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Puma Energy cierra “Ahorra y Gana” con 338.000 premios instantáneos entregados y reafirma los beneficios permanentes de Puma PRIS
Puma Energy celebra el cierre de Ahorra y Gana con Puma PRIS, una promoción que durante 72 días convirtió las visitas a sus estaciones de servicio y tiendas Super7 en oportunidades para ganar, ahorrar y vivir nuevas experiencias.
La promoción culmina este jueves con su décimo y último sorteo, que se realiza en Puma Madreselva, donde se conoce al ganador de una Volkswagen Amarok y se entregan cuatro premios de 30.000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno. Con esta última jornada, la compañía cierra una iniciativa que reúne a miles de participantes y entrega 338,000 premios instantáneos,13,450,000 puntos PRIS además de los 10 Volkswagen correspondientes a los sorteos semanales.
Desde su lanzamiento, el 12 de agosto, Ahorra y Gana invita a los salvadoreños a participar a través de Puma PRIS, el programa de fidelidad y pagos de Puma Energy. La iniciativa combina premios de alto valor, puntos PRIS y premios instantáneos para reconocer la preferencia de los clientes y fortalecer su relación con la marca.
Al cierre de la promoción, la plataforma registra más de 7,4 millones de oportunidades de ganar, más de 118.000 participantes y más de 1,39 millones de transacciones, reflejando la participación de los clientes durante los 72 días de la campaña.
“Ahorra y Gana nos permite celebrar a nuestros clientes de una manera especial. Cada participación representa una oportunidad de llevarse una alegría y demuestra que detrás de cada tanque lleno hay una historia. Nos llena de satisfacción cerrar esta promoción con 338.000 premios instantáneos entregados y compartir la emoción de los ganadores que nos acompañan en esta última jornada”, expresa Ana María Vicente, directora comercial de Puma Energy El Salvador.
Termina la promoción, continúan los beneficios de Puma PRIS
El cierre de Ahorra y Gana no significa el final de las oportunidades de ahorro para los clientes. Puma PRIS mantiene vigentes sus beneficios durante todo el año, tanto en las estaciones de servicio Puma como en las tiendas Super7, de acuerdo con las condiciones de cada beneficio.
A través de Puma PRIS, los usuarios pueden acumular y utilizar puntos, acceder a promociones y aprovechar beneficios especiales vinculados a sus compras y cargas de combustible. La aplicación continúa siendo una herramienta para disfrutar de ventajas cotidianas, incluso después de finalizar esta promoción.
Asimismo, Puma Energy mantiene sus alianzas bancarias con Banco Industrial, Davivienda, Banco Hipotecario, EMMA y Credicomer, que ofrecen beneficios especiales a los clientes según las condiciones, fechas, medios de pago y términos establecidos por cada entidad.
Estas alianzas amplían las oportunidades de ahorro y permiten que los clientes encuentren beneficios adicionales en distintos momentos del año. La invitación es a consultar las promociones vigentes, utilizar Puma PRIS y aprovechar las opciones disponibles en cada estación y tienda participante.
“Hoy despedimos Ahorra y Gana, pero seguimos comprometidos con algo que va más allá de una promoción: ofrecer beneficios que acompañen a nuestros clientes todos los días. Queremos que Puma PRIS siga siendo una razón para ahorrar, disfrutar y sentirse un poquito más felices cada vez que nos visitan. Las oportunidades de ganar de esta campaña terminan, pero los beneficios de Puma PRIS y nuestras alianzas continúan”, agrego Marcela Zamudio, Gerente de Marketing.
Con el cierre de Ahorra y Gana, Puma Energy agradece a todos los participantes, ganadores, aliados comerciales y equipos que hacen posible esta iniciativa. La compañía invita a los salvadoreños a continuar utilizando Puma PRIS y a descubrir los beneficios disponibles durante todo el año.
Ahorra y Gana termina. Puma PRIS continúa. Porque detrás de cada tanque lleno hay una historia, y queremos seguir siendo parte de ella.
Acerca de Puma Energy
El Salvador Puma Energy ofrece, Cleantec el único combustible con certificación Top Tier+ en Latinoamérica en sus 122 estaciones de servicio en El Salvador y además cuenta con una red de 69 tiendas Super7. Mediante Puma PRIS, la compañía busca ofrecer a sus clientes beneficios de fidelidad, pago, ahorro y experiencias que acompañen sus necesidades cotidianas.
Negocios
MÁS DE 1,000 SALVADOREÑOS PARTICIPARON DEL CONGRESO DEL DÍA MUNDIAL DEL AHORRO 2026 DEL SISTEMA FEDECRÉDITO
Con el propósito de promover la educación financiera y destacar la importancia de los hábitos y las decisiones en la construcción del bienestar personal, el SISTEMA FEDECRÉDITO llevó a cabo la séptima edición del Congreso del Día Mundial del Ahorro 2026, una jornada de aprendizaje e inspiración que contó con la participación de los reconocidos conferencistas internacionales Yokoi Kenji y Daniel Urías.
