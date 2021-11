Zacatecoluca: Hombre muere al ingerir veneno porque su mujer lo había abandonado

Foto: Cortesía

Choluteca, Honduras: “Se lo dedico a Dios y a todas las personas que me ayudaron a lograr esta meta. Él escuchó mi clamor”, dijo Concepción Rodríguez (60), conocida cariñosamente como doña Conchita, luego de recibir su anhelado título como licenciada en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Cabe mencionar que, tras 14 de años de estudio en la UNAH, en medio de dificultades como la pérdida de su esposo y la falta de recursos, Rodríguez pudo recibir su grado universitario.

Su historia se dio a conocer en mayo de este año a través de un medio de comunión y gracias a ello decenas de lectores se volcaron a apoyarla económicamente para que lograra cubrir sus gastos de graduación.

“Aún no lo puedo creer, he pasado por tanto, pero al mismo tiempo Dios no me ha dejado de la mano. Muchas veces pensé que graduarme sería imposible porque hubo días en que no tenía ni para comer, pero el Señor siempre me puso ángeles en el camino que sin tener que decir nada me quitaron el hambre y me ayudaron a seguir adelante”, dijo doña Conchita.

Muy orgullosa se recibió como licenciada en Pedagogía

“No me cansaré de decir gracias a todas las personas que sin conocerme me enviaron un dinerito, que Dios se los multiplique y que se los pague. No tienen idea de lo que significa para mí”, expresó la ahora pedagoga quien reside en El Triunfo, Choluteca.

Recibió el título por ventanilla junto a sus compañeros, debido a la pandemia; sin embargo, comentó que disfrutó cada momento.

“No hubo una ceremonia, pero no dejó de ser especial. Estuve con mis compañeros, quienes al igual que varios docentes me tuvieron mucha paciencia y me alentaron a continuar para cumplir mi sueño”, agregó.

