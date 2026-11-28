El nearshoring se ha convertido en la nueva tierra prometida para que empresas de Asia, (China, Vietnan, Malasia, Singapur, Taiwán, entre otras naciones) y algunas de Europa que vengan a esta parte del mundo a descubrir que estar cerca de los Estados Unidos, es una ventaja diferencial a la hora de hacer negocios, pero a más de diferencial, es estratégica, por lo que representa en materia de ahorros de costos y manos de obras.

Diferencia abismal, es la que hay entre los diferentes lugares de nuestra América Latina y la concentración de zonas francas de comercio y producción respecto a Centroamérica. Esto, lógicamente, tiene una explicación, y la vamos a tratar de dilucidar en estas notas.

El 77% de todas se concentran en Centroamérica, y no es un dato menos curioso y contundente, desde el punto de la economía para estos países y los grupos empresariales locales y multinacionales que ven en estos espacios de trabajo, la nueva panacea para multiplicar sus capitales de manera vertiginosa gracias a la mano de obra barata y casi ocupada a la usanza esclavista. Por qué no decirlo, es la nueva esclavitud del siglo XXI.

Pero dejando de lado la parte de juicio de valor que tengo sobre esta forma de productividad, vamos a ver los números en frio de un reciente informe de EY, una consultora económica donde se revela, “que la región se ha convertido en el principal destino latinoamericano para empresas que buscan producir más cerca de Estados Unidos, impulsando exportaciones, empleo e inversión”.

Escriben en su informe que, “Centroamérica, junto con República Dominicana, concentra el 77% de las zonas francas que operan en América Latina, un liderazgo que refleja el creciente peso de la región en las cadenas globales de suministro y en la estrategia de nearshoring de empresas internacionales”.

De acuerdo con el informe de la consultora EY, “en América Latina funcionan más de 800 zonas francas que albergan unas 10,000 empresas, generan exportaciones superiores a los $60,000 millones al año y sostienen más de 3,2 millones de empleos directos e indirectos. De ese total, 633 parques industriales se ubican en Centroamérica, Panamá y República Dominicana”.

Toda esta tendencia tiene que ver con que las empresas de Asia, buscando la cercanía con el mercado norteamericano, han visto como más que provechoso, el que su traslado hacia esta zona del mundo le ayudará a minimizar los costos de producción y maximizar sus ganancias, en un mercado que signado por los aranceles y los altos costos de los fletes luego de la Covic-19, se le hacia harto necesario realizar la reingeniería de los procesos y buscar este salto que más que cualitativo, es cuantitativo y de apalancamiento.

Centroamérica y la República Dominicana se están convirtiendo un Hub logístico de gran envergadura para todas las empresas que pasan o no por el Canal de Panamá y que tienen como destino final el mercado norteamericano, pues en estos países, las desregulaciones y las oportunidades de crecer, gracias a que los gobiernos los están “dando por batata” a los inversionistas que quieren llegar y plantar sus inversiones y empresas, no importando el coste humano, medioambiental y demás.

Pero vamos a ver un poco el origen de esta apuesta económica, empresarial e industrial que, para muchos, es lo único que tiene parado a muchos gobiernos y sectores industriales de algunos países del hemisferio, ya que su razón de ser es lo que ha impedido que haya revueltas sociales en países con un alto nivel de desigualdad. Es un horror que así sea, pero así es la vida de estos países bananeros.

Las zonas francas en Centroamérica, el Caribe y República Dominicana surgieron a finales de la década de 1960 y principios de los años 70 como “una estrategia para superar el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Su objetivo principal fue atraer inversión extranjera directa, generar empleo masivo y aprovechar la cercanía geográfica con Estados Unidos mediante la manufactura de exportación (inicialmente textil y agroindustrial)”. Como se ve, este era el fin y objetivo de este modelo económico que todavía se ve como la única salida por estas tierras. Pero lo que no se analiza es hasta dónde este régimen tiene atisbo de esclavitud disfrazada.

El modelo moderno de zona franca industrial en la región evolucionó en tres etapas clave:

Pioneros (Finales de los 60 – 70). República Dominicana marcó el hito regional en 1969 con la apertura de la primera zona franca industrial en La Romana, impulsada por la transnacional Corp. Gulf and Western Americas bajo la Ley 299 de Incentivo y Protección Industrial. Paralelamente, en Centroamérica (como en El Salvador, Honduras y Costa Rica) comenzaron a promulgarse las primeras leyes de fomento a las exportaciones y parques industriales.

