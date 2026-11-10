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Nacionales

Vivienda anuncia 28 nuevos apartamentos en La Bretaña, San Martín, para 2027

Publicado

hace 1 hora

el

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció que en 2027 comenzará la construcción de la sexta fase del Complejo Habitacional La Bretaña, en el distrito de San Martín. La nueva etapa contempla 28 apartamentos adicionales.

El Ministerio de Vivienda informó que las primeras cinco fases suman 140 apartamentos, ya entregados a familias provenientes de las comunidades El Cacao y 10 de Octubre.

La ampliación forma parte del Programa de Reasentamientos, que busca ofrecer viviendas seguras a familias que residían en comunidades expuestas a condiciones de riesgo. Con la sexta fase, el complejo alcanzaría los 168 apartamentos.

El anuncio fija 2027 como el año de inicio de las obras. Vivienda aún no detalló cuándo prevé entregar los nuevos apartamentos.

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Judicial

Condenan en ausencia a hombre a 23 años de prisión por homicidio y agrupaciones ilícitas

Publicado

hace 57 minutos

el

9 noviembre, 2026

Por

El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a Antonio Granados García a 23 años de prisión. El tribunal le impuso 20 años por homicidio agravado y tres por agrupaciones ilícitas.

El homicidio ocurrió la noche del 9 de enero de 2016 en Chapeltique, San Miguel. Según la investigación fiscal, Granados García y otros integrantes de la MS-13 atacaron a un hombre cuando bajaba de su vehículo para abrir el portón de su vivienda. La víctima murió tras recibir varios disparos.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que las pruebas acreditaron la participación de Granados García en el crimen y su pertenencia a la clica Normandi Locos Salvatrucha de la MS-13, que operaba en Chapeltique.

El tribunal dictó la sentencia en ausencia de Granados García, quien había sido declarado rebelde en el proceso.

 

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Principal

PNC captura a dos hombres tras riña grabada en la vía pública en San Marcos

Publicado

hace 1 hora

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9 noviembre, 2026

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que capturó a dos hombres tras una pelea en la vía pública en el distrito de San Marcos, municipio de San Salvador Sur.

La institución identificó a los detenidos como Ricardo Alberto Alvarado Ávalos, de 29 años, y Henry Rafael Rojas Serrano, de 32.

En el video difundido por la PNC se observa a los dos hombres intercambiar golpes. Ambos caen al suelo y continúan el forcejeo. El reporte policial no precisa qué originó la pelea.

La PNC indicó que remitirá a ambos detenidos por el presunto delito de desórdenes públicos. A Alvarado Ávalos también le atribuirá el delito de lesiones.

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Principal

Conductor denuncia presunta intimidación tras rechazar limpieza de parabrisas en San Salvador

Publicado

hace 1 hora

el

9 noviembre, 2026

Por

Un conductor denunció que un joven que se dedica a limpiar parabrisas le hizo gestos que interpretó como señas de pandillas después de que rechazó el servicio en San Salvador.

Eduardo Pérez, quien difundió la denuncia, ubicó el incidente en la intersección de la 8.ª avenida Norte y la alameda Juan Pablo II. Según su relato, el joven hizo los gestos tras la negativa del automovilista.

El video circuló en redes sociales, donde algunos usuarios pidieron a las autoridades que identificaran al joven e investigaran lo ocurrido.

El reporte disponible no incluye un pronunciamiento de la Policía Nacional Civil sobre el incidente ni una confirmación de que el joven tenga vínculos con alguna pandilla.

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