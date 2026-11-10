CAJA DE CRÉDITO SAN VICENTE LANZA CRÉDITO DE CONSUMO 100% DIGITAL

Esta temporada festiva, H&M HOME te invita a emprender un viaje a la montaña, donde las tradiciones atemporales se encuentran con el diseño moderno en una colección inspirada en la calidez de una escapada de invierno. La colección Holiday de H&M HOME ya esta disponible en H&M HOME – Multiplaza El Salvador.

La colección Holiday 2026 nos lleva a una cabaña en la montaña, junto a la familia y los amigos: paisajes nevados, velas encendidas y esos pequeños rituales que hacen especiales estas fechas. Todo esto se traduce en detalles festivos y piezas pensadas para que tu casa se sienta acogedora durante toda la temporada.

«Las tradiciones navideñas modernas giran en torno a crear momentos personales y significativos. Para esta temporada, quisimos capturar la emoción de una escapada de invierno: la calidez al entrar después del frío, el resplandor de las velas, el confort de los textiles suaves y la alegría de reunirse con las personas que amas. Es una colección nostálgica y, a la vez, contemporánea, que une rituales festivos atemporales con una perspectiva escandinava moderna.», afirma Evelina Kravaev-Söderberg, Head of Design & Creative de H&M HOME.

Cuando cae la luz del día, distintas luces transforman el hogar con capas de iluminación cálida y fragancias reconfortantes. Portavelas escultóricos, faroles y lámparas portátiles crean un ambiente acogedor, mientras que los aromas nostálgicos de las velas de la colección evocan recuerdos de fiestas pasadas. Cada detalle está pensado para llenar de calidez y asombro los momentos cotidianos.

Cojines, mantas, cortinas y objetos decorativos se presentan en una paleta de neutros cambiantes, los icónicos rojos navideños y profundos tonos verde perenne. Ribetes en contraste, detalles de texto bordado y sutiles referencias al après-ski aportan una expresión divertida y, a la vez, sofisticada.

La decoración navideña se vuelve parte de la historia con adornos inspirados en paisajes nevados, la cultura del esquí y las nostálgicas tradiciones invernales. Esferas de vidrio brillante, acentos metálicos relucientes, decoraciones de papel y figuras divertidas -entre ellas encantadores trenes, dulces festivos inspirados en la naturaleza- dan personalidad al árbol de Navidad y a todo el hogar.

Las mañanas festivas se celebran con rituales de desayuno atemporales. El pan recién horneado, el café y el aroma a canela y cítricos marcan el tono de mañanas tranquilas en compañía. Nuevas tazas, elegantes bandejas de desayuno, la luz de las velas y vajilla en intensos tonos merlot crean una mesa festiva acogedora a la vez.

En el dormitorio, el confort es el protagonista. Ropa de cama de franela suave, estampados de mini cuadros, cubrecamas acolchonados crean el escenario perfecto para mañanas tranquilas.

La colección Holiday 2026 de H&M HOME invita a los clientes a crear un hogar cálido, acogedor y lleno de la magia para esta temporada. Al combinar el diseño contemporáneo con tradiciones, la colección ofrece todo lo necesario para crear un ambiente festivo a la vez aspiracional y accesible.

La colección Holiday 2026 de H&M HOME está disponible en H&M HOME – Multiplaza El Salvador