VMT exigirá revisión técnica a cabezales y remolques desde el 1 de noviembre

La Policía Nacional Civil capturó a Jorge Alberto Ponce Ponce, de 48 años, señalado como responsable de un múltiple accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 62 de la carretera Litoral, en Zacatecoluca, La Paz Este. El siniestro involucró un autobús de la ruta 171, un cabezal, un camión y una camioneta, y dejó varias personas lesionadas.

Según la inspección de tránsito, la causa del accidente fue la velocidad inadecuada. El conductor de la rastra acumula siete infracciones de tránsito previas, tres de ellas por circular a velocidad antirreglamentaria. Las autoridades informaron que será remitido por el delito de lesiones culposas y que el vehículo será decomisado.

Equipos de emergencia, incluyendo elementos del VMT y del Cuerpo de Bomberos, trabajaron en la limpieza de la vía debido al derrame de combustible y aceite, con el objetivo de restablecer el tránsito lo antes posible. El paso se mantuvo temporalmente restringido mientras se atendía la emergencia.

El accidente se registró en un sector de alto flujo vehicular de la carretera Litoral. Reportes preliminares indicaron que al menos tres personas resultaron heridas y fueron atendidas en el lugar por cuerpos de socorro.

La captura de Ponce Ponce se produjo horas después del percance. Este tipo de casos se enmarca en los esfuerzos de las autoridades por sancionar conductas de conducción peligrosa, especialmente cuando involucran vehículos de carga o transporte colectivo.

🚨 ¡APARATOSO MÚLTIPLE EN CARRETERA A ZACATECOLUCA! Fuerte accidente de tránsito esta tarde, a la altura de La Brisa, deja varios vehículos involucrados. Un tráiler que aparentemente se quedó sin frenos impactó contra un camión de Vidrí, una moto quedó destrozada en medio de la vía y un bus rojo estuvo a punto de ser alcanzado. El video muestra la magnitud del choque, con escombros y aceite regado sobre el asfalto. El paso está totalmente bloqueado y hay fuerte carga vehicular en la zona, bajo la pasarela amarilla. ¡Precaución si circula hacia Zacatecoluca! #Accidente #Zacatecoluca #LaPaz #TráficoSV #Cronio — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 22, 2026

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