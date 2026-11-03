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Shell presenta «La meta es coleccionarlos»: una experiencia Ferrari que despierta la pasión por coleccionar
La pasión por Ferrari, la emoción del automovilismo y el placer de coleccionar se encuentran en una nueva experiencia para los salvadoreños. Shell presenta «La meta es coleccionarlos», una promoción que invita a los clientes a descubrir tres modelos Ferrari coleccionables a control remoto, disponibles a partir del 1 de noviembre en las 37 estaciones de servicio Shell y las 16 tiendas Shell Café del país.
La colección está integrada por tres espectaculares modelos que representan diferentes facetas de la leyenda Ferrari: el Ferrari F80, el monoplaza SF-25 de Fórmula 1 y el exclusivo SF90 XX Stradale. Cada uno reproduce la esencia de una marca que ha convertido la innovación, el diseño y la velocidad en símbolos de excelencia.
Pero esta experiencia va más allá de coleccionar. Los vehículos pueden manejarse desde el celular, convirtiendo cada modelo en una invitación a jugar, explorar y reconectar con esa emoción que permanece intacta: la de activar al niño interior y disfrutar la pasión por los autos.
«Con ‘La meta es coleccionarlos’ queremos que nuestros clientes vivan una experiencia que conecte con sus pasiones. Ferrari representa emoción, innovación y excelencia, valores que compartimos como marca. Esta colección nos permite acercarnos a nuestros clientes de una manera diferente, mientras seguimos construyendo una operación que crece junto a El Salvador», expresó Ana María Vicente, directora comercial de Shell El Salvador.
Shell: 120 años de historia y una operación que sigue creciendo
Con 120 años de trayectoria, Shell es una de las marcas más reconocidas del mundo en combustibles y lubricantes, con una historia marcada por la innovación y el desarrollo de soluciones para la movilidad.
En El Salvador, la marca ha construido en apenas dos años una red de 37 estaciones de servicio y 16 tiendas Shell Café, creciendo junto a sus socios comerciales y clientes.
Este desarrollo también se refleja en la experiencia de sus consumidores. Shell registra un crecimiento a doble digito en volumen de ventas de combustibles frente al año anterior y cuenta con 71,000 socios en su programa de fidelidad Shell Go+, que representa el 18% del volumen de combustible vendido fidelizado.
La experiencia Shell Café se ha convertido, además, en uno de los grandes protagonistas de esta historia. Durante su primer año de participación en el campeonato global de baristas de Shell, El Salvador obtuvo el tercer lugar. En 2026, el país alcanzó el primer lugar mundial, consolidando a Shell Café El Salvador como referente global de excelencia en café dentro de la red Shell.
«Estos resultados son motivo de orgullo. En dos años hemos construido una operación que crece, que genera oportunidades para nuestros socios y que demuestra que en El Salvador podemos competir al más alto nivel. Nuestro primer lugar global en el campeonato de baristas es una muestra de lo que podemos alcanzar cuando ponemos pasión y excelencia en cada experiencia», agregó Vicente.
Shell Go+: el punto está en sumar
La promoción también invita a los clientes a aprovechar los beneficios de Shell Go+, el programa de fidelidad que acompaña cada visita a Shell.
Con el concepto «El punto está en sumar», los clientes acumulan:
- 4 puntos por cada galón de combustible.
- 1 punto por cada dólar de compra en Shell Café.
- Descuentos bancarios exclusivos durante el mes.
Entre los beneficios destacan el descuento del 30% todos los días 30 con Banco Industrial, el descuento máximo del mercado, y el 15% de descuento los días 15 con Banco Hipotecario, sujeto a los términos y condiciones de cada institución.
Para participar en «La meta es coleccionarlos», los clientes deben realizar cualquier compra de combustible o en Shell Café utilizando Shell Go+ y agregar $20 para llevarse uno de los tres Ferrari coleccionables. Además, cada modelo adquirido permite acumular 20 puntos adicionales en Shell Go+.