El encuentro contó con la participación de más de 1,000 salvadoreños, quienes conocieron nuevas perspectivas sobre la relación entre el comportamiento humano, la administración del dinero y el liderazgo, a través de dos ponencias que invitaron a reflexionar sobre cómo las decisiones cotidianas pueden influir en el presente y el futuro.
La jornada inició con la participación de Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera, quien presentó la ponencia “Dinero irracional: los trucos de tu mente que sabotean tu bienestar financiero”. Durante su intervención, abordó los factores psicológicos y los patrones de comportamiento que pueden influir en la manera en que las personas administran sus recursos, resaltando la importancia de reconocerlos para tomar decisiones financieras más conscientes.
Seguidamente, Yokoi Kenji, trabajador social por vocación, quien lidera un mensaje para la comunidad hispana que evoca la necesidad de un liderazgo integral para una sociedad emergente. Una carismática combinación de sabiduría ancestral y la constante búsqueda de equilibrio e innovación, Yokoi Kenji presentó la ponencia magistral “Kintsugi: Liderazgo integral”, en la que compartió reflexiones sobre la disciplina, el propósito y la capacidad de aprender de las experiencias. Su intervención destacó la importancia de transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento y fortalecer las cualidades que contribuyen al desarrollo personal y al ejercicio del liderazgo.
Durante el congreso se destacó la importancia del ahorro como un hábito fundamental para la administración responsable de las finanzas personales, que requiere planificación, disciplina y toma de decisiones conscientes para contribuir al bienestar financiero de las personas y sus familias. Esta reflexión adquiere mayor relevancia al contrastarla con la realidad del país: según la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025, presentada por el Banco Central de Reserva, el 46.9 % de los salvadoreños tiene una cuenta de ahorro, el 23.0 % accede a algún tipo de crédito, el 22.4 % cuenta con un seguro y el indicador de alfabetización financiera se ubicó en 14.3, siendo el puntaje máximo nacional 21.
Frente a este panorama, el SISTEMA FEDECRÉDITO, con más de 85 años de trayectoria, acerca sus productos y servicios a las comunidades salvadoreña, con una amplia red de atención que supera los 850 puntos en todo El Salvador, sumando así a la inclusión financiera y a la bancarización del país desde las diferentes aristas de nuestra plataforma multicanal que brindan acceso a diversas soluciones financieras a través de sus 47 Cajas de Crédito, 7 Bancos de los Trabajadores y 2 compañías de seguros. A ello se añade la educación financiera, que acompaña el acceso a estos servicios con conocimiento para usarlos de forma responsable, además de eventos como el que se llevó a cabo, en el que se reunió a más de 1,000 personas en su séptima edición.
“En el SISTEMA FEDECRÉDITO creemos que la educación financiera es fundamental para que los salvadoreños cuenten con mayores herramientas para administrar sus recursos y tomar decisiones acertadas. Por ello, desde hace 7 años desarrollamos espacios como este congreso, que permiten ampliar conocimientos y reflexionar sobre hábitos que contribuyen al bienestar financiero”, expresó Claudia Abrego, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.
La séptima edición del congreso forma parte de las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial que desarrolla el SISTEMA FEDECRÉDITO para promover la inclusión y la educación financiera. A través de estas actividades, la institución busca acercar a la población herramientas que contribuyan a enriquecer sus conocimientos económicos y fortalecer la cultura del ahorro como una práctica cotidiana.
Para promover esta cultura, el SISTEMA FEDECRÉDITO ofrece productos adaptados a diferentes etapas de la vida, entre ellos la Cuenta de Ahorros, Cuenta de Ahorro Infantil, Cuenta de
SISTEMA FEDECRÉDITO, Congreso del Día Mundial del Ahorro 2026, Daniel Urías, Yokoi Kenji, Ahorro
Programado, Cuenta de Ahorros Crece Mujer y Depósitos a Plazo. Estas alternativas buscan facilitar el acceso a servicios financieros y promover que más salvadoreños puedan desarrollar el hábito del ahorro, organizar sus recursos y planificar su futuro económico.
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Puma Energy realiza el noveno sorteo de «Ahorra y Gana con Puma PRIS» y entrega los premios del octavo sorteo
Puma Energy El Salvador realiza hoy, viernes 16 de octubre, a las 10:30 a.m., el noveno sorteo de su promoción «Ahorra y Gana con Puma PRIS», en la Agencia Volkswagen Santa Elena. La actividad cuenta con la presencia de un delegado de laAlcaldía de Antiguo Cuscatlán, como parte del proceso de transparencia de lapromoción.
En esta jornada se rifan:
• Una Volkswagen Taos, que se entregará a uno de los participantes de lapromoción.
