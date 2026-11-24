Negocios
LNB: COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD DEPORTIVA Y LA REGULACIÓN RESPONSABLE DE LOS MERCADOS DE JUEGO
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) es la institución responsable a nivel nacional de la regulación, control, supervisión, fiscalización y sanción de los juegos y pronósticos deportivos, en sus distintas modalidades, incluyendo los juegos en línea, de conformidad con las atribuciones establecidas en su Ley Orgánica. Asimismo, desarrolla actividades de comercialización de productos de lotería, contribuyendo a la generación de recursos destinados al desarrollo social del país.
En su calidad de autoridad reguladora, la LNB promueve el desarrollo de un mercado legal, competitivo, transparente y responsable, mediante el establecimiento de requisitos para el otorgamiento de permisos y licencias, la verificación de la idoneidad de los operadores, la exigencia de estándares técnicos internacionales y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, control y fiscalización.
Como parte de este compromiso, la LNB organiza el Foro de Transparencia e Integridad en el Juego, que se celebrará los días 23 y 24 de noviembre de 2026, en el Hotel Sheraton Presidente de San Salvador, con el propósito de promover el intercambio de conocimientos y experiencias internacionales, fortalecer la cooperación interinstitucional y generar espacios de diálogo entre autoridades, organismos internacionales, organizaciones deportivas, operadores de juegos y representantes del sistema financiero.
Este encuentro abordará temas estratégicos relacionados con la prevención y detección de los riesgos asociados a competiciones deportivas, la integridad y gobernanza del deporte, la regulación y supervisión de los mercados de juegos, la prevención de actividades ilícitas, la innovación tecnológica, los sistemas de cumplimiento y la inclusión financiera responsable.
A través de esta iniciativa, la LNB busca contribuir al fortalecimiento de la integridad deportiva y a la consolidación de un entorno de confianza entre los distintos actores del sector, promoviendo condiciones que favorezcan la inversión responsable, la transparencia de las operaciones y el crecimiento sostenible de la industria.
Por su alcance, por el reconocimiento mundial de los participantes y por la importancia de los temas abordados, este foro será el de más relevancia celebrado en Latinoamérica en materia de integridad deportiva y regulación de mercados de juegos. Su realización representa un paso significativo en el posicionamiento de El Salvador como un referente regional y reafirma el compromiso de la LNB de impulsar una industria moderna, segura y competitiva, en la que el crecimiento económico avance de la mano con la integridad, la transparencia, el Juego Responsable y una supervisión efectiva.
Negocios
App CUSCATLAN aceptará pagos de Tarjetas VISA desde el celular
La transformación digital continúa abriendo nuevas oportunidades para facilitar las actividades económicas y las transacciones cotidianas de los salvadoreños. En esta apuesta por la innovación, Banco CUSCATLAN, en alianza con VISA, presenta CUSCA ACEPTA, una nueva opción digital dentro de la App CUSCATLAN que convierte el celular en una herramienta para recibir pagos de manera rápida, segura y práctica, posicionándose como el primer banco en El Salvador en ofrecer esta solución.
Esta iniciativa representa un avance en la modernización de los medios de pago del país, al acercar nuevas alternativas digitales a emprendedores, comerciantes y personas que buscan facilitar sus transacciones y ofrecer más opciones de pago a sus clientes. A través de CUSCA ACEPTA, los tarjetahabientes de Débito VISA CUSCATLAN podrán recibir pagos directamente en su cuenta bancaria desde la App CUSCATLAN, utilizando tres modalidades: Tap to Pay, código QR o link de pago.
“Con CUSCA ACEPTA junto a CUSCATLAN, continuamos promoviendo soluciones que ponen la innovación al servicio de las personas. Facilitar transferencias desde el teléfono, de forma ágil y segura, contribuye a ampliar las alternativas disponibles para los salvadoreños y acompaña la evolución hacia un ecosistema de pagos cada vez más digital en el país”, expresó Juan Pablo Taylor, Gerente General de VISA para Guatemala, Honduras y El Salvador.
