Negocios
Una puerta al Atlántico, con un Centro Logístico y un Activo Digital afincados en infraestructura, buscan atraer al empresariado salvadoreño
El desarrollo de una nueva plataforma logística portuaria frente al atlántico guatemalteco busca sumar al empresariado y a inversionistas salvadoreños. Con espacios proyectados para industria, almacenamiento y servicios vinculados al comercio internacional, el Centro Logístico Internacional San Jorge (CLI San Jorge) presentará sus oportunidades de negocios el próximo 13 de noviembre en San Salvador, junto con COINGT, el activo digital que permite participar en la actual fase del Corredor Interoceánico de Guatemala y El Salvador.
La propuesta le pone sobre la mesa dos decisiones de interés al empresariado local: i) posicionarse en un nuevo puerto bajo régimen de zona franca en el atlántico guatemalteco, para expandir sus operaciones; y, ii) posicionarse como socios inversionistas del corredor interoceánico, vía el activo digital regulado salvadoreño COINGT. CLI San Jorge concentra la oportunidad logística e industrial, COINGT ofrece una vía de participación en los flujos futuros de la empresa emisora, mediante la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador. Ambos temas serán los protagonistas del encuentro que se celebrará próximamente en la capital salvadoreña.
«Invitamos al empresariado salvadoreño a encontrar en CLI San Jorge un espacio para proyectar sus negocios hacia el Atlántico; y, a que vean a COINGT como la oportunidad única y generacional que representa para vincularse a nuestra empresa de forma permanente, sumando su capacidad industrial, su experiencia exportadora y sus servicios al desarrollo de una infraestructura que conectará dos océanos, al servicio del comercio mundial», expone Guillermo Catalán, presidente del Consorcio Interoceánico de Guatemala S. A. (CIGSA).
Las gremiales empresariales son también protagonistas en este evento. La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) y la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) invitan a sus agremiados y al empresariado en general a asistir a este evento, el cual consideran de trascendencia para el futuro económico del triángulo norte de centroamérica.
El encuentro contará con la participación de los fundadores y promotores de este megaproyecto, empresarios extranjeros y locales vinculados al mismo, academia regional y funcionarios públicos que impulsan la inversión, infraestructura e integración económica centroamericana.
CLI San Jorge: la oportunidad frente al caribe guatemalteco
Ubicado sobre una extensión de 21 kilómetros cuadrados en el municipio de Puerto Barrios, costa atlántica guatemalteca, CLI San Jorge es el primer componente económico del Corredor Interoceánico de Guatemala y El Salvador. Su diseño contempla terminales portuarias de gran calado, puerto de cruceros, aeropuerto de carga, parques industriales, bodegas, áreas comerciales y de servicios, todo en régimen de zona franca. Dentro de esa infraestructura, sus promotores buscan atraer empresas salvadoreñas interesadas en expandir sus actividades productivas y logísticas, en un municipio que tradicionalmente ha sido un punto neurálgico de nuestro comercio exterior.
CLI San Jorge es parte del Corredor Interoceánico de Guatemala y El Salvador: una iniciativa empresarial que ha asegurado una franja de 372 kilómetros de largo por 140 metros de ancho en Guatemala para conectar sus costas en el atlántico y pacífico, con una interconexión proyectada hacia la frontera con El Salvador. El Corredor Interoceánico integra puertos con ferrocarril de carga, carreteras e infraestructura energética, además de zonas industriales y centros logísticos.
Sus promotores plantean esta obra de infraestructura como una alternativa complementaria a otras rutas del comercio mundial, entre ellas el Canal de Panamá, con oportunidades de vinculación para las economías centroamericanas.
COINGT: una oportunidad única y generacional de inversión, regulada en El Salvador
La agenda abordará una pregunta clave: ¿Cómo vincular capital de inversión al desarrollo del corredor interoceánico? Esa es la función de COINGT, el activo digital regulado bajo ley salvadoreña, que da acceso a los derechos económicos de GODES, SA DE CV (GODES) su emisor, sobre una participación accionaria específica en CIGSA, empresa propietaria del proyecto.
«COINGT ofrece a inversionistas de todo el mundo el acceso a invertir en infraestructura de gran escala. Usando la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador, presentamos una oportunidad para posicionarse dentro de una empresa que se comparará con el Canal de Panamá y el Canal de Suez, gozando de protección legal y de incentivos fiscales, una vía para que más inversionistas puedan participar de una parte de los flujos futuros del desarrollo del corredor» detalla Julio Sibrián, Director en CIGSA y CEO de GODES.
