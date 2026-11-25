Nacionales
Vientos nortes podrían dejar ráfagas de hasta 70 km/h en El Salvador esta noche
Los vientos nortes ingresarán a El Salvador la noche de este miércoles 25 de noviembre, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h en puntos de las zonas altas del norte, occidente y oriente del país, donde el relieve favorece que el viento se acelere.
El MARN prevé vientos de entre 10 y 30 km/h, con ráfagas de 35 a 60 km/h en la mayoría de los sectores afectados. El fenómeno está asociado a un sistema de alta presión ubicado sobre Texas, Estados Unidos. Los vientos continuarán hasta el viernes 27, con ráfagas de hasta 65 km/h previstas para el jueves.
Para la tarde de este miércoles se esperan lluvias y tormentas en las cordilleras El Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec, la sierra Tecapa-Chinameca, el Área Metropolitana de San Salvador y sectores del norte y oriente. Por la noche se prevén lluvias aisladas en Cuscatlán, San Salvador, San Vicente, La Paz y Usulután.
El ambiente se mantendrá cálido durante la tarde y fresco por la noche y la madrugada. Medio Ambiente recomendó evitar las quemas agrícolas mientras soplen los vientos fuertes y mantenerse pendiente de las actualizaciones del pronóstico.
Social
Reconstruyen cancha de Las Cañas en Ilopango para habilitar entrenamientos nocturnos
La cancha de fútbol del reparto Las Cañas, en el distrito de Ilopango, está en reconstrucción como parte del programa Comunidades Sin Fronteras. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció el proyecto a principios de noviembre para mejorar el espacio que usan la escuela de fútbol local y los vecinos.
La obra incluye la preparación del terreno, la instalación de grama sintética y la colocación de nuevas porterías y un cerco perimetral. También se instalarán luminarias LED para que los alumnos puedan entrenar después del anochecer.
Castro explicó que Las Cañas fue elegida porque allí se fundó la primera escuela de fútbol del programa. Según el legislador, en el reparto viven más de 8,000 personas en unas 2,400 viviendas.
El presidente legislativo adelantó que la iniciativa llegará a otras comunidades. Los anuncios sobre la obra en Ilopango aún no detallan el monto de la inversión ni la fecha de entrega.
Sucesos
Muere peatón arrollado por un bus de la ruta 210 en Santa Ana
Un hombre murió la madrugada de este miércoles 25 de noviembre tras ser atropellado por un autobús de la ruta 210 en las cercanías del redondel El Colón, en el distrito de Santa Ana.
Según el reporte inicial, la víctima cruzaba la calle cuando fue alcanzada por la unidad de transporte colectivo. La ruta 210 conecta Santa Ana con Ahuachapán y pasa por Chalchuapa y Atiquizaya.
Personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudió al lugar y encontró al hombre sin signos vitales.
El reporte inicial no identificó a la víctima ni informó si el conductor del autobús fue detenido.
Judicial
PNC detiene en Conchagua a José Ángel Sosa Benítez, señalado de pertenecer a la MS-13
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 25 de noviembre que capturó a José Ángel Sosa Benítez, alias «Bencha», durante un patrullaje en el distrito de Conchagua, municipio de La Unión Sur.
La corporación señaló que, tras consultar sus registros en el sistema ONI, vinculó al detenido con el programa Park View de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Según la PNC, Sosa Benítez registra antecedentes por agrupaciones ilícitas y por posesión y tenencia de drogas.
La Policía indicó que lo remitirá por el delito de pertenencia a una organización terrorista conocida como pandilla.