Visa simplifica el acceso a los pagos digitales con una afiliación más ágil, sin necesidad de equipos adicionales y aprovechando la familiaridad del pago contactless, facilitando empezar a aceptar pagos de forma más fácil y rápida, a través de una tecnología pionera en el mundo implementándose en el triángulo norte.
Uno de los principales beneficios de CUSCA ACEPTA es que permite recibir pagos desde cualquier Tarjeta VISA de Crédito, Débito o Prepago emitida en El Salvador, acreditando los fondos directamente en la cuenta bancaria CUSCATLAN asociada a la Tarjeta de VISA Débito. Además, no requiere equipos adicionales ni genera cobros de comisiones por su utilización, ofreciendo una alternativa accesible para quienes desean aceptar pagos digitales.
Con esta solución, Banco CUSCATLAN busca ampliar las posibilidades de aceptación de pagos electrónicos y contribuir a que más personas puedan incorporarlos a sus actividades cotidianas, sin necesidad de contar con una terminal física o equipos adicionales. Así, un emprendedor podrá recibir el pago inmediato por un producto o servicio, un comerciante ofrecer más alternativas a sus clientes o un grupo de amigos dividir la cuenta de una comida de manera sencilla, trasladando estas transacciones del efectivo al entorno digital.
Por su parte, Elena Pineda, Subgerente de Productos Tarjeta de Banco CUSCATLAN, destacó que “CUSCA ACEPTA responde al compromiso del Banco de ofrecer soluciones digitales innovadoras que simplifiquen la vida de sus clientes y faciliten sus actividades económicas. Asimismo, resaltó que esta herramienta digital permite acercar los servicios financieros digitales a más salvadoreños, brindándoles nuevas oportunidades para recibir pagos y evitar perder ventas por no contar con opciones de medios de pago”.
La solución opera bajo los estándares globales de seguridad de VISA e incorpora tecnologías como la tokenización y el monitoreo en tiempo real, contribuyendo a brindar mayor protección y tranquilidad durante las transacciones. Además, posee límites sobre los montos de pagos y el número de transacciones que el cliente pueda aceptar en un mes, dichos límites son de 200 transacciones con un máximo de hasta $100.00 por transacción y un acumulado de hasta $1,500.00 al mes.
¿Cómo activar CUSCA ACEPTA?
Los clientes que cuenten con una Tarjeta de Débito VISA CUSCATLAN pueden habilitar esta funcionalidad siguiendo estos sencillos pasos:
- Ingresar a la App CUSCATLAN.
- Seleccionar, en el apartado “Mis opciones”, la opción de billeteras digitales – CUSCA ACEPTA.
- Activar CUSCA ACEPTA con su Tarjeta de Débito VISA CUSCATLAN.
- Comenzar a recibir pagos directamente en su cuenta bancaria asociada a la tarjeta, mediante Tap to Pay, código QR o link de pago.
Con el lanzamiento de CUSCA ACEPTA, Banco CUSCATLAN y VISA reafirman su compromiso con la innovación, la inclusión financiera y la transformación digital del sistema financiero salvadoreño, impulsando alternativas que facilitan la aceptación de pagos electrónicos contribuyendo a reducir el uso de efectivo.
De esta manera, CUSCA ACEPTA abre nuevas posibilidades para que más salvadoreños puedan acercarse a sus clientes, concretar sus ventas y recibir pagos desde una herramienta que ya forma parte de su vida diaria: su celular.
Negocios
DNERO celebra su lanzamiento oficial en El Salvador: recibir dinero es solo el comienzo
Bajo el concepto “Dos naciones. Una comunidad. Un futuro sin fronteras”, la fintech conecta a las familias entre Estados Unidos y El Salvador con soluciones para recibir y utilizar su dinero.
San Salvador, 18 de noviembre de 2026. — DNERO celebra su lanzamiento oficial en El Salvador con una propuesta de tecnología financiera que conecta el envío de dinero desde Estados Unidos con su recepción y utilización en la vida cotidiana de las familias salvadoreñas.
