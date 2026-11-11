Principal
VIDEO – Motociclista muere tras chocar con otro vehículo en la carretera a Santa Elena
Un motociclista murió tras colisionar con otro vehículo en la carretera que conduce al distrito de Santa Elena, en el departamento de Usulután.
Según testigos, el conductor de la motocicleta intentaba adelantar una fila de vehículos cuando se produjo el choque.
El motociclista quedó sobre la calzada y falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Su identidad no se dio a conocer en el reporte inicial.
La Policía restringió el paso vehicular en el tramo mientras realizaba la inspección. La versión de los testigos sobre la maniobra de adelantamiento está pendiente de confirmación oficial.
🚨 FATAL ACCIDENTE EN USULUTÁN 🚨
Un motociclista perdió la vida al intentar sobrepasar una fila de vehículos en la carretera hacia Santa Elena.
Chocó contra otro automotor y falleció de inmediato en el lugar.
Autoridades restringieron la circulación mientras realizaban la inspección.
📍 Santa Elena, Usulután
#Usulután #Accidente #Motociclista #Tránsito
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 11, 2026
Judicial
PNC captura a presunto integrante de la MS-13 en Jiquilisco, Usulután
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Luis Alfredo Herrera Moreno, de 40 años, en una zona rural del distrito de Jiquilisco, municipio de Usulután Oeste. La corporación lo señala como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Según la PNC, los agentes localizaron a Herrera Moreno durante un patrullaje del Plan Control Territorial. La corporación lo vincula con la clica Mendeños Locos Salvatruchos.
La Policía informó que, tras consultar su sistema de registros, encontró antecedentes por agrupaciones ilícitas, un delito relacionado con la tenencia o portación de armas de fuego, violencia intrafamiliar y resistencia.
La PNC indicó que el detenido será remitido por el presunto delito de pertenencia a una organización terrorista.
Judicial
Estafador condenado a 15 años de prisión por defraudar a tres víctimas
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó este martes a 15 años de prisión a Fidel Antonio Zavala Pérez, tras declararlo responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de tres personas, a quienes defraudó por un monto total de $4,025.
De acuerdo con la información oficial del Centro Judicial, los hechos ocurrieron en diferentes fechas entre noviembre de 2018, mayo de 2019 y febrero de 2021. Zavala Pérez captaba fondos ofreciendo falsas oportunidades de negocio en el mercado de divisas. Se hacía pasar por representante en El Salvador de la empresa Capital Investment Corporation, S. A. de C. V., y operaba a través de la plataforma Forex, prometiendo a sus clientes altas rentabilidades mensuales y anuales.
Las gestiones se realizaban en oficinas ubicadas en el complejo Torre Futura, en la colonia Escalón, distrito de San Salvador. Algunas víctimas entregaron el dinero en efectivo, mientras que otras realizaron transferencias bancarias y firmaron documentos contractuales. Cuando reclamaron los dividendos prometidos, el imputado les daba explicaciones falsas, asegurando que sus cuentas bancarias se encontraban bloqueadas.
En su fallo, el juez determinó que Zavala Pérez ejecutó un plan preconcebido para engañar a las víctimas, actuando con dolo y ardid con el fin de obtener un beneficio ilícito y causar perjuicio económico a los afectados.
El desglose del perjuicio es el siguiente:
• Primera víctima: $850
• Segunda víctima: $2,000
• Tercera víctima: $1,175
La condena corresponde a cinco años de prisión por cada una de las víctimas.
Nacionales
«El Salvador: Cuando el miedo cambió de bando» celebra su preestreno y llega a los cines este 12 de noviembre
El documental El Salvador: Cuando el miedo cambió de bando, producido por la compañía brasileña Brasil Paralelo, tuvo su preestreno en el país la noche del lunes 9 de noviembre, antes de su llegada a la cartelera comercial este jueves 12. La película presenta una mirada sobre las políticas de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele y los cambios experimentados por comunidades antes sometidas al control de las pandillas.
La presentación anticipada precede al lanzamiento anunciado mediante una alianza entre Brasil Paralelo, Traim Films y Yelmo Distribución. Con esta etapa de exhibición, la producción llevará su relato a las salas salvadoreñas después de haber circulado en plataformas digitales.
Dirigida por Lucas Ferrugem y Henrique Zingano, la cinta reúne testimonios de habitantes, funcionarios, analistas y otras voces sobre la transformación de la seguridad en El Salvador. El recorrido incluye comunidades afectadas por la violencia y el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), uno de los principales escenarios de la política penitenciaria del Gobierno.
El largometraje aborda el combate a las estructuras criminales y las repercusiones sociales de las medidas adoptadas. También plantea una discusión sobre el alcance del modelo salvadoreño y las preguntas que genera su posible aplicación en otros países de América Latina.
Según Brasil Paralelo, el documental superó los cinco millones de espectadores en YouTube y registró otras 244,000 visualizaciones en su plataforma de streaming. Estas cifras, proporcionadas por la productora, anteceden a su llegada a la cartelera nacional.
Para esta exhibición se anunciaron seis complejos: Cinépolis Galerías Escalón, Cinépolis Metrocentro Santa Ana, Cinépolis Multiplaza Panamericana, Cinemark La Gran Vía, Cinemark Metrocentro San Salvador y Cinemark San Miguel.
Leobardo Cisneros, CEO de Yelmo Distribución, informó que las cadenas ofrecerán diferentes horarios y la posibilidad de reservar salas para grupos especiales. La disponibilidad de funciones y los precios de las entradas deberán consultarse directamente en las carteleras de los establecimientos participantes.
La ficha de Cinépolis anuncia una duración de 96 minutos, proyección en formato 2D y clasificación para mayores de 15 años. A partir del jueves 12 de noviembre, los espectadores podrán conocer en pantalla grande la propuesta documental de Brasil Paralelo sobre la historia reciente del país.
🎬 ¡LA PELÍCULA QUE TODO EL MUNDO VA A VER! 🇸🇻
» EL SALVADOR» – SOLO EN CINES, 12 DE NOVIEMBRE
Un país marcado por el miedo. Una decisión que transformó su historia. El país que resolvió lo imposible.
Llega a los cines el documental que cuenta cómo El Salvador pasó de ser el país más temido del mundo a ser ejemplo para el mundo. Imágenes reales, testimonios, operativos, el CECOT, y la historia que nos cambió la vida a todos.
Esto no es una película más. Es nuestra historia.
¿Ya tienes con quién ir a verla este 12 de noviembre? Etiquétalo 👇
#CronioSV #ElSalvadorLaPelícula #SoloEnCines #12DeNoviembre #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 9, 2026