Puma Energy cierra “Ahorra y Gana” con 338.000 premios instantáneos entregados y reafirma los beneficios permanentes de Puma PRIS

Puma Energy celebra el cierre de Ahorra y Gana con Puma PRIS, una promoción que durante 72 días convirtió las visitas a sus estaciones de servicio y tiendas Super7 en oportunidades para ganar, ahorrar y vivir nuevas experiencias.

La promoción culmina este jueves con su décimo y último sorteo, que se realiza en Puma Madreselva, donde se conoce al ganador de una Volkswagen Amarok y se entregan cuatro premios de 30.000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno. Con esta última jornada, la compañía cierra una iniciativa que reúne a miles de participantes y entrega 338,000 premios instantáneos,13,450,000 puntos PRIS además de los 10 Volkswagen correspondientes a los sorteos semanales.

Desde su lanzamiento, el 12 de agosto, Ahorra y Gana invita a los salvadoreños a participar a través de Puma PRIS, el programa de fidelidad y pagos de Puma Energy. La iniciativa combina premios de alto valor, puntos PRIS y premios instantáneos para reconocer la preferencia de los clientes y fortalecer su relación con la marca.

Al cierre de la promoción, la plataforma registra más de 7,4 millones de oportunidades de ganar, más de 118.000 participantes y más de 1,39 millones de transacciones, reflejando la participación de los clientes durante los 72 días de la campaña.

“Ahorra y Gana nos permite celebrar a nuestros clientes de una manera especial. Cada participación representa una oportunidad de llevarse una alegría y demuestra que detrás de cada tanque lleno hay una historia. Nos llena de satisfacción cerrar esta promoción con 338.000 premios instantáneos entregados y compartir la emoción de los ganadores que nos acompañan en esta última jornada”, expresa Ana María Vicente, directora comercial de Puma Energy El Salvador.

Termina la promoción, continúan los beneficios de Puma PRIS

El cierre de Ahorra y Gana no significa el final de las oportunidades de ahorro para los clientes. Puma PRIS mantiene vigentes sus beneficios durante todo el año, tanto en las estaciones de servicio Puma como en las tiendas Super7, de acuerdo con las condiciones de cada beneficio.

A través de Puma PRIS, los usuarios pueden acumular y utilizar puntos, acceder a promociones y aprovechar beneficios especiales vinculados a sus compras y cargas de combustible. La aplicación continúa siendo una herramienta para disfrutar de ventajas cotidianas, incluso después de finalizar esta promoción.

Asimismo, Puma Energy mantiene sus alianzas bancarias con Banco Industrial, Davivienda, Banco Hipotecario, EMMA y Credicomer, que ofrecen beneficios especiales a los clientes según las condiciones, fechas, medios de pago y términos establecidos por cada entidad.

Estas alianzas amplían las oportunidades de ahorro y permiten que los clientes encuentren beneficios adicionales en distintos momentos del año. La invitación es a consultar las promociones vigentes, utilizar Puma PRIS y aprovechar las opciones disponibles en cada estación y tienda participante.

“Hoy despedimos Ahorra y Gana, pero seguimos comprometidos con algo que va más allá de una promoción: ofrecer beneficios que acompañen a nuestros clientes todos los días. Queremos que Puma PRIS siga siendo una razón para ahorrar, disfrutar y sentirse un poquito más felices cada vez que nos visitan. Las oportunidades de ganar de esta campaña terminan, pero los beneficios de Puma PRIS y nuestras alianzas continúan”, agrego Marcela Zamudio, Gerente de Marketing.

Con el cierre de Ahorra y Gana, Puma Energy agradece a todos los participantes, ganadores, aliados comerciales y equipos que hacen posible esta iniciativa. La compañía invita a los salvadoreños a continuar utilizando Puma PRIS y a descubrir los beneficios disponibles durante todo el año.

Ahorra y Gana termina. Puma PRIS continúa. Porque detrás de cada tanque lleno hay una historia, y queremos seguir siendo parte de ella.

Acerca de Puma Energy

El Salvador Puma Energy ofrece, Cleantec el único combustible con certificación Top Tier+ en Latinoamérica en sus 122 estaciones de servicio en El Salvador y además cuenta con una red de 69 tiendas Super7. Mediante Puma PRIS, la compañía busca ofrecer a sus clientes beneficios de fidelidad, pago, ahorro y experiencias que acompañen sus necesidades cotidianas.

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