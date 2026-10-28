VIDEO IMPACTANTE – Cámaras captan choque en la Escalón: motociclista impacta contra un carro y termina hospitalizado

Un motociclista resultó lesionado tras chocar contra la parte trasera de un automóvil la madrugada de este miércoles 28 de octubre en el Paseo General Escalón, en San Salvador. El percance quedó registrado por las cámaras del sistema municipal de videovigilancia Sívar Seguro.

El accidente ocurrió a la altura de una de las pasarelas del sector. Según el reporte del incidente, el automóvil se había detenido antes de recibir el impacto de la motocicleta, cuyo conductor salió proyectado hacia la parte delantera del vehículo.

🚨 Un motociclista terminó hospitalizado tras impactar contra la parte trasera de un carro en el Paseo General Escalón.

El choque quedó registrado por Sívar Seguro; personal del SEM atendió al lesionado y lo trasladó a un centro médico. https://t.co/nh9fu5idVH — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 28, 2026

Personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 132 acudió al lugar para atender al motociclista y posteriormente lo trasladó a un centro médico. La información disponible no precisa su identidad, la gravedad de sus lesiones ni su evolución.

Aunque una versión preliminar apunta a que el motociclista no habría advertido que el carro estaba detenido, esa explicación no ha sido confirmada oficialmente. Las circunstancias del choque y las responsabilidades de los involucrados permanecen pendientes de esclarecerse.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...