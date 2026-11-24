El Salvador será sede, del 16 al 18 de noviembre, de la reunión anual del Grupo Regional de las Américas y el Caribe (GRULAC) del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y de la Banca Minorista (WSBI, por sus siglas en inglés). Con el SISTEMA FEDECRÉDITO como anfitrión y organizador local, el encuentro reunirá a directivos y especialistas internacionales para intercambiar experiencias sobre cómo transformar la gestión del riesgo crediticio mejorando la experiencia del cliente, el fortalecimiento de la ciberseguridad, modelos de open finance y sistemas de pagos instantaneos, y la evolución de los activos digitales.

El programa contempla la participación de aproximadamente 20 instituciones, entre miembros del WSBI, instituciones especializadas en los temas, además de representantes del SISTEMA FEDECRÉDITO. Entre las entidades previstas en los paneles figuran IFC, perteneciente al Grupo del Banco Mundial, Deloitte y Hencorp, firmas multinacionales, Cleafy de Italia, State Bank of India, Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) de México, Banco Caja Social y Fundación Grupo Social de Colombia, BANTRAB de Guatemala, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y 4told Fintech de Perú, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) de República Dominicana, QUDOX, ASAFINTECH y FEDECRÉDITO de El Salvador. La apertura estuvo a cargo de Macario Armando Rosales Rosa, Presidente y CEO de FEDECRÉDITO, Peter Simon, CEO del WSBI, y Diego Prieto, Presidente de GRULAC y Presidente de Banco Caja Social.

La realización de GRULAC 2026 del WSBI posiciona a El Salvador como un punto de encuentro clave para la innovación financiera en América Latina y el Caribe, proyectando la solidez y el alcance de su ecosistema local ante líderes internacionales. Al asumir el rol de anfitrión, el SISTEMA FEDECRÉDITO no solo impulsa el intercambio de conocimiento de alto nivel en el país, sino que también comparte el éxito de su modelo de cercanía que brindan sus 47 Cajas de Crédito, 7 Bancos de los Trabajadores, SEGUROS FEDECRÉDITO y FEDESERVI, que combinan la presencia física con los canales digitales, acercando sus soluciones financieras y además los convierte en un referente de inclusión financiera y bancarización de los salvadoreños.

Cuatro debates sobre el futuro del ecosistema financiero regional

Inteligencia Artificial aplicada a la gestión del riesgo crediticio y la experiencia del cliente. Este panel analizará cómo la inteligencia artificial puede transformar la gestión del riesgo crediticio y mejorar la experiencia del cliente. Se analizará su potencial para optimizar los procesos de evaluación y concesión de créditos, mejorar la capacidad de análisis y predicción, agilizar la toma de decisiones y ofrecer servicios financieros más personalizados y accesibles.

Ciberseguridad y resiliencia digital frente a las nuevas amenazas y el fraude financiero. En esta sesión los panelistas compartirán experiencias prácticas y enfoques para prevenir, detectar y responder a incidentes cibernéticos, destacando soluciones innovadoras y buenas prácticas internacionales; abordarán cómo el fortalecimiento de la ciberseguridad y la resiliencia digital se ha convertido en una prioridad estratégica y analizará la evolución del panorama de las ciberamenazas, prestando especial atención al fraude financiero, los nuevos métodos de ataque y su impacto en las instituciones financieras y sus clientes.

Nueva arquitectura financiera en América Latina: Open Finance, pagos instantáneos y ecosistemas colaborativos para impulsar la inclusión y el crecimiento. En este panel se conversará sobre la evolución de los servicios financieros y la transformación digital están dando lugar a una nueva arquitectura financiera en América Latina, en la que las finanzas abiertas (Open Finance), los sistemas de pagos instantáneos y los ecosistemas colaborativos desempeñan un papel cada vez más relevante para la transformación de la banca minorista. El panel también abordará cómo estas innovaciones ofrecen nuevas oportunidades para ampliar el acceso a los servicios financieros, mejorar la experiencia de los clientes y desarrollar soluciones más accesibles, eficientes y adaptadas a las necesidades de las personas, los hogares y las MYPE.

Innovación y transformación de la industria financiera: activos digitales y el futuro de la banca. Los panelistas analizarán la forma en que la digitalización está transformando la industria financiera y planteando nuevos desafíos y oportunidades para los bancos minoristas de América Latina. En este contexto, los activos digitales, incluidas las criptomonedas y la tokenización, están adquiriendo una relevancia creciente y abriendo nuevas posibilidades para la prestación de servicios financieros, los medios de pago y la gestión de activos.

Esta reunión representa una plataforma estratégica para acelerar la inclusión financiera de manera segura y sostenible; las instituciones participantes podrán adoptar mejores prácticas para agilizar el acceso al crédito, proteger a los usuarios frente a fraudes emergentes, modernizar los sistemas de pago en beneficio de millones de personas en todo el continente y la adopción de los activos digitales en el sector.

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