Nueva cámara empresarial busca ampliar el comercio entre Honduras y El Salvador

La pasión por Ferrari, la emoción del automovilismo y el placer de coleccionar se encuentran en una nueva experiencia para los salvadoreños. Shell presenta «La meta es coleccionarlos», una promoción que invita a los clientes a descubrir tres modelos Ferrari coleccionables a control remoto, disponibles a partir del 1 de noviembre en las 37 estaciones de servicio Shell y las 16 tiendas Shell Café del país.

La colección está integrada por tres espectaculares modelos que representan diferentes facetas de la leyenda Ferrari: el Ferrari F80, el monoplaza SF-25 de Fórmula 1 y el exclusivo SF90 XX Stradale. Cada uno reproduce la esencia de una marca que ha convertido la innovación, el diseño y la velocidad en símbolos de excelencia.

Pero esta experiencia va más allá de coleccionar. Los vehículos pueden manejarse desde el celular, convirtiendo cada modelo en una invitación a jugar, explorar y reconectar con esa emoción que permanece intacta: la de activar al niño interior y disfrutar la pasión por los autos.

«Con ‘La meta es coleccionarlos’ queremos que nuestros clientes vivan una experiencia que conecte con sus pasiones. Ferrari representa emoción, innovación y excelencia, valores que compartimos como marca. Esta colección nos permite acercarnos a nuestros clientes de una manera diferente, mientras seguimos construyendo una operación que crece junto a El Salvador», expresó Ana María Vicente, directora comercial de Shell El Salvador.

Shell: 120 años de historia y una operación que sigue creciendo

Con 120 años de trayectoria, Shell es una de las marcas más reconocidas del mundo en combustibles y lubricantes, con una historia marcada por la innovación y el desarrollo de soluciones para la movilidad.

En El Salvador, la marca ha construido en apenas dos años una red de 37 estaciones de servicio y 16 tiendas Shell Café, creciendo junto a sus socios comerciales y clientes.

Este desarrollo también se refleja en la experiencia de sus consumidores. Shell registra un crecimiento a doble digito en volumen de ventas de combustibles frente al año anterior y cuenta con 71,000 socios en su programa de fidelidad Shell Go+, que representa el 18% del volumen de combustible vendido fidelizado.

La experiencia Shell Café se ha convertido, además, en uno de los grandes protagonistas de esta historia. Durante su primer año de participación en el campeonato global de baristas de Shell, El Salvador obtuvo el tercer lugar. En 2026, el país alcanzó el primer lugar mundial, consolidando a Shell Café El Salvador como referente global de excelencia en café dentro de la red Shell.

«Estos resultados son motivo de orgullo. En dos años hemos construido una operación que crece, que genera oportunidades para nuestros socios y que demuestra que en El Salvador podemos competir al más alto nivel. Nuestro primer lugar global en el campeonato de baristas es una muestra de lo que podemos alcanzar cuando ponemos pasión y excelencia en cada experiencia», agregó Vicente.

Shell Go+: el punto está en sumar

La promoción también invita a los clientes a aprovechar los beneficios de Shell Go+, el programa de fidelidad que acompaña cada visita a Shell.

Con el concepto «El punto está en sumar», los clientes acumulan:

4 puntos por cada galón de combustible.

1 punto por cada dólar de compra en Shell Café.

Descuentos bancarios exclusivos durante el mes.

Entre los beneficios destacan el descuento del 30% todos los días 30 con Banco Industrial, el descuento máximo del mercado, y el 15% de descuento los días 15 con Banco Hipotecario, sujeto a los términos y condiciones de cada institución.

Para participar en «La meta es coleccionarlos», los clientes deben realizar cualquier compra de combustible o en Shell Café utilizando Shell Go+ y agregar $20 para llevarse uno de los tres Ferrari coleccionables. Además, cada modelo adquirido permite acumular 20 puntos adicionales en Shell Go+.

La promoción estará vigente del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar existencias, en las 37 estaciones Shell y las 16 tiendas Shell Café a nivel nacional.

Con esta iniciativa, Shell reafirma su compromiso de continuar creciendo en El Salvador, ofreciendo experiencias diferenciadoras y beneficios que acompañan a sus clientes en cada recorrido.

La meta es coleccionarlos. La emoción es vivirlos.

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