Nacionales
Verificación biométrica permite capturar en Metapán a hombre buscado por homicidio agravado
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en Metapán, Santa Ana Norte, a Jairo Antonio Portillo Ramos, de 33 años, quien tenía una orden judicial vigente por homicidio agravado. La institución lo identificó también con los alias “Chapo” o “Tucán”.
El procedimiento se realizó en el caserío Chimalapa. Según el reporte policial, los agentes consultaron sus datos mediante una verificación biométrica en el sistema ONI y detectaron el requerimiento judicial pendiente.
Tras comprobar la orden, los policías procedieron a detenerlo para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. El reporte no precisa qué juzgado emitió el requerimiento ni cuándo fue girado.
La información divulgada tampoco detalla la fecha, el lugar o las circunstancias del homicidio que se le atribuye. La captura corresponde al cumplimiento de una orden judicial y no constituye una sentencia sobre su responsabilidad en el caso.
Judicial
Choque contra carro estacionado termina en prisión provisional: conductor registró 211 en alcotest en Santa Ana
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de José Enrique H. B., de 37 años, acusado de conducción peligrosa. El proceso se originó después de que presuntamente chocara contra un automóvil estacionado mientras conducía bajo los efectos del alcohol.
Según la acusación, el accidente ocurrió la noche del 16 de octubre de 2026 sobre la 25.ª calle Poniente, en el distrito de Santa Ana. La colisión ocasionó daños materiales al vehículo que se encontraba estacionado.
Los agentes que intervinieron al conductor advirtieron señales de consumo de bebidas alcohólicas. El hombre accedió voluntariamente a realizarse una prueba de alcotest, que, según el reporte, registró 211 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, por lo que fue detenido en flagrancia.
La resolución judicial dispone que el imputado permanezca detenido mientras continúa el proceso; todavía no constituye una condena. La información disponible no precisa el valor de los daños materiales ni detalla otras medidas relacionadas con el caso.
Nacionales
¿Visitarás un cementerio en San Salvador Centro? Estos son los horarios por el Día de los Difuntos
Los 18 cementerios municipales de San Salvador Centro abrirán de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, con motivo del Día de los Difuntos. La alcaldía prevé recibir a más de 70,000 visitantes durante esas jornadas en los cinco distritos del municipio.
Para quienes necesiten realizar trámites de inhumación y pagos correspondientes a Ayutuxtepeque, Mejicanos, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, la atención se concentrará en las oficinas centrales del cementerio La Bermeja, de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche, según el aviso municipal. Este horario corresponde a servicios administrativos y es distinto del establecido para las visitas.
El dispositivo contempla más de 500 colaboradores, puntos de información, asistencia con sillas de ruedas y estaciones de hidratación. También se habilitará atención de primeros auxilios y se coordinarán medidas de seguridad y orden vehicular en los alrededores de los camposantos.
La municipalidad recomienda llevar agua para consumo personal, ropa cómoda, sombrilla o gorra y protector solar. Además, pide evitar recipientes con agua en las ofrendas florales para prevenir criaderos de zancudos, depositar los residuos en los contenedores y seguir las indicaciones del personal.
Principal
Búsqueda termina en tragedia: hallan sin vida a dos menores desaparecidos en la Costa del Sol
Los cuerpos de dos menores reportados como desaparecidos en el mar fueron localizados la mañana de este miércoles 28 de octubre en la playa San Marcelino, en La Paz. El hallazgo ocurrió después de las labores de búsqueda iniciadas la tarde del martes.
Según los reportes de emergencia, ambos ingresaron al agua y fueron arrastrados por una corriente marina. Al advertirse que no regresaban a la orilla, se alertó a los equipos de socorro para intentar localizarlos.
En la búsqueda participaron cuerpos de emergencia, elementos de la Marina Nacional, pescadores y familiares. Los reportes consultados coinciden en que los cuerpos fueron recuperados este miércoles, aunque no precisan las edades ni las identidades de las víctimas.
La tragedia ocurrió durante un período de mareas vivas advertido por el Ministerio de Medio Ambiente para las costas salvadoreñas. Sin embargo, no se ha establecido oficialmente que ese fenómeno haya sido la causa directa del incidente.