La promoción estará vigente del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar existencias, en las 37 estaciones Shell y las 16 tiendas Shell Café a nivel nacional.
Con esta iniciativa, Shell reafirma su compromiso de continuar creciendo en El Salvador, ofreciendo experiencias diferenciadoras y beneficios que acompañan a sus clientes en cada recorrido.
La meta es coleccionarlos. La emoción es vivirlos.
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SISTEMA FEDECRÉDITO REALIZÓ EL PRIMER SORTEO DE LA PROMOCIÓN GANA FÁCIL
El SISTEMA FEDECRÉDITO realizó el primer sorteo de la promoción de los salvadoreños GANA FÁCIL, que vuelve en su 17.a edición con cientos de premios para sus socios y clientes, en esta ocasión se conocieron los 228 ganadores que salieron favorecidos con estos fabulosos premios: 1 pick up Volkswagen Saveiro, 2 microbús Suzuki APV, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 30 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 85 premios en efectivo de US $100.00.
Participar en GANA FÁCIL es muy sencillo, los socios y clientes recibirán un número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO. Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL, FEDE BANKING y Fede, se le asignarán dos números electrónicos.
El sorteo contó con la presencia de la licenciada Lorena Del Cid, Delegada Municipal de la Alcaldía de San Salvador, quien dio fe y legalidad del evento.
“Nos llena de alegría volver con la promoción que hace feliz a los salvadoreños GANA FÁCIL del SISTEMA FEDECRÉDITO, con esta 17.a edición, continuamos premiando la preferencia de nuestros socios y clientes, por lo que les invitamos a seguir realizando sus operaciones financieras en las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO para participar en los próximos sorteos”, expresó Carlos Sibrián, Gerente de Tarjetas de FEDECRÉDITO.
El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención en todo el país al servicio de los salvadoreños. Para más información visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.
SISTEMA FEDECRÉDITO, queremos darte una mano.
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Una puerta al Atlántico, con un Centro Logístico y un Activo Digital afincados en infraestructura, buscan atraer al empresariado salvadoreño
El desarrollo de una nueva plataforma logística portuaria frente al atlántico guatemalteco busca sumar al empresariado y a inversionistas salvadoreños. Con espacios proyectados para industria, almacenamiento y servicios vinculados al comercio internacional, el Centro Logístico Internacional San Jorge (CLI San Jorge) presentará sus oportunidades de negocios el próximo 13 de noviembre en San Salvador, junto con COINGT, el activo digital que permite participar en la actual fase del Corredor Interoceánico de Guatemala y El Salvador.
La propuesta le pone sobre la mesa dos decisiones de interés al empresariado local: i) posicionarse en un nuevo puerto bajo régimen de zona franca en el atlántico guatemalteco, para expandir sus operaciones; y, ii) posicionarse como socios inversionistas del corredor interoceánico, vía el activo digital regulado salvadoreño COINGT. CLI San Jorge concentra la oportunidad logística e industrial, COINGT ofrece una vía de participación en los flujos futuros de la empresa emisora, mediante la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador. Ambos temas serán los protagonistas del encuentro que se celebrará próximamente en la capital salvadoreña.
«Invitamos al empresariado salvadoreño a encontrar en CLI San Jorge un espacio para proyectar sus negocios hacia el Atlántico; y, a que vean a COINGT como la oportunidad única y generacional que representa para vincularse a nuestra empresa de forma permanente, sumando su capacidad industrial, su experiencia exportadora y sus servicios al desarrollo de una infraestructura que conectará dos océanos, al servicio del comercio mundial», expone Guillermo Catalán, presidente del Consorcio Interoceánico de Guatemala S. A. (CIGSA).
Las gremiales empresariales son también protagonistas en este evento. La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) y la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) invitan a sus agremiados y al empresariado en general a asistir a este evento, el cual consideran de trascendencia para el futuro económico del triángulo norte de centroamérica.
El encuentro contará con la participación de los fundadores y promotores de este megaproyecto, empresarios extranjeros y locales vinculados al mismo, academia regional y funcionarios públicos que impulsan la inversión, infraestructura e integración económica centroamericana.
