Nacionales
Un paseo terminó en tragedia: pareja colombiana muere ahogada en la Costa del Sol
Gilbert Montilla y su esposa, Gloria Aleyda Meza Rico, fueron identificados en información difundida desde Colombia como la pareja que perdió la vida tras ser arrastrada por corrientes marinas en la playa Costa del Sol, en El Salvador. El hecho ocurrió el lunes 26 de octubre, en el sector del cantón El Zapote, en San Luis La Herradura, La Paz Centro.
La noticia causó consternación en el municipio colombiano de Líbano, de donde era la pareja. Montilla era reconocido como escritor y emprendedor. Sin embargo, los primeros reportes de socorro consignaron un nombre distinto para el hombre fallecido, por lo que esa diferencia permanece pendiente de aclaración.
Comandos de Salvamento, seccional Nonualcos, informó que guardavidas y personal de emergencia recuperaron los cuerpos de un hombre y una mujer, quienes ya no presentaban signos vitales. La emergencia también movilizó a la Marina Nacional y a otras instituciones para buscar a una tercera persona arrastrada por el mar.
El incidente coincidió con el período de mareas vivas anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente para el 26 al 30 de octubre, aunque no se ha establecido oficialmente que ese fenómeno haya causado la tragedia. La información inicial sobre las identidades y el desarrollo del rescate continúa requiriendo precisiones de las autoridades.
Sucesos
Dos mujeres de 48 y 73 años resultan lesionadas tras atropello en Nahuizalco
Dos mujeres de 48 y 73 años resultaron lesionadas la noche del lunes 26 de octubre tras ser atropelladas en el sector de El Cerrito, sobre la carretera que conecta Nahuizalco con Sonsonate.
Según el reporte de Comandos de Salvamento, ambas intentaban cruzar la vía cuando fueron embestidas por un automotor. Voluntarios de la seccional de Sonsonate acudieron al lugar para brindarles atención prehospitalaria.
La institución detalló que la paciente de 48 años presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, mientras que la mujer de 73 años sufrió un traumatismo en el pie derecho. Ambas fueron trasladadas a un centro asistencial.
La información disponible no precisa su evolución médica ni identifica al conductor involucrado. Tampoco establece las circunstancias completas del atropello o las responsabilidades del percance.
Sucesos
Hombre muere atropellado en la carretera de Oro, a la altura de Altavista
Un hombre falleció la madrugada de este martes 27 de octubre tras ser atropellado por un vehículo en la carretera de Oro, a la altura de la residencial Altavista, en Ilopango. El percance ocurrió en el sentido que conduce de Soyapango hacia San Martín.
Los reportes iniciales ubican el hecho en el kilómetro 7 de esa vía. Según la versión preliminar, el peatón habría intentado cruzar la carretera cuando fue embestido, aunque las circunstancias exactas todavía están pendientes de esclarecerse.
El conductor involucrado permaneció en el lugar mientras agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaban las indagaciones para determinar cómo ocurrió el atropello y establecer responsabilidades.
La información disponible no detalla la identidad ni la edad del fallecido. Tampoco precisa el tipo de vehículo involucrado ni confirma detenciones relacionadas con el caso.
Principal
Camión vuelca cerca del bypass de Usulután y provoca fuerte congestionamiento
Un camión volcó la mañana de este martes 27 de octubre en las cercanías del bypass de Usulután y provocó complicaciones en la circulación vehicular. El automotor quedó obstaculizando uno de los carriles.
El accidente ocurrió en el tramo que conduce desde el distrito de Santa María hacia el redondel de la calle antigua a Santa Elena. La obstrucción redujo el espacio disponible para el paso de los vehículos y generó congestionamiento en el sector.
Agentes policiales acudieron al lugar para evaluar las circunstancias del percance. La causa del vuelco todavía no había sido establecida en la información disponible, que tampoco detalla si hubo otros vehículos involucrados.
Los reportes iniciales no precisan si el conductor u otras personas resultaron lesionados. Tampoco se ha confirmado la hora de retiro del camión ni el restablecimiento completo de la circulación.