Bajo el concepto «Dos naciones. Una comunidad. Un futuro sin fronteras», DNERO presenta una experiencia financiera que va más allá de recibir fondos: busca facilitar que las personas puedan disponer de su dinero y utilizarlo para atender diferentes necesidades.
A través de la plataforma, los usuarios elegibles en El Salvador pueden recibir fondos enviados desde Estados Unidos en dólares estadounidenses (USD) y utilizarlos mediante la tarjeta DNERO, digital o física, para realizar compras y pagos, además de acceder a retiros de efectivo en cajeros habilitados, conforme a la disponibilidad, tarifas y condiciones correspondientes.
El flujo de envío desde Estados Unidos y recepción en El Salvador opera en dólares estadounidenses, sin necesidad de conversión de divisas en esa operación. Esto no significa que los servicios estén exentos de costos, ya que pueden aplicar tarifas y otras condiciones según el tipo de transacción.
Recibir dinero es solo el comienzo
El lanzamiento oficial de DNERO se desarrolla en un contexto en el que las remesas familiares representan uno de los principales vínculos económicos entre El Salvador y Estados Unidos.
Según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), entre enero y septiembre de 2026 El Salvador recibió US$7,619.9 millones en remesas familiares, un crecimiento interanual del 3.5 %. De ese total, US$7,031.5 millones provinieron de Estados Unidos, equivalentes al 92.3 %.
Detrás de estas cifras existen historias de familias que permanecen unidas a pesar de la distancia, personas que trabajan para apoyar a sus seres queridos y hogares que utilizan esos recursos para atender sus necesidades cotidianas.
En este escenario, DNERO busca ofrecer una experiencia que conecte la recepción de dinero con su utilización, de manera que las personas puedan realizar compras, efectuar pagos y acceder a efectivo mediante las funcionalidades disponibles.
“Detrás de cada envío de dinero hay una familia, un esfuerzo y una oportunidad. En DNERO creemos que recibir dinero es solo el comienzo de todo lo que puedes hacer con él. Queremos conectar ese apoyo que llega desde Estados Unidos con las necesidades de todos los días, ofreciendo herramientas para que las familias puedan utilizar su dinero de una manera práctica y cercana”, expresó Vanessa Mena, cofundadora y directora de Marketing (CMO) de DNERO.
Tecnología financiera para la vida cotidiana
La propuesta de DNERO busca integrar diferentes momentos de la experiencia financiera: desde el envío de dinero en Estados Unidos hasta su recepción y utilización en El Salvador.
Con sus tarjetas digitales y físicas, la plataforma permite conectar los fondos recibidos con compras y pagos, mientras que el acceso a retiros de efectivo ofrece una alternativa adicional para disponer del dinero, conforme a las condiciones de cada servicio.
El lanzamiento oficial en El Salvador forma parte de la visión de DNERO de desarrollar soluciones financieras orientadas a las comunidades latinas y a las necesidades de las personas que mantienen vínculos entre distintos países.
DNERO. Tu aliado financiero, aquí y allá.
Negocios
El SISTEMA FEDECRÉDITO será anfitrión de la Reunión del Grupo Regional de las Américas y el Caribe, GRULAC 2026
El Salvador será sede, del 16 al 18 de noviembre, de la reunión anual del Grupo Regional de las Américas y el Caribe (GRULAC) del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y de la Banca Minorista (WSBI, por sus siglas en inglés). Con el SISTEMA FEDECRÉDITO como anfitrión y organizador local, el encuentro reunirá a directivos y especialistas internacionales para intercambiar experiencias sobre cómo transformar la gestión del riesgo crediticio mejorando la experiencia del cliente, el fortalecimiento de la ciberseguridad, modelos de open finance y sistemas de pagos instantaneos, y la evolución de los activos digitales.