Este instrumento financiero regulado de levantamiento de capital busca ampliar la participación de inversionistas individuales e institucionales, de todo el mundo. Según la documentación de la emisión pública autorizada por la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador (CNAD), los recursos recaudados se destinan tanto a la titulación y consolidación territorial como, a avanzar hacia la etapa de construcción, entre otros destinos ahí detallados. Los inversionistas de COINGT gozarán de una parte alícuota de los beneficios económicos del Corredor Interoceánico.
«Queremos que el empresariado comprenda las dos oportunidades: desarrollar negocios en CLI San Jorge y participar en nuestra empresa mediante COINGT. Cada vía tiene un alcance distinto, y el encuentro permitirá explicar como se relacionan con el proyecto», explica Sibrián al revisar esta oportunidad.
El Corredor Interoceánico se basa en su Plataforma Territorial Estratégica Integrada, formada por la incorporación de las familias guatemaltecas que han invertido sus tierras como socios, a lo largo de 6 departamentos del oriente de dicho país, comunidades organizadas y liderazgos locales, resultado de un trabajo desarrollado por sus promotores durante más de dos décadas.
Negocios
Puma Energy cierra “Ahorra y Gana” con 338.000 premios instantáneos entregados y reafirma los beneficios permanentes de Puma PRIS
Puma Energy celebra el cierre de Ahorra y Gana con Puma PRIS, una promoción que durante 72 días convirtió las visitas a sus estaciones de servicio y tiendas Super7 en oportunidades para ganar, ahorrar y vivir nuevas experiencias.
La promoción culmina este jueves con su décimo y último sorteo, que se realiza en Puma Madreselva, donde se conoce al ganador de una Volkswagen Amarok y se entregan cuatro premios de 30.000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno. Con esta última jornada, la compañía cierra una iniciativa que reúne a miles de participantes y entrega 338,000 premios instantáneos,13,450,000 puntos PRIS además de los 10 Volkswagen correspondientes a los sorteos semanales.
Desde su lanzamiento, el 12 de agosto, Ahorra y Gana invita a los salvadoreños a participar a través de Puma PRIS, el programa de fidelidad y pagos de Puma Energy. La iniciativa combina premios de alto valor, puntos PRIS y premios instantáneos para reconocer la preferencia de los clientes y fortalecer su relación con la marca.
Al cierre de la promoción, la plataforma registra más de 7,4 millones de oportunidades de ganar, más de 118.000 participantes y más de 1,39 millones de transacciones, reflejando la participación de los clientes durante los 72 días de la campaña.
“Ahorra y Gana nos permite celebrar a nuestros clientes de una manera especial. Cada participación representa una oportunidad de llevarse una alegría y demuestra que detrás de cada tanque lleno hay una historia. Nos llena de satisfacción cerrar esta promoción con 338.000 premios instantáneos entregados y compartir la emoción de los ganadores que nos acompañan en esta última jornada”, expresa Ana María Vicente, directora comercial de Puma Energy El Salvador.
Termina la promoción, continúan los beneficios de Puma PRIS
El cierre de Ahorra y Gana no significa el final de las oportunidades de ahorro para los clientes. Puma PRIS mantiene vigentes sus beneficios durante todo el año, tanto en las estaciones de servicio Puma como en las tiendas Super7, de acuerdo con las condiciones de cada beneficio.
A través de Puma PRIS, los usuarios pueden acumular y utilizar puntos, acceder a promociones y aprovechar beneficios especiales vinculados a sus compras y cargas de combustible. La aplicación continúa siendo una herramienta para disfrutar de ventajas cotidianas, incluso después de finalizar esta promoción.
Asimismo, Puma Energy mantiene sus alianzas bancarias con Banco Industrial, Davivienda, Banco Hipotecario, EMMA y Credicomer, que ofrecen beneficios especiales a los clientes según las condiciones, fechas, medios de pago y términos establecidos por cada entidad.
Estas alianzas amplían las oportunidades de ahorro y permiten que los clientes encuentren beneficios adicionales en distintos momentos del año. La invitación es a consultar las promociones vigentes, utilizar Puma PRIS y aprovechar las opciones disponibles en cada estación y tienda participante.