• Cuatro paquetes de 30.000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno.
En el marco del evento también se entregan los premios del octavo sorteo: cuatro paquetes de 30.000 puntos PRIS a Boris Cruz, Santos Ortega, Luis Rodríguez y Erick Ramírez. Además, se reconoce a Guillermo Gutiérrez, ganador de la primera Volkswagen Taos de la promoción.
Una promoción con amplia participación
Desde su lanzamiento el 12 de agosto, «Ahorra y Gana con Puma PRIS» registra los siguientes resultados:
• Más de 115.000 participantes
• Más de 6,8 millones de chances otorgadas, con un promedio de 59,4 por participante
• Más de 1,29 millones de transacciones
• Más de 292.000 premios entregados, cerca del 87 % de los 338.014 configurados
Quedan seis días y todavía hay premios por entregar
Tras el noveno sorteo, la promoción entra en su recta final con seis días restantes. Quedarán por entregar una Volkswagen Amarok, cuatro paquetes de 30.000 puntos PRIS y 43.000 premios instantáneos. El sorteo final se realiza el 22 de octubre en Puma Madreselva.
Ana María Vicente, directora comercial de Puma Energy: “Estamos muy agradecidos con los más de 115 mil salvadoreños que han participado y que han hecho de Ahorra y Gana una experiencia con Puma PRIS. Todavía quedan premios importantes por entregar y los invitamos a seguir participando hasta el último día”.»
Participar es para todos los salvadoreños
Para participar no se necesita tener vehículo, sino ganas de ganar y usar Puma PRIS. La mecánica es sencilla:
• Se participa desde $1 de compra, y por cada $10 se obtiene una oportunidad adicional.
• Las oportunidades se duplican si la compra se hace en Super7 o si se carga gasolina Súper con Cleantec.
• Las oportunidades se cuadruplican si el pago se hace desde la app Puma PRIS, que también funciona como billetera digital (wallet).
Los clientes solo deben descargar la aplicación Puma PRIS y usarla al comprar, de acuerdo con las condiciones y bases de la promoción. Al sorteo asisten representantes de Puma Energy y de los aliados de la promoción: Volkswagen, Cinemark y Pan Sinaí. Se transmite en vivo para que los participantes puedan seguirlo aquí: https://www.facebook.com/share/1FacsMz4nA/
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Asesuisa lidera los rankings sectoriales de reputación corporativa y responsabilidad ESG de Merco 2026
Asesuisa, filial de Grupo Financiero Ficohsa, obtuvo el primer lugar en la categoría AFP y Seguros de los rankings Merco Empresas y Merco Responsabilidad ESG El Salvador 2026. La compañía mantiene así, por tercer año consecutivo, su liderazgo sectorial en reputación corporativa y destaca también por su gestión responsable en materia ambiental, social y de gobernanza.
Este reconocimiento refleja la posición que Asesuisa ha construido en la industria aseguradora salvadoreña a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, mediante una gestión orientada a la solidez empresarial, la confianza, la innovación y la creación de valor para sus diferentes grupos de interés.
“Mantener este reconocimiento por tercer año consecutivo representa un motivo de orgullo y, sobre todo, un compromiso con las personas que confían en nosotros. En Asesuisa entendemos que la reputación se construye todos los días, a través de decisiones responsables, relaciones de confianza y soluciones que acompañan a nuestros asegurados en los momentos que más importan”, expresó Enzo Bizzarro, Presidente Ejecutivo de Asesuisa.
Como parte de Grupo Ficohsa, la compañía continúa impulsando una propuesta de valor que integra soluciones de protección, transformación digital, innovación y una experiencia de servicio centrada en las necesidades de las personas y las empresas.
A esta visión se suma una estrategia de sostenibilidad que incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza, así como iniciativas de prevención, voluntariado corporativo y alianzas con organizaciones que contribuyen al bienestar y desarrollo de las comunidades salvadoreñas.
Merco evalúa la reputación corporativa a partir de una metodología que integra las valoraciones de distintos grupos de interés, junto con indicadores objetivos de desempeño empresarial y análisis de la presencia digital de las compañías.
Esta perspectiva reconoce que la reputación es el resultado de múltiples dimensiones de la gestión empresarial, entre ellas la calidad de los productos y servicios, el liderazgo, la ética, la responsabilidad corporativa y la innovación.
Para Asesuisa, su permanencia durante tres años consecutivos en el primer lugar del ranking sectorial constituye un estímulo para continuar desarrollando relaciones de confianza con sus asegurados, colaboradores, aliados y la sociedad salvadoreña.
“Nuestro compromiso es seguir evolucionando para responder a las necesidades de quienes confían en nosotros, combinando experiencia, innovación y cercanía. Este reconocimiento nos motiva a continuar trabajando con responsabilidad y visión de largo plazo, siempre Contigo en Todas”, concluyó Bizzarro.