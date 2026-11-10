Vivienda anuncia 28 nuevos apartamentos en La Bretaña, San Martín, para 2027

Un conductor denunció que un joven que se dedica a limpiar parabrisas le hizo gestos que interpretó como señas de pandillas después de que rechazó el servicio en San Salvador.

Eduardo Pérez, quien difundió la denuncia, ubicó el incidente en la intersección de la 8.ª avenida Norte y la alameda Juan Pablo II. Según su relato, el joven hizo los gestos tras la negativa del automovilista.

El video circuló en redes sociales, donde algunos usuarios pidieron a las autoridades que identificaran al joven e investigaran lo ocurrido.

El reporte disponible no incluye un pronunciamiento de la Policía Nacional Civil sobre el incidente ni una confirmación de que el joven tenga vínculos con alguna pandilla.

🚨 INTIMIDACIÓN EN LA JUAN PABLO II 🚨 Limpia parabrisas le hace señas de pandillas a un conductor que no quiso su servicio. El momento quedó grabado en cámara sobre la 8ª Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. Usuarios exigen que lo ubiquen y lo capturen. ¿Hasta cuándo estas intimidaciones? #SanSalvador #JuanPabloII #Intimidación #Pandillas — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 10, 2026

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