“Hoy despedimos Ahorra y Gana, pero seguimos comprometidos con algo que va más allá de una promoción: ofrecer beneficios que acompañen a nuestros clientes todos los días. Queremos que Puma PRIS siga siendo una razón para ahorrar, disfrutar y sentirse un poquito más felices cada vez que nos visitan. Las oportunidades de ganar de esta campaña terminan, pero los beneficios de Puma PRIS y nuestras alianzas continúan”, agrego Marcela Zamudio, Gerente de Marketing.
Con el cierre de Ahorra y Gana, Puma Energy agradece a todos los participantes, ganadores, aliados comerciales y equipos que hacen posible esta iniciativa. La compañía invita a los salvadoreños a continuar utilizando Puma PRIS y a descubrir los beneficios disponibles durante todo el año.
Ahorra y Gana termina. Puma PRIS continúa. Porque detrás de cada tanque lleno hay una historia, y queremos seguir siendo parte de ella.
Acerca de Puma Energy
El Salvador Puma Energy ofrece, Cleantec el único combustible con certificación Top Tier+ en Latinoamérica en sus 122 estaciones de servicio en El Salvador y además cuenta con una red de 69 tiendas Super7. Mediante Puma PRIS, la compañía busca ofrecer a sus clientes beneficios de fidelidad, pago, ahorro y experiencias que acompañen sus necesidades cotidianas.
Negocios
MÁS DE 1,000 SALVADOREÑOS PARTICIPARON DEL CONGRESO DEL DÍA MUNDIAL DEL AHORRO 2026 DEL SISTEMA FEDECRÉDITO
Con el propósito de promover la educación financiera y destacar la importancia de los hábitos y las decisiones en la construcción del bienestar personal, el SISTEMA FEDECRÉDITO llevó a cabo la séptima edición del Congreso del Día Mundial del Ahorro 2026, una jornada de aprendizaje e inspiración que contó con la participación de los reconocidos conferencistas internacionales Yokoi Kenji y Daniel Urías.
El encuentro contó con la participación de más de 1,000 salvadoreños, quienes conocieron nuevas perspectivas sobre la relación entre el comportamiento humano, la administración del dinero y el liderazgo, a través de dos ponencias que invitaron a reflexionar sobre cómo las decisiones cotidianas pueden influir en el presente y el futuro.
La jornada inició con la participación de Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera, quien presentó la ponencia “Dinero irracional: los trucos de tu mente que sabotean tu bienestar financiero”. Durante su intervención, abordó los factores psicológicos y los patrones de comportamiento que pueden influir en la manera en que las personas administran sus recursos, resaltando la importancia de reconocerlos para tomar decisiones financieras más conscientes.
Seguidamente, Yokoi Kenji, trabajador social por vocación, quien lidera un mensaje para la comunidad hispana que evoca la necesidad de un liderazgo integral para una sociedad emergente. Una carismática combinación de sabiduría ancestral y la constante búsqueda de equilibrio e innovación, Yokoi Kenji presentó la ponencia magistral “Kintsugi: Liderazgo integral”, en la que compartió reflexiones sobre la disciplina, el propósito y la capacidad de aprender de las experiencias. Su intervención destacó la importancia de transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento y fortalecer las cualidades que contribuyen al desarrollo personal y al ejercicio del liderazgo.
Durante el congreso se destacó la importancia del ahorro como un hábito fundamental para la administración responsable de las finanzas personales, que requiere planificación, disciplina y toma de decisiones conscientes para contribuir al bienestar financiero de las personas y sus familias. Esta reflexión adquiere mayor relevancia al contrastarla con la realidad del país: según la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025, presentada por el Banco Central de Reserva, el 46.9 % de los salvadoreños tiene una cuenta de ahorro, el 23.0 % accede a algún tipo de crédito, el 22.4 % cuenta con un seguro y el indicador de alfabetización financiera se ubicó en 14.3, siendo el puntaje máximo nacional 21.
Frente a este panorama, el SISTEMA FEDECRÉDITO, con más de 85 años de trayectoria, acerca sus productos y servicios a las comunidades salvadoreña, con una amplia red de atención que supera los 850 puntos en todo El Salvador, sumando así a la inclusión financiera y a la bancarización del país desde las diferentes aristas de nuestra plataforma multicanal que brindan acceso a diversas soluciones financieras a través de sus 47 Cajas de Crédito, 7 Bancos de los Trabajadores y 2 compañías de seguros. A ello se añade la educación financiera, que acompaña el acceso a estos servicios con conocimiento para usarlos de forma responsable, además de eventos como el que se llevó a cabo, en el que se reunió a más de 1,000 personas en su séptima edición.
