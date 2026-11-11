Torogoz rescatado en Mejicanos mejora tras recibir atención veterinaria

Perú, Costa Rica, Panamá y Uruguay se han acercado para conocer el funcionamiento de DoctorSV, la plataforma salvadoreña que ofrece consultas médicas a distancia con apoyo de inteligencia artificial. Así lo informó su director, Manuel Bello, al presentar el balance del primer año de operaciones.

Bello explicó que la herramienta recopila y resume información de los pacientes para que los médicos puedan revisarla durante la consulta. La valoración clínica y las decisiones sobre la atención quedan a cargo del profesional de salud.

El director citó como ejemplo la visita de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien recorrió las instalaciones y, según Bello, expresó interés en impulsar un sistema digital de salud en su país. También señaló que el Banco Mundial ha dado seguimiento al funcionamiento de la plataforma.

DoctorSV registró 5,4 millones de consultas en sus primeros 12 meses y acumuló 1,4 millones de descargas, según el balance presentado por Bello y el gerente de Operaciones Médicas, Reynaldo Reina.

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