador y la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica. Cursó una Especialización en Negociación y Diplomacia Climática, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDYC, Cancillería de la República Dominicana. Taller-Diplomado: “Conociendo la Institucionalidad del SICA”, impartido por el Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, la Embajada Dominicana en Costa Rica. Diplomado y Especialización sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, Niveles I y II, auspiciado por la Cancillería de El Salvador, Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Vicepresidencia de El Salvador y la Fundación Alemana, Hanns Seidel Stiftung., pendiente presentación trabajo final para optar por el grado de Maestría. Ha publicado 12 libros de poemas; sus textos han sido antologados en más de 15 antologías en República Dominicana y el extranjero. Laboró como Director Creativo en las más grandes y prestigiosas agencias de publicidad de su país, entre los años de 1987-2004. Ha sido profesor de marketing, publicidad y comunicación en universidades de República Dominicana y El Salvador. Ha sido consultor de campañas políticas en su país, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre los años 2000-2025. Produce desde El Salvador, el Podcast:” Bitácora Centroamericana y Caribeña”, cada lunes a las 7:00 PM, hora de El Salvador, trasmitido por YouTube y Facebook a través de la plataforma Cronio TV.