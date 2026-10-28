Principal
VIDEO IMPACTANTE – Cámaras captan choque en la Escalón: motociclista impacta contra un carro y termina hospitalizado
Un motociclista resultó lesionado tras chocar contra la parte trasera de un automóvil la madrugada de este miércoles 28 de octubre en el Paseo General Escalón, en San Salvador. El percance quedó registrado por las cámaras del sistema municipal de videovigilancia Sívar Seguro.
El accidente ocurrió a la altura de una de las pasarelas del sector. Según el reporte del incidente, el automóvil se había detenido antes de recibir el impacto de la motocicleta, cuyo conductor salió proyectado hacia la parte delantera del vehículo.
🚨 Un motociclista terminó hospitalizado tras impactar contra la parte trasera de un carro en el Paseo General Escalón.
El choque quedó registrado por Sívar Seguro; personal del SEM atendió al lesionado y lo trasladó a un centro médico. https://t.co/nh9fu5idVH
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 28, 2026
Personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 132 acudió al lugar para atender al motociclista y posteriormente lo trasladó a un centro médico. La información disponible no precisa su identidad, la gravedad de sus lesiones ni su evolución.
Aunque una versión preliminar apunta a que el motociclista no habría advertido que el carro estaba detenido, esa explicación no ha sido confirmada oficialmente. Las circunstancias del choque y las responsabilidades de los involucrados permanecen pendientes de esclarecerse.
Judicial
Hasta 42 años de cárcel para 14 miembros de la MS-13 en San Miguel; enfrentarán otro proceso
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado C de San Miguel condenó a 14 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) a penas de entre 40 y 42 años de prisión por agrupaciones ilícitas, según la información atribuida a Centros Judiciales El Salvador.
Las condenas de 42 años corresponden a Fidel Ángel Cortez Mejicanos, Cristian Alberto Monzón López, Herberth Luis Portillo, Cristian Alberto Martínez Medrano y José Luis Alvarado Segovia. El reporte judicial señala que los cinco tenían rango de homeboys dentro de la estructura criminal.
Los otros nueve recibieron 40 años de cárcel: José Adelso Centeno Hernández, Ervin José Álvarez Turcios, Wilfredo Canizalez Orellana, Willian Ernesto Villanueva Álvarez, Fredis Tomas Chicas Pereira, Elvis de Jesús Cortez González, José Misael García Sorto, Carlos Joel Coreas Vásquez e Ismael Francisco Hernández.
Además de estas sentencias, Centros Judiciales informó que los condenados enfrentarán otro proceso relacionado con el homicidio del jefe del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de Moncagua, ocurrido en noviembre de 2016. Las penas aquí detalladas corresponden a agrupaciones ilícitas y deben distinguirse de las responsabilidades que se determinen en ese otro expediente.
Judicial
Vecinos frustran presunto hurto en San Miguel y entregan a sospechoso a la PNC
Vecinos de una vivienda en San Miguel retuvieron a un hombre señalado de sustraer objetos del inmueble y lo entregaron a la Policía Nacional Civil (PNC). El detenido fue identificado como Reynaldo Miguel Anduray López, de 27 años y nacionalidad nicaragüense.
Según el reporte policial, Anduray López ingresó a la casa cuando sus propietarios estaban ausentes y presuntamente tomó varias pertenencias. Los vecinos advirtieron lo ocurrido e intervinieron antes de la llegada de los agentes.
Durante el procedimiento, la Policía decomisó una mochila en la que, de acuerdo con la institución, el sospechoso llevaba los objetos que pretendía sustraer. No se detalló qué artículos fueron recuperados ni su valor económico.
La PNC informó que el detenido será remitido por el delito de hurto. La información divulgada no precisa la colonia o comunidad donde ocurrió el hecho ni reporta una resolución judicial sobre el caso.
Principal
Choque con camión repartidor deja a motociclista con lesiones en la cabeza y una pierna en Acajutla
Un motociclista resultó lