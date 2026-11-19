Un niño de apenas 3 años de edad fue localizado sano y salvo por voluntarios de Comandos de Salvamento, luego de haber sido reportado como extraviado en el departamento de La Paz. El hallazgo generó alivio entre sus familiares y las personas que participaron en su búsqueda.

De acuerdo con Comandos de Salvamento, el pequeño había sido reportado como desaparecido en el caserío Los Pérez. Tras recibir la alerta, voluntarios de la seccional de San Miguel Tepezontes realizaron labores de búsqueda para dar con su paradero.

La institución informó que el menor fue encontrado en el pasaje Zapotitán, donde quedó bajo el resguardo de los socorristas que atendieron la emergencia.

Posteriormente, los voluntarios coordinaron la entrega del pequeño a sus familiares, confirmando que había sido localizado con vida. El caso concluyó favorablemente gracias a la intervención de los equipos de rescate y la coordinación para garantizar su regreso seguro a casa.

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