CLI San Jorge: la oportunidad frente al caribe guatemalteco
Ubicado sobre una extensión de 21 kilómetros cuadrados en el municipio de Puerto Barrios, costa atlántica guatemalteca, CLI San Jorge es el primer componente económico del Corredor Interoceánico de Guatemala y El Salvador. Su diseño contempla terminales portuarias de gran calado, puerto de cruceros, aeropuerto de carga, parques industriales, bodegas, áreas comerciales y de servicios, todo en régimen de zona franca. Dentro de esa infraestructura, sus promotores buscan atraer empresas salvadoreñas interesadas en expandir sus actividades productivas y logísticas, en un municipio que tradicionalmente ha sido un punto neurálgico de nuestro comercio exterior.
CLI San Jorge es parte del Corredor Interoceánico de Guatemala y El Salvador: una iniciativa empresarial que ha asegurado una franja de 372 kilómetros de largo por 140 metros de ancho en Guatemala para conectar sus costas en el atlántico y pacífico, con una interconexión proyectada hacia la frontera con El Salvador. El Corredor Interoceánico integra puertos con ferrocarril de carga, carreteras e infraestructura energética, además de zonas industriales y centros logísticos.
Sus promotores plantean esta obra de infraestructura como una alternativa complementaria a otras rutas del comercio mundial, entre ellas el Canal de Panamá, con oportunidades de vinculación para las economías centroamericanas.
COINGT: una oportunidad única y generacional de inversión, regulada en El Salvador
La agenda abordará una pregunta clave: ¿Cómo vincular capital de inversión al desarrollo del corredor interoceánico? Esa es la función de COINGT, el activo digital regulado bajo ley salvadoreña, que da acceso a los derechos económicos de GODES, SA DE CV (GODES) su emisor, sobre una participación accionaria específica en CIGSA, empresa propietaria del proyecto.
«COINGT ofrece a inversionistas de todo el mundo el acceso a invertir en infraestructura de gran escala. Usando la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador, presentamos una oportunidad para posicionarse dentro de una empresa que se comparará con el Canal de Panamá y el Canal de Suez, gozando de protección legal y de incentivos fiscales, una vía para que más inversionistas puedan participar de una parte de los flujos futuros del desarrollo del corredor» detalla Julio Sibrián, Director en CIGSA y CEO de GODES.
Este instrumento financiero regulado de levantamiento de capital busca ampliar la participación de inversionistas individuales e institucionales, de todo el mundo. Según la documentación de la emisión pública autorizada por la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador (CNAD), los recursos recaudados se destinan tanto a la titulación y consolidación territorial como, a avanzar hacia la etapa de construcción, entre otros destinos ahí detallados. Los inversionistas de COINGT gozarán de una parte alícuota de los beneficios económicos del Corredor Interoceánico.
«Queremos que el empresariado comprenda las dos oportunidades: desarrollar negocios en CLI San Jorge y participar en nuestra empresa mediante COINGT. Cada vía tiene un alcance distinto, y el encuentro permitirá explicar como se relacionan con el proyecto», explica Sibrián al revisar esta oportunidad.
El Corredor Interoceánico se basa en su Plataforma Territorial Estratégica Integrada, formada por la incorporación de las familias guatemaltecas que han invertido sus tierras como socios, a lo largo de 6 departamentos del oriente de dicho país, comunidades organizadas y liderazgos locales, resultado de un trabajo desarrollado por sus promotores durante más de dos décadas.
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Puma Energy cierra “Ahorra y Gana” con 338.000 premios instantáneos entregados y reafirma los beneficios permanentes de Puma PRIS
Puma Energy celebra el cierre de Ahorra y Gana con Puma PRIS, una promoción que durante 72 días convirtió las visitas a sus estaciones de servicio y tiendas Super7 en oportunidades para ganar, ahorrar y vivir nuevas experiencias.