“En el SISTEMA FEDECRÉDITO creemos que la educación financiera es fundamental para que los salvadoreños cuenten con mayores herramientas para administrar sus recursos y tomar decisiones acertadas. Por ello, desde hace 7 años desarrollamos espacios como este congreso, que permiten ampliar conocimientos y reflexionar sobre hábitos que contribuyen al bienestar financiero”, expresó Claudia Abrego, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.
La séptima edición del congreso forma parte de las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial que desarrolla el SISTEMA FEDECRÉDITO para promover la inclusión y la educación financiera. A través de estas actividades, la institución busca acercar a la población herramientas que contribuyan a enriquecer sus conocimientos económicos y fortalecer la cultura del ahorro como una práctica cotidiana.
Para promover esta cultura, el SISTEMA FEDECRÉDITO ofrece productos adaptados a diferentes etapas de la vida, entre ellos la Cuenta de Ahorros, Cuenta de Ahorro Infantil, Cuenta de
SISTEMA FEDECRÉDITO, Congreso del Día Mundial del Ahorro 2026, Daniel Urías, Yokoi Kenji, Ahorro
Programado, Cuenta de Ahorros Crece Mujer y Depósitos a Plazo. Estas alternativas buscan facilitar el acceso a servicios financieros y promover que más salvadoreños puedan desarrollar el hábito del ahorro, organizar sus recursos y planificar su futuro económico.
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Puma Energy realiza el noveno sorteo de «Ahorra y Gana con Puma PRIS» y entrega los premios del octavo sorteo
Puma Energy El Salvador realiza hoy, viernes 16 de octubre, a las 10:30 a.m., el noveno sorteo de su promoción «Ahorra y Gana con Puma PRIS», en la Agencia Volkswagen Santa Elena. La actividad cuenta con la presencia de un delegado de laAlcaldía de Antiguo Cuscatlán, como parte del proceso de transparencia de lapromoción.
En esta jornada se rifan:
• Una Volkswagen Taos, que se entregará a uno de los participantes de lapromoción.
• Cuatro paquetes de 30.000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
En el marco del evento también se entregan los premios del octavo sorteo: cuatro paquetes de 30.000 puntos PRIS a Boris Cruz, Santos Ortega, Luis Rodríguez y Erick Ramírez. Además, se reconoce a Guillermo Gutiérrez, ganador de la primera Volkswagen Taos de la promoción.
Una promoción con amplia participación
Desde su lanzamiento el 12 de agosto, «Ahorra y Gana con Puma PRIS» registra los siguientes resultados:
• Más de 115.000 participantes
• Más de 6,8 millones de chances otorgadas, con un promedio de 59,4 por participante
• Más de 1,29 millones de transacciones
• Más de 292.000 premios entregados, cerca del 87 % de los 338.014 configurados
Quedan seis días y todavía hay premios por entregar
Tras el noveno sorteo, la promoción entra en su recta final con seis días restantes. Quedarán por entregar una Volkswagen Amarok, cuatro paquetes de 30.000 puntos PRIS y 43.000 premios instantáneos. El sorteo final se realiza el 22 de octubre en Puma Madreselva.
Ana María Vicente, directora comercial de Puma Energy: “Estamos muy agradecidos con los más de 115 mil salvadoreños que han participado y que han hecho de Ahorra y Gana una experiencia con Puma PRIS. Todavía quedan premios importantes por entregar y los invitamos a seguir participando hasta el último día”.»
Participar es para todos los salvadoreños
Para participar no se necesita tener vehículo, sino ganas de ganar y usar Puma PRIS. La mecánica es sencilla:
• Se participa desde $1 de compra, y por cada $10 se obtiene una oportunidad adicional.
• Las oportunidades se duplican si la compra se hace en Super7 o si se carga gasolina Súper con Cleantec.
• Las oportunidades se cuadruplican si el pago se hace desde la app Puma PRIS, que también funciona como billetera digital (wallet).
Los clientes solo deben descargar la aplicación Puma PRIS y usarla al comprar, de acuerdo con las condiciones y bases de la promoción. Al sorteo asisten representantes de Puma Energy y de los aliados de la promoción: Volkswagen, Cinemark y Pan Sinaí. Se transmite en vivo para que los participantes puedan seguirlo aquí: https://www.facebook.com/share/1FacsMz4nA/