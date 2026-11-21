La transformación digital continúa abriendo nuevas oportunidades para facilitar las actividades económicas y las transacciones cotidianas de los salvadoreños. En esta apuesta por la innovación, Banco CUSCATLAN, en alianza con VISA, presenta CUSCA ACEPTA, una nueva opción digital dentro de la App CUSCATLAN que convierte el celular en una herramienta para recibir pagos de manera rápida, segura y práctica, posicionándose como el primer banco en El Salvador en ofrecer esta solución.

Esta iniciativa representa un avance en la modernización de los medios de pago del país, al acercar nuevas alternativas digitales a emprendedores, comerciantes y personas que buscan facilitar sus transacciones y ofrecer más opciones de pago a sus clientes. A través de CUSCA ACEPTA, los tarjetahabientes de Débito VISA CUSCATLAN podrán recibir pagos directamente en su cuenta bancaria desde la App CUSCATLAN, utilizando tres modalidades: Tap to Pay, código QR o link de pago.

“Con CUSCA ACEPTA junto a CUSCATLAN, continuamos promoviendo soluciones que ponen la innovación al servicio de las personas. Facilitar transferencias desde el teléfono, de forma ágil y segura, contribuye a ampliar las alternativas disponibles para los salvadoreños y acompaña la evolución hacia un ecosistema de pagos cada vez más digital en el país”, expresó Juan Pablo Taylor, Gerente General de VISA para Guatemala, Honduras y El Salvador.

Visa simplifica el acceso a los pagos digitales con una afiliación más ágil, sin necesidad de equipos adicionales y aprovechando la familiaridad del pago contactless, facilitando empezar a aceptar pagos de forma más fácil y rápida, a través de una tecnología pionera en el mundo implementándose en el triángulo norte.

Uno de los principales beneficios de CUSCA ACEPTA es que permite recibir pagos desde cualquier Tarjeta VISA de Crédito, Débito o Prepago emitida en El Salvador, acreditando los fondos directamente en la cuenta bancaria CUSCATLAN asociada a la Tarjeta de VISA Débito. Además, no requiere equipos adicionales ni genera cobros de comisiones por su utilización, ofreciendo una alternativa accesible para quienes desean aceptar pagos digitales.

Con esta solución, Banco CUSCATLAN busca ampliar las posibilidades de aceptación de pagos electrónicos y contribuir a que más personas puedan incorporarlos a sus actividades cotidianas, sin necesidad de contar con una terminal física o equipos adicionales. Así, un emprendedor podrá recibir el pago inmediato por un producto o servicio, un comerciante ofrecer más alternativas a sus clientes o un grupo de amigos dividir la cuenta de una comida de manera sencilla, trasladando estas transacciones del efectivo al entorno digital.

Por su parte, Elena Pineda, Subgerente de Productos Tarjeta de Banco CUSCATLAN, destacó que “CUSCA ACEPTA responde al compromiso del Banco de ofrecer soluciones digitales innovadoras que simplifiquen la vida de sus clientes y faciliten sus actividades económicas. Asimismo, resaltó que esta herramienta digital permite acercar los servicios financieros digitales a más salvadoreños, brindándoles nuevas oportunidades para recibir pagos y evitar perder ventas por no contar con opciones de medios de pago”.

La solución opera bajo los estándares globales de seguridad de VISA e incorpora tecnologías como la tokenización y el monitoreo en tiempo real, contribuyendo a brindar mayor protección y tranquilidad durante las transacciones. Además, posee límites sobre los montos de pagos y el número de transacciones que el cliente pueda aceptar en un mes, dichos límites son de 200 transacciones con un máximo de hasta $100.00 por transacción y un acumulado de hasta $1,500.00 al mes.

¿Cómo activar CUSCA ACEPTA?

Los clientes que cuenten con una Tarjeta de Débito VISA CUSCATLAN pueden habilitar esta funcionalidad siguiendo estos sencillos pasos:

Ingresar a la App CUSCATLAN. Seleccionar, en el apartado “Mis opciones”, la opción de billeteras digitales – CUSCA ACEPTA. Activar CUSCA ACEPTA con su Tarjeta de Débito VISA CUSCATLAN. Comenzar a recibir pagos directamente en su cuenta bancaria asociada a la tarjeta, mediante Tap to Pay, código QR o link de pago.

Con el lanzamiento de CUSCA ACEPTA, Banco CUSCATLAN y VISA reafirman su compromiso con la innovación, la inclusión financiera y la transformación digital del sistema financiero salvadoreño, impulsando alternativas que facilitan la aceptación de pagos electrónicos contribuyendo a reducir el uso de efectivo.

De esta manera, CUSCA ACEPTA abre nuevas posibilidades para que más salvadoreños puedan acercarse a sus clientes, concretar sus ventas y recibir pagos desde una herramienta que ya forma parte de su vida diaria: su celular.

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