Un paseo terminó en tragedia: pareja colombiana muere ahogada en la Costa del Sol

Gilbert Montilla y su esposa, Gloria Aleyda Meza Rico, fueron identificados en información difundida desde Colombia como la pareja que perdió la vida tras ser arrastrada por corrientes marinas en la playa Costa del Sol, en El Salvador. El hecho ocurrió el lunes 26 de octubre, en el sector del cantón El Zapote, en San Luis La Herradura, La Paz Centro.

La noticia causó consternación en el municipio colombiano de Líbano, de donde era la pareja. Montilla era reconocido como escritor y emprendedor. Sin embargo, los primeros reportes de socorro consignaron un nombre distinto para el hombre fallecido, por lo que esa diferencia permanece pendiente de aclaración.

Comandos de Salvamento, seccional Nonualcos, informó que guardavidas y personal de emergencia recuperaron los cuerpos de un hombre y una mujer, quienes ya no presentaban signos vitales. La emergencia también movilizó a la Marina Nacional y a otras instituciones para buscar a una tercera persona arrastrada por el mar.

El incidente coincidió con el período de mareas vivas anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente para el 26 al 30 de octubre, aunque no se ha establecido oficialmente que ese fenómeno haya causado la tragedia. La información inicial sobre las identidades y el desarrollo del rescate continúa requiriendo precisiones de las autoridades.

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