La promoción culmina este jueves con su décimo y último sorteo, que se realiza en Puma Madreselva, donde se conoce al ganador de una Volkswagen Amarok y se entregan cuatro premios de 30.000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno. Con esta última jornada, la compañía cierra una iniciativa que reúne a miles de participantes y entrega 338,000 premios instantáneos,13,450,000 puntos PRIS además de los 10 Volkswagen correspondientes a los sorteos semanales.
Desde su lanzamiento, el 12 de agosto, Ahorra y Gana invita a los salvadoreños a participar a través de Puma PRIS, el programa de fidelidad y pagos de Puma Energy. La iniciativa combina premios de alto valor, puntos PRIS y premios instantáneos para reconocer la preferencia de los clientes y fortalecer su relación con la marca.
Al cierre de la promoción, la plataforma registra más de 7,4 millones de oportunidades de ganar, más de 118.000 participantes y más de 1,39 millones de transacciones, reflejando la participación de los clientes durante los 72 días de la campaña.
“Ahorra y Gana nos permite celebrar a nuestros clientes de una manera especial. Cada participación representa una oportunidad de llevarse una alegría y demuestra que detrás de cada tanque lleno hay una historia. Nos llena de satisfacción cerrar esta promoción con 338.000 premios instantáneos entregados y compartir la emoción de los ganadores que nos acompañan en esta última jornada”, expresa Ana María Vicente, directora comercial de Puma Energy El Salvador.
Termina la promoción, continúan los beneficios de Puma PRIS
El cierre de Ahorra y Gana no significa el final de las oportunidades de ahorro para los clientes. Puma PRIS mantiene vigentes sus beneficios durante todo el año, tanto en las estaciones de servicio Puma como en las tiendas Super7, de acuerdo con las condiciones de cada beneficio.
A través de Puma PRIS, los usuarios pueden acumular y utilizar puntos, acceder a promociones y aprovechar beneficios especiales vinculados a sus compras y cargas de combustible. La aplicación continúa siendo una herramienta para disfrutar de ventajas cotidianas, incluso después de finalizar esta promoción.
Asimismo, Puma Energy mantiene sus alianzas bancarias con Banco Industrial, Davivienda, Banco Hipotecario, EMMA y Credicomer, que ofrecen beneficios especiales a los clientes según las condiciones, fechas, medios de pago y términos establecidos por cada entidad.
Estas alianzas amplían las oportunidades de ahorro y permiten que los clientes encuentren beneficios adicionales en distintos momentos del año. La invitación es a consultar las promociones vigentes, utilizar Puma PRIS y aprovechar las opciones disponibles en cada estación y tienda participante.
“Hoy despedimos Ahorra y Gana, pero seguimos comprometidos con algo que va más allá de una promoción: ofrecer beneficios que acompañen a nuestros clientes todos los días. Queremos que Puma PRIS siga siendo una razón para ahorrar, disfrutar y sentirse un poquito más felices cada vez que nos visitan. Las oportunidades de ganar de esta campaña terminan, pero los beneficios de Puma PRIS y nuestras alianzas continúan”, agrego Marcela Zamudio, Gerente de Marketing.
Con el cierre de Ahorra y Gana, Puma Energy agradece a todos los participantes, ganadores, aliados comerciales y equipos que hacen posible esta iniciativa. La compañía invita a los salvadoreños a continuar utilizando Puma PRIS y a descubrir los beneficios disponibles durante todo el año.
Ahorra y Gana termina. Puma PRIS continúa. Porque detrás de cada tanque lleno hay una historia, y queremos seguir siendo parte de ella.
Acerca de Puma Energy
El Salvador Puma Energy ofrece, Cleantec el único combustible con certificación Top Tier+ en Latinoamérica en sus 122 estaciones de servicio en El Salvador y además cuenta con una red de 69 tiendas Super7. Mediante Puma PRIS, la compañía busca ofrecer a sus clientes beneficios de fidelidad, pago, ahorro y experiencias que acompañen sus necesidades cotidianas.
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