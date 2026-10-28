Verificación biométrica permite capturar en Metapán a hombre buscado por homicidio agravado

Los 18 cementerios municipales de San Salvador Centro abrirán de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, con motivo del Día de los Difuntos. La alcaldía prevé recibir a más de 70,000 visitantes durante esas jornadas en los cinco distritos del municipio.

Para quienes necesiten realizar trámites de inhumación y pagos correspondientes a Ayutuxtepeque, Mejicanos, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, la atención se concentrará en las oficinas centrales del cementerio La Bermeja, de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche, según el aviso municipal. Este horario corresponde a servicios administrativos y es distinto del establecido para las visitas.

El dispositivo contempla más de 500 colaboradores, puntos de información, asistencia con sillas de ruedas y estaciones de hidratación. También se habilitará atención de primeros auxilios y se coordinarán medidas de seguridad y orden vehicular en los alrededores de los camposantos.

La municipalidad recomienda llevar agua para consumo personal, ropa cómoda, sombrilla o gorra y protector solar. Además, pide evitar recipientes con agua en las ofrendas florales para prevenir criaderos de zancudos, depositar los residuos en los contenedores y seguir las indicaciones del personal.

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