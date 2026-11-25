La cancha de fútbol del reparto Las Cañas, en el distrito de Ilopango, está en reconstrucción como parte del programa Comunidades Sin Fronteras. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció el proyecto a principios de noviembre para mejorar el espacio que usan la escuela de fútbol local y los vecinos.

La obra incluye la preparación del terreno, la instalación de grama sintética y la colocación de nuevas porterías y un cerco perimetral. También se instalarán luminarias LED para que los alumnos puedan entrenar después del anochecer.

Castro explicó que Las Cañas fue elegida porque allí se fundó la primera escuela de fútbol del programa. Según el legislador, en el reparto viven más de 8,000 personas en unas 2,400 viviendas.

El presidente legislativo adelantó que la iniciativa llegará a otras comunidades. Los anuncios sobre la obra en Ilopango aún no detallan el monto de la inversión ni la fecha de entrega.

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