El programa contempla la participación de aproximadamente 20 instituciones, entre miembros del WSBI, instituciones especializadas en los temas, además de representantes del SISTEMA FEDECRÉDITO. Entre las entidades previstas en los paneles figuran IFC, perteneciente al Grupo del Banco Mundial, Deloitte y Hencorp, firmas multinacionales, Cleafy de Italia, State Bank of India, Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) de México, Banco Caja Social y Fundación Grupo Social de Colombia, BANTRAB de Guatemala, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y 4told Fintech de Perú, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) de República Dominicana, QUDOX, ASAFINTECH y FEDECRÉDITO de El Salvador. La apertura estuvo a cargo de Macario Armando Rosales Rosa, Presidente y CEO de FEDECRÉDITO, Peter Simon, CEO del WSBI, y Diego Prieto, Presidente de GRULAC y Presidente de Banco Caja Social.
La realización de GRULAC 2026 del WSBI posiciona a El Salvador como un punto de encuentro clave para la innovación financiera en América Latina y el Caribe, proyectando la solidez y el alcance de su ecosistema local ante líderes internacionales. Al asumir el rol de anfitrión, el SISTEMA FEDECRÉDITO no solo impulsa el intercambio de conocimiento de alto nivel en el país, sino que también comparte el éxito de su modelo de cercanía que brindan sus 47 Cajas de Crédito, 7 Bancos de los Trabajadores, SEGUROS FEDECRÉDITO y FEDESERVI, que combinan la presencia física con los canales digitales, acercando sus soluciones financieras y además los convierte en un referente de inclusión financiera y bancarización de los salvadoreños.
Cuatro debates sobre el futuro del ecosistema financiero regional
Inteligencia Artificial aplicada a la gestión del riesgo crediticio y la experiencia del cliente. Este panel analizará cómo la inteligencia artificial puede transformar la gestión del riesgo crediticio y mejorar la experiencia del cliente. Se analizará su potencial para optimizar los procesos de evaluación y concesión de créditos, mejorar la capacidad de análisis y predicción, agilizar la toma de decisiones y ofrecer servicios financieros más personalizados y accesibles.
Ciberseguridad y resiliencia digital frente a las nuevas amenazas y el fraude financiero. En esta sesión los panelistas compartirán experiencias prácticas y enfoques para prevenir, detectar y responder a incidentes cibernéticos, destacando soluciones innovadoras y buenas prácticas internacionales; abordarán cómo el fortalecimiento de la ciberseguridad y la resiliencia digital se ha convertido en una prioridad estratégica y analizará la evolución del panorama de las ciberamenazas, prestando especial atención al fraude financiero, los nuevos métodos de ataque y su impacto en las instituciones financieras y sus clientes.
Nueva arquitectura financiera en América Latina: Open Finance, pagos instantáneos y ecosistemas colaborativos para impulsar la inclusión y el crecimiento. En este panel se conversará sobre la evolución de los servicios financieros y la transformación digital están dando lugar a una nueva arquitectura financiera en América Latina, en la que las finanzas abiertas (Open Finance), los sistemas de pagos instantáneos y los ecosistemas colaborativos desempeñan un papel cada vez más relevante para la transformación de la banca minorista. El panel también abordará cómo estas innovaciones ofrecen nuevas oportunidades para ampliar el acceso a los servicios financieros, mejorar la experiencia de los clientes y desarrollar soluciones más accesibles, eficientes y adaptadas a las necesidades de las personas, los hogares y las MYPE.
Innovación y transformación de la industria financiera: activos digitales y el futuro de la banca. Los panelistas analizarán la forma en que la digitalización está transformando la industria financiera y planteando nuevos desafíos y oportunidades para los bancos minoristas de América Latina. En este contexto, los activos digitales, incluidas las criptomonedas y la tokenización, están adquiriendo una relevancia creciente y abriendo nuevas posibilidades para la prestación de servicios financieros, los medios de pago y la gestión de activos.
Esta reunión representa una plataforma estratégica para acelerar la inclusión financiera de manera segura y sostenible; las instituciones participantes podrán adoptar mejores prácticas para agilizar el acceso al crédito, proteger a los usuarios frente a fraudes emergentes, modernizar los sistemas de pago en beneficio de millones de personas en todo el continente y la adopción de los activos digitales en el sector.