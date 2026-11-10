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Negocios

Nueva cámara empresarial busca ampliar el comercio entre Honduras y El Salvador

Publicado

hace 45 minutos

el

Empresarios hondureños y salvadoreños lanzaron la Cámara de Industria, Comercio y Turismo Honduras-El Salvador (CICOTURHSAL) para facilitar el contacto entre empresas y abrir oportunidades de negocio en ambos mercados.

La cámara es una iniciativa privada sin fines de lucro que reúne a 25 socios fundadores de los dos países. Su junta directiva está presidida por Benito Zelaya, empresario de la firma legal Lexincorp.

El embajador de El Salvador en Honduras, Jorge Umaña, asistió al lanzamiento y señaló que el intercambio comercial entre ambos países alcanza cerca de $1,800 millones anuales. Según el diplomático, Honduras es el segundo socio comercial de El Salvador en la región.

Umaña indicó que la iniciativa busca mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de ambos países. Entre los productos que ya se comercializan figuran los agroindustriales, textiles, farmacéuticos y bienes de consumo. El turismo también forma parte de los sectores que la cámara busca impulsar.

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Negocios

Criollos presenta su propuesta de pupusas y comida típica en San José Villanueva

Publicado

hace 1 día

el

9 noviembre, 2026

Por

El restaurante Criollos celebró el viernes 6 de noviembre la bendición de sus instalaciones en el distrito de San José Villanueva, La Libertad Este. Durante la actividad, el establecimiento presentó a los asistentes su propuesta de comida típica salvadoreña, que incluye pupusas, chicharrones y otros platillos.

Mario Rodríguez, propietario de Criollos, explicó que el proyecto comenzó a tomar forma en 2021 y que su apuesta es especializarse en la cocina salvadoreña. Durante la jornada, Rodríguez invitó a las familias y a quienes visitan el distrito a conocer el local y probar su menú.

La alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, acompañó la bendición y felicitó a la familia Rodríguez por el emprendimiento. También animó a quienes tienen interés en abrir un negocio en el distrito a acercarse a la municipalidad. «Nosotros como alcaldía le vamos a ayudar», expresó ante los asistentes.

Criollos se ubica sobre la calle principal de San José Villanueva, junto a la residencial La Hacienda. En el reportaje se mostró parte de la oferta del restaurante, entre ella las pupusas servidas con curtido y salsa, así como la atención a los comensales durante la actividad.

 

 

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Negocios

CELEBRA LAS FIESTAS CON H&M HOME

Publicado

hace 4 días

el

6 noviembre, 2026

Por

Esta temporada festiva, H&M HOME te invita a emprender un viaje a la montaña, donde las tradiciones atemporales se encuentran con el diseño moderno en una colección inspirada en la calidez de una escapada de invierno. La colección Holiday de H&M HOME ya esta disponible en H&M HOME – Multiplaza El Salvador.

La colección Holiday 2026 nos lleva a una cabaña en la montaña, junto a la familia y los amigos: paisajes nevados, velas encendidas y esos pequeños rituales que hacen especiales estas fechas. Todo esto se traduce en detalles festivos y piezas pensadas para que tu casa se sienta acogedora durante toda la temporada.

«Las tradiciones navideñas modernas giran en torno a crear momentos personales y significativos. Para esta temporada, quisimos capturar la emoción de una escapada de invierno: la calidez al entrar después del frío, el resplandor de las velas, el confort de los textiles suaves y la alegría de reunirse con las personas que amas. Es una colección nostálgica y, a la vez, contemporánea, que une rituales festivos atemporales con una perspectiva escandinava moderna.», afirma Evelina Kravaev-Söderberg, Head of Design & Creative de H&M HOME.

Cuando cae la luz del día, distintas luces transforman el hogar con capas de iluminación cálida y fragancias reconfortantes. Portavelas escultóricos, faroles y lámparas portátiles crean un ambiente acogedor, mientras que los aromas nostálgicos de las velas de la colección evocan recuerdos de fiestas pasadas. Cada detalle está pensado para llenar de calidez y asombro los momentos cotidianos.

Cojines, mantas, cortinas y objetos decorativos se presentan en una paleta de neutros cambiantes, los icónicos rojos navideños y profundos tonos verde perenne. Ribetes en contraste, detalles de texto bordado y sutiles referencias al après-ski aportan una expresión divertida y, a la vez, sofisticada.

La decoración navideña se vuelve parte de la historia con adornos inspirados en paisajes nevados, la cultura del esquí y las nostálgicas tradiciones invernales. Esferas de vidrio brillante, acentos metálicos relucientes, decoraciones de papel y figuras divertidas -entre ellas encantadores trenes, dulces festivos inspirados en la naturaleza- dan personalidad al árbol de Navidad y a todo el hogar.

Las mañanas festivas se celebran con rituales de desayuno atemporales. El pan recién horneado, el café y el aroma a canela y cítricos marcan el tono de mañanas tranquilas en compañía. Nuevas tazas, elegantes bandejas de desayuno, la luz de las velas y vajilla en intensos tonos merlot crean una mesa festiva acogedora a la vez.