República Dominicana marcó el hito regional en 1969 con la apertura de la primera zona franca industrial en La Romana, impulsada por la transnacional Corp. Gulf and Western Americas bajo la Ley 299 de Incentivo y Protección Industrial. Paralelamente, en Centroamérica (como en El Salvador, Honduras y Costa Rica) comenzaron a promulgarse las primeras leyes de fomento a las exportaciones y parques industriales. Auge y Consolidación (Década de 1980). El modelo explotó gracias a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) impulsada por Estados Unidos en 1983, en el primer gobierno de Ronald Reagan, (y que era una respuesta a los movimientos sediciosos que se sucedían en Centroamérica y otros países de América del Sur, (Uruguay), por ejemplo, y que se empezó a estructurar en los tiempos del surgimiento de las guerrillas en Nicaragua, Guatemala y El Salvador); con lo cual se otorgaba acceso libre de aranceles al mercado estadounidense para productos manufacturados en la región. Esto consolidó la industria de la maquila textil. Lo que es el modelo más acabado de este régimen hasta la fecha.

El modelo explotó gracias a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) impulsada por Estados Unidos en 1983, en el primer gobierno de Ronald Reagan, (y que era una respuesta a los movimientos sediciosos que se sucedían en Centroamérica y otros países de América del Sur, (Uruguay), por ejemplo, y que se empezó a estructurar en los tiempos del surgimiento de las guerrillas en Nicaragua, Guatemala y El Salvador); con lo cual se otorgaba acceso libre de aranceles al mercado estadounidense para productos manufacturados en la región. Esto consolidó la industria de la maquila textil. Lo que es el modelo más acabado de este régimen hasta la fecha. Modernización y Diversificación (1990. Con la creación de marcos regulatorios modernos —como la Ley 8-90 en República Dominicana, la Ley 7210 en Costa Rica o la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización en El Salvador— y tratados como el DR-CAFTA, la región dejó de depender solo de textiles para atraer empresas de dispositivos médicos, farmacéutica, electrónica, logística y servicios globales (call centers y BPO).

La República Dominicana lidera en este renglón, pues en las zonas francas con sus parques industriales, se le ha dado un giro a la maquila perse (como lo es en Centroamérica) y ahora lo que se ensamblan son estos tipos de equipos tecnológicos, médicos, electrónicos. Así como la modalidad más acabada del momento: los call center, en donde los jóvenes que conocen un poquito la lengua inglesa tienen casi seguro su puesto de trabajo, en detrimento de sus estudios y con sueldos de miseria, aunque mejor pagados que los de las maquilas. Vuelvo y repito, es la nueva esclavitud.

El atractivo de este tipo de estructura industrial es que legalmente, una zona franca opera bajo el principio de extraterritorialidad aduanera: aunque está físicamente dentro de un país, para efectos fiscales y de aduanas se considera fuera del territorio aduanero nacional. Pues bajo esa modalidad fue que fue concebida para que se convirtiese en un llamativo incentivo para los capitales foráneos que estos países y sus gobiernos necesitaban. Así, Taiwán se convirtió en el rey de esos parques industriales, dando prebendas y otras cosas más a ministros y Jefes de Estados, con tal de conseguir el gran pastel con las exenciones más insospechadas.

Hoy en día, estas facilidades persisten y eso parques industriales están regados como la mala yerba por toda Centroamérica y nuestro país, la República Dominicana. Estos son algunos de los impuestos que nunca han pagado ni pagaran esas empresas de zona franca amparadas en las leyes nacionales de esos territorios:

Impuesto Sobre la Renta (ISR ). Exención del 100% durante plazos determinados (por ejemplo, de 10 a 15 años renovables en países como El Salvador y República Dominicana, o esquemas escalonados en Costa Rica).

). Exención del 100% durante plazos determinados (por ejemplo, de 10 a 15 años renovables en países como El Salvador y República Dominicana, o esquemas escalonados en Costa Rica). Aranceles e impuestos de importación . Exoneración total (0%) para introducir maquinaria, equipo, repuestos, materias primas e insumos necesarios para la producción.

. Exoneración total (0%) para introducir maquinaria, equipo, repuestos, materias primas e insumos necesarios para la producción. IVA / ITBIS . Exención en las compras locales de bienes y servicios vinculados a su actividad productiva (aplicando generalmente tasa 0% o devolución fiscal).

. Exención en las compras locales de bienes y servicios vinculados a su actividad productiva (aplicando generalmente tasa 0% o devolución fiscal). Impuestos municipales y sobre activos . Exoneración total o parcial de tributos locales, impuestos sobre bienes inmuebles, construcción y traspaso de propiedades dentro del parque.

. Exoneración total o parcial de tributos locales, impuestos sobre bienes inmuebles, construcción y traspaso de propiedades dentro del parque. Repatriación de capitales. Libertad para transferir utilidades y dividendos al extranjero sin retenciones adicionales.

