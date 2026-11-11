Nacionales
Torogoz rescatado en Mejicanos mejora tras recibir atención veterinaria
Un torogoz rescatado en la residencial San Alberto, en Mejicanos, San Salvador Centro, evoluciona favorablemente tras recibir atención veterinaria, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Agentes de la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil trasladaron al ave a la clínica veterinaria del ministerio. El equipo que la recibió reportó que presentaba debilidad y problemas de coordinación.
Como parte de su recuperación, el torogoz recibe tratamiento, alimentación asistida y cuidados especiales. El MARN señaló que el ave ha mostrado mejoría desde su ingreso.
A raíz del rescate, el ministerio recordó que la población puede reportar casos de fauna silvestre en riesgo al WhatsApp 7850-1474.
Judicial
Condenan a 21 años de prisión a un hombre por tráfico de drogas y portación ilegal de arma en San Miguel
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a David Anamías Rodríguez Andrade a 21 años de prisión por tráfico ilícito de drogas y portación ilegal de arma de fuego, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Rodríguez Andrade fue detenido en febrero de 2026. Durante el procedimiento, las autoridades le decomisaron 881,1 gramos de marihuana, valorados en aproximadamente $3.110,28.
La Fiscalía señaló que el hombre portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros sin la documentación requerida. Las autoridades también incautaron municiones, una balanza, bolsas plásticas y dinero en efectivo.
Los objetos incautados se presentaron como evidencia en el proceso. La pena de 21 años corresponde a la condena por ambos delitos.
Nacionales
DoctorSV despierta interés en cuatro países de América Latina por su modelo de atención médica con IA
Perú, Costa Rica, Panamá y Uruguay se han acercado para conocer el funcionamiento de DoctorSV, la plataforma salvadoreña que ofrece consultas médicas a distancia con apoyo de inteligencia artificial. Así lo informó su director, Manuel Bello, al presentar el balance del primer año de operaciones.
Bello explicó que la herramienta recopila y resume información de los pacientes para que los médicos puedan revisarla durante la consulta. La valoración clínica y las decisiones sobre la atención quedan a cargo del profesional de salud.
El director citó como ejemplo la visita de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien recorrió las instalaciones y, según Bello, expresó interés en impulsar un sistema digital de salud en su país. También señaló que el Banco Mundial ha dado seguimiento al funcionamiento de la plataforma.
DoctorSV registró 5,4 millones de consultas en sus primeros 12 meses y acumuló 1,4 millones de descargas, según el balance presentado por Bello y el gerente de Operaciones Médicas, Reynaldo Reina.
Judicial
Capturan en Santa Ana a dominicano con notificación roja de Interpol por presunta violación sexual
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó el martes 10 de noviembre a Yohaniel Marrero, ciudadano dominicano sobre quien figuraba una notificación roja de Interpol por el presunto delito de violación sexual.
La detención se efectuó en la intersección de la 2.ª avenida Sur y la 1.ª calle Poniente, en el distrito de Santa Ana. Los agentes verificaron la identidad del hombre durante la intervención.
Según la PNC, la consulta en el sistema ONI, que permite acceder a información de Interpol, confirmó que Marrero tenía una notificación roja vigente. La corporación también informó que el detenido se encontraba en situación migratoria irregular.
La Policía indicó que Marrero permanecerá bajo custodia policial y será remitido a las instancias correspondientes.