En el dormitorio, el confort es el protagonista. Ropa de cama de franela suave, estampados de mini cuadros, cubrecamas acolchonados crean el escenario perfecto para mañanas tranquilas.

La colección Holiday 2026 de H&M HOME invita a los clientes a crear un hogar cálido, acogedor y lleno de la magia para esta temporada. Al combinar el diseño contemporáneo con tradiciones, la colección ofrece todo lo necesario para crear un ambiente festivo a la vez aspiracional y accesible.

La colección Holiday 2026 de H&M HOME está disponible en H&M HOME – Multiplaza El Salvador

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Negocios

Shell presenta «La meta es coleccionarlos»: una experiencia Ferrari que despierta la pasión por coleccionar

Publicado

hace 1 semana

el

3 noviembre, 2026

Por

La pasión por Ferrari, la emoción del automovilismo y el placer de coleccionar se encuentran en una nueva experiencia para los salvadoreños. Shell presenta «La meta es coleccionarlos», una promoción que invita a los clientes a descubrir tres modelos Ferrari coleccionables a control remoto, disponibles a partir del 1 de noviembre en las 37 estaciones de servicio Shell y las 16 tiendas Shell Café del país.

Licda. Marcela Zamudio Gerente de Marketing

La colección está integrada por tres espectaculares modelos que representan diferentes facetas de la leyenda Ferrari: el Ferrari F80, el monoplaza SF-25 de Fórmula 1 y el exclusivo SF90 XX Stradale. Cada uno reproduce la esencia de una marca que ha convertido la innovación, el diseño y la velocidad en símbolos de excelencia.

Pero esta experiencia va más allá de coleccionar. Los vehículos pueden manejarse desde el celular, convirtiendo cada modelo en una invitación a jugar, explorar y reconectar con esa emoción que permanece intacta: la de activar al niño interior y disfrutar la pasión por los autos.

«Con ‘La meta es coleccionarlos’ queremos que nuestros clientes vivan una experiencia que conecte con sus pasiones. Ferrari representa emoción, innovación y excelencia, valores que compartimos como marca. Esta colección nos permite acercarnos a nuestros clientes de una manera diferente, mientras seguimos construyendo una operación que crece junto a El Salvador», expresó Ana María Vicente, directora comercial de Shell El Salvador.

Shell: 120 años de historia y una operación que sigue creciendo

Con 120 años de trayectoria, Shell es una de las marcas más reconocidas del mundo en combustibles y lubricantes, con una historia marcada por la innovación y el desarrollo de soluciones para la movilidad.

En El Salvador, la marca ha construido en apenas dos años una red de 37 estaciones de servicio y 16 tiendas Shell Café, creciendo junto a sus socios comerciales y clientes.

Este desarrollo también se refleja en la experiencia de sus consumidores. Shell registra un crecimiento a doble digito en volumen de ventas de combustibles frente al año anterior y cuenta con 71,000 socios en su programa de fidelidad Shell Go+, que representa el 18% del volumen de combustible vendido fidelizado.

La experiencia Shell Café se ha convertido, además, en uno de los grandes protagonistas de esta historia. Durante su primer año de participación en el campeonato global de baristas de Shell, El Salvador obtuvo el tercer lugar. En 2026, el país alcanzó el primer lugar mundial, consolidando a Shell Café El Salvador como referente global de excelencia en café dentro de la red Shell.

«Estos resultados son motivo de orgullo. En dos años hemos construido una operación que crece, que genera oportunidades para nuestros socios y que demuestra que en El Salvador podemos competir al más alto nivel. Nuestro primer lugar global en el campeonato de baristas es una muestra de lo que podemos alcanzar cuando ponemos pasión y excelencia en cada experiencia», agregó Vicente.

Shell Go+: el punto está en sumar

La promoción también invita a los clientes a aprovechar los beneficios de Shell Go+, el programa de fidelidad que acompaña cada visita a Shell.

Con el concepto «El punto está en sumar», los clientes acumulan:

  • 4 puntos por cada galón de combustible.
  • 1 punto por cada dólar de compra en Shell Café.
  • Descuentos bancarios exclusivos durante el mes.

Entre los beneficios destacan el descuento del 30% todos los días 30 con Banco Industrial, el descuento máximo del mercado, y el 15% de descuento los días 15 con Banco Hipotecario, sujeto a los términos y condiciones de cada institución.

Para participar en «La meta es coleccionarlos», los clientes deben realizar cualquier compra de combustible o en Shell Café utilizando Shell Go+ y agregar $20 para llevarse uno de los tres Ferrari coleccionables. Además, cada modelo adquirido permite acumular 20 puntos adicionales en Shell Go+.

La promoción estará vigente del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar existencias, en las 37 estaciones Shell y las 16 tiendas Shell Café a nivel nacional.

Con esta iniciativa, Shell reafirma su compromiso de continuar creciendo en El Salvador, ofreciendo experiencias diferenciadoras y beneficios que acompañan a sus clientes en cada recorrido.

La meta es coleccionarlos. La emoción es vivirlos.

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