Nacionales
VMT exigirá revisión técnica a cabezales y remolques desde el 1 de noviembre
El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció que a partir del 1 de noviembre de 2026 comenzará la Revisión Técnica Vehicular (RTV) obligatoria para vehículos articulados del transporte de carga, incluidos cabezales y remolques. La medida busca verificar que estas unidades circulen en condiciones mecánicas adecuadas y reducir riesgos en las carreteras.
Los transportistas pueden programar su cita mediante la plataforma oficial de RTV del VMT. Las inspecciones permiten detectar fallas que podrían comprometer la seguridad del conductor y de otros usuarios de la vía, por lo que forman parte de los controles preventivos al transporte pesado.
La disposición amplía el proceso de revisiones que las autoridades han implementado por segmentos. Desde agosto comenzaron las inspecciones para unidades de carga fabricadas en 1999 o años anteriores, mientras que el 5 de octubre se incorporaron los vehículos de volteo de cualquier año.
El VMT ha advertido que las unidades sujetas a esta obligación que no cumplan con la revisión no podrán refrendar su tarjeta de circulación. En consecuencia, los propietarios deberán completar el procedimiento correspondiente para mantener vigente la documentación que autoriza la circulación de sus vehículos.
Judicial
Envían a juicio a hombre acusado de acoso sexual contra su vecina de 72 años en Chalchuapa
El Juzgado de Instrucción de Chalchuapa ordenó la apertura a juicio contra José Gilberto R. C., de 53 años, acusado de acosar sexualmente a una vecina de 72 años. La autoridad judicial también ratificó la detención provisional del procesado mientras continúa el caso.
Según el dictamen de acusación, el hombre habría realizado reiteradas solicitudes de carácter sexual a la mujer, utilizando expresiones vulgares. Ante el rechazo de la víctima, presuntamente respondía con insultos y comentarios denigrantes frente a otras personas. Ambos residían en un mesón de Chalchuapa, Santa Ana.
El último incidente incluido en la acusación ocurrió el 25 de octubre de 2025, cuando un hermano de la mujer llegó a visitarla y conoció la situación. En ese momento, el imputado habría discutido con ambos y los habría amenazado de muerte, de acuerdo con el relato presentado en el proceso.
Tras la denuncia, el acusado fue detenido el 26 de febrero de 2026 frente al inmueble donde habrían ocurrido los hechos. El juzgado admitió las pruebas y dispuso que sean examinadas en juicio, etapa en la que deberá determinarse su responsabilidad penal; la resolución no constituye una condena.
Nacionales
Denuncian a conductor por seguir ambulancia con paciente delicado para evadir tráfico en la Masferrer
Un conductor de un vehículo tipo sedán fue denunciado en redes sociales por presuntamente aprovechar el paso de una ambulancia para avanzar entre el tráfico en la avenida Masferrer, en San Salvador. Según el reporte ciudadano, la unidad de emergencia trasladaba a un paciente en condición delicada y circulaba con la sirena activada.
La denuncia sitúa el incidente minutos después del accidente de un camión que había provocado congestionamiento vehicular. En esas circunstancias, el automovilista habría seguido de cerca a la ambulancia y realizado maniobras para esquivar vehículos, utilizando el espacio que otros conductores abrían para permitir el traslado.
El equipo paramédico aclaró que el conductor particular no formaba parte del personal de emergencia ni tenía relación con los socorristas. La precisión descarta que su desplazamiento detrás de la unidad correspondiera a un acompañamiento del equipo que atendía al paciente.
Los socorristas advirtieron que seguir de cerca a una ambulancia puede provocar otro accidente y poner en riesgo a más personas. El llamado es a facilitar el paso de los vehículos de emergencia y mantener una distancia prudente, sin aprovechar su recorrido para adelantar entre el tráfico.
🚨 DENUNCIAN A CONDUCTOR QUE SEGUÍA A UNA AMBULANCIA PARA EVADIR TRÁFICO EN LA MASFERRER
Ciudadanos denuncian al conductor de un sedán (placas P158-574) por aprovechar el paso de una ambulancia que llevaba a un paciente delicado sobre la avenida Masferrer, en San Salvador, para avanzar entre el tráfico colapsado.
Según el denunciante, la ambulancia circulaba con sirena minutos después de un accidente de camión. El conductor del sedán la siguió para esquivar la fila, ignorando las señas de otros conductores que le advertían que no debía hacerlo.
Piden al @VMTElSalvador que sancione la imprudencia.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 22, 2026
Nacionales
Capturan a conductor de rastra con siete infracciones tras múltiple accidente en Zacatecoluca que dejó varios lesionados
La Policía Nacional Civil capturó a Jorge Alberto Ponce Ponce, de 48 años, señalado como responsable de un múltiple accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 62 de la carretera Litoral, en Zacatecoluca, La Paz Este. El siniestro involucró un autobús de la ruta 171, un cabezal, un camión y una camioneta, y dejó varias personas lesionadas.
Según la inspección de tránsito, la causa del accidente fue la velocidad inadecuada. El conductor de la rastra acumula siete infracciones de tránsito previas, tres de ellas por circular a velocidad antirreglamentaria. Las autoridades informaron que será remitido por el delito de lesiones culposas y que el vehículo será decomisado.
Equipos de emergencia, incluyendo elementos del VMT y del Cuerpo de Bomberos, trabajaron en la limpieza de la vía debido al derrame de combustible y aceite, con el objetivo de restablecer el tránsito lo antes posible. El paso se mantuvo temporalmente restringido mientras se atendía la emergencia.
El accidente se registró en un sector de alto flujo vehicular de la carretera Litoral. Reportes preliminares indicaron que al menos tres personas resultaron heridas y fueron atendidas en el lugar por cuerpos de socorro.
La captura de Ponce Ponce se produjo horas después del percance. Este tipo de casos se enmarca en los esfuerzos de las autoridades por sancionar conductas de conducción peligrosa, especialmente cuando involucran vehículos de carga o transporte colectivo.
🚨 ¡APARATOSO MÚLTIPLE EN CARRETERA A ZACATECOLUCA!
Fuerte accidente de tránsito esta tarde, a la altura de La Brisa, deja varios vehículos involucrados.
Un tráiler que aparentemente se quedó sin frenos impactó contra un camión de Vidrí, una moto quedó destrozada en medio de la vía y un bus rojo estuvo a punto de ser alcanzado. El video muestra la magnitud del choque, con escombros y aceite regado sobre el asfalto.
El paso está totalmente bloqueado y hay fuerte carga vehicular en la zona, bajo la pasarela amarilla.
¡Precaución si circula hacia Zacatecoluca!
#Accidente #Zacatecoluca #LaPaz #TráficoSV #Cronio
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 22, 2026