Y para colmo de males, las ganancias que producen no se quedan en el país que las genera, se van como lo que son: capitales golondrinas a poner sus huevos en otro nido. Así “no hay toro que llegue a buey”. Por eso, nuestros países, salvo algunas excepciones no pasan de ser lo que son: receptores de riquezas y que sus ciudadanos nunca van a disfrutar de lo que han ayudado a generar.

Dentro de todo este tinglado empresarial y de modelos de gestión, la República Dominicana lidera la región con 286 zonas francas operativas, seguida por Honduras con 151, Costa Rica con 85, Nicaragua con 51, Panamá con 24 y Guatemala y El Salvador con 18 cada uno. Esta concentración responde, en gran medida, a la cercanía geográfica con Estados Unidos y a la red de tratados de libre comercio que facilita las exportaciones. La Romana y Santiago de los Caballeros son las dos ciudades en donde está la mayor concentración de estos parques industriales. Pero en casi todas las provincias, de las 32 que conforman la geografía dominicana, hay un parque de esta categoría.

La zona franca de San Isidro, en Santo Domingo Este, es un modelo de gestión, según dicen los expertos, y donde los modelos se han configurado de manera diferente para optimizar los resultados, porque se hicieron las reingenierías necesarias para lograr ese objetivo: de ser fábricas de mutaron a ser empresas de tecnología capaces de fabricar desde un catéter para un procedimiento médico hasta fibra óptica y componentes para procesadores de alta tecnología. Eso no quiere decir que no pagan sueldos de miserias, ahí esta el mal: ganan mucho y pagan muy poco.

De ahí que, el referido estudio que hemos tomado como base para estructurar este artículo refiere que, de un tiempo a esta parte, estas estructuras han evolucionado, y ya lo planteé con el ejemplo de San Isidro, para no ser estructuras que persiguen ganar y no pagar impuestos, de exenciones fiscales, sino también, “para convertirse en plataformas de producción de alto valor agregado. La tendencia ha sido impulsada por el nearshoring, estrategia mediante la cual las compañías trasladan parte de su producción a mercados más cercanos para reducir costos logísticos y riesgos en las cadenas de suministro”.

Estos es lo que esta construyendo el gobierno de Nayib Bukele en los Distritos de Nejapa y Apopa: ser un Hub logístico en Centroamérica capaz de resolver capacidades organizativas de alto nivel de las empresas locales y multinacionales que requieran los servicios del referido modelo de gestión empresarial. Y ahí radica la arquitectura de planificación de corto y largo plazo que ha venido realizando este gobierno para captar las empresas que quieran apostar con esta nueva reingeniería del modelo de las zonas francas que ya casi está agotado y que con la infraestructura logística que se está montando en el país, puede ser la respuesta por la ubicación geográfica de El Salvador en el Pacífico centroamericano.

Con todo lo que hemos expuesto, y lo que nos han dicho muchos especialista y economistas, queda claro que, al analizar el desempeño de las zonas francas en Centroamérica y República Dominicana (región CARD) entre 2020 y 2025, es importante precisar un aspecto metodológico: los bancos centrales y organismos regionales (como la AZFA, SIECA, PROCOMER o el CNZFE) no consolidan «utilidades netas contables» de las empresas privadas (ya que es información fiscal confidencial de cada compañía), sino que miden el rendimiento económico a través del valor de las exportaciones (ingresos brutos en dólares), el saldo comercial neto y el retorno por dólar exonerado.

Bajo estas premisas estadísticas establecen que: Costa Rica y Honduras lideran la región en ingresos brutos por exportación, seguidos muy de cerca por República Dominicana, aunque Costa Rica es el país que genera mayor valor agregado, rentabilidad por empresa y retorno neto en dólares.

Veamos las últimas 4 series estadísticas clave de la región (2020–2025), y se podrá notar que sí es un negocio leonino para las empresas, no así tanto para los gobiernos que realmente reciben en impuesto, algo pírrico respecto a las grandes ganancias de los inversionistas, dirían, como tiene que ser, pero es la ración de Boa.

De acuerdo con los reportes consolidados de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), EY (2026) y KPMG (2026), las 4 series que definen el bloque de Centroamérica y República Dominicana son:

Volumen de Exportaciones Totales:

La subregión CARD cerró 2024 con US$42,738 millones en exportaciones bajo regímenes de zona franca, superando los US$44,000 millones al cierre de 2025.

En países como Costa Rica (60%) y República Dominicana (54%–56.9%), las zonas francas generan más de la mitad de todas las ventas al exterior del país.

Parques y Empresas Operativas:

Al cierre de 2024–2025 operan más de 508 parques/zonas francas que albergan a más de 2,400 empresas en la subregión. República Dominicana lidera en cantidad de infraestructura y compañías con 286 zonas francas y 858 empresas al cierre de 2025, seguida por Costa Rica con 626 empresas.

Generación de Empleo Formal:

Entre 2020 y 2025, el empleo directo creció a tasas anuales de entre el 8% y el 11% en los países líderes.

Al cierre de 2025, los principales empleadores directos del régimen son: República Dominicana (más de 200,000 empleos), Costa Rica (197,000 empleos directos), Honduras (162,000 empleos) y Nicaragua (153,000 empleos).

Inversión Extranjera Directa (IED) y Gasto Local:

En República Dominicana, la inversión acumulada pasó de US 5,136.3 millones (2019) a US 5,136.3 millones (2019) a∗∗US7,496.2 millones en 2025, con gastos locales que superaron los US$2,175.7 millones en ese mismo año.

Zonas Francas RD – MICM

En Costa Rica, alrededor del 60% de toda la IED nacional se canaliza hacia zonas francas.

¿Cuál fue el país que más «utilidades» o rendimiento en dólares arrojó?

Según el referido informe, si evaluamos el rendimiento económico neto en dólares (lo más cercano a la utilidad generada para la economía y las empresas), Costa Rica ocupa el primer lugar indiscutible de la región:

Mayor valor exportado y productividad: Sus empresas generaron cerca de US$14,000 millones anuales en el cierre del período, con el mayor valor agregado por empresa (dispositivos médicos, semiconductores, software y servicios corporativos).

Retorno fiscal y económico neto: Según el balance de PROCOMER, por cada dólar exonerado en impuestos, el régimen costarricense generó un retorno neto de US$2.90 en 2024–2025 (un promedio de US$2.70 en el quinquenio 2020–2024), aportando cerca del 15% del PIB nacional.

Remuneración y derrama:

Sus empresas pagan el salario promedio más alto del régimen en la región (US$2,319 mensuales en 2024, más del doble del promedio nacional), lo que refleja márgenes operativos muy superiores frente a las zonas francas tradicionales basadas en maquila textil.

República Dominicana se ubica en el segundo lugar en rendimiento global y primero en escala empresarial, alcanzando un récord histórico de US$8,548.6 millones en exportaciones en 2025 y liderando en número de parques y empresas instaladas en toda la cuenca del Caribe y Centroamérica.

Me dirán que ayudan sí, a que sea menos traumática la situación de miles de ciudadanos de estas latitudes que cuentan con un empleo, si se quiere formal, pero a cuenta de qué, de alquilar sus vidas en unos parques industriales que, como dije antes, son los que más se asemejan a un modelo de esclavitud moderno. Es verdad que ayudan a paliar un poco las miserias de miles en estos países signados por la desigualdad más cruel. Es verdad que dan un poco de respiro y esperanzas a esas mujeres y hombres que sin horarios ni fechas en los calendarios se adentran a esos espacios de trabajo a buscar el sustento de sus familias. Pero los regímenes de trabajo a los que son sometidos y la impiedad con que son tratados, no compensan sus esfuerzos; pero “a falta de pan cazabe”. Eso es lo que hay, mientras tanto, “el publico pierde y se va; la banca gana y se ríe”.

Dionisio De Jesús Diplomático, poeta dionisiodejesus@gmail.com

Dionisio de Jesús. Poeta, diplomático, mercadólogo y especialista en comunicación política. Estudió educación, mención filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó estudios de Postgrado en Mercadeo en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), donde impartió docencia; obtuvo Maestría en Mercadeo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), donde también fue docente y terminó una especialización en Comunicación Corporativa (publicidad de imagen y relaciones públicas) en España, Young & Rubicam, Madrid, España, homologada por la Universidad Complutense. Diplomado en Diplomacia Cultural, auspiciado por la Cancillería de Costa Rica, la Cancillería de El Salvador y la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica. Cursó una Especialización en Negociación y Diplomacia Climática, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDYC, Cancillería de la República Dominicana. Taller-Diplomado: “Conociendo la Institucionalidad del SICA”, impartido por el Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, la Embajada Dominicana en Costa Rica. Diplomado y Especialización sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, Niveles I y II, auspiciado por la Cancillería de El Salvador, Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Vicepresidencia de El Salvador y la Fundación Alemana, Hanns Seidel Stiftung., pendiente presentación trabajo final para optar por el grado de Maestría. Ha publicado 12 libros de poemas; sus textos han sido antologados en más de 15 antologías en República Dominicana y el extranjero. Laboró como Director Creativo en las más grandes y prestigiosas agencias de publicidad de su país, entre los años de 1987-2004. Ha sido profesor de marketing, publicidad y comunicación en universidades de República Dominicana y El Salvador. Ha sido consultor de campañas políticas en su país, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre los años 2000-2025. Produce desde El Salvador, el Podcast:” Bitácora Centroamericana y Caribeña”, cada lunes a las 7:00 PM, hora de El Salvador, trasmitido por YouTube y Facebook a través de la plataforma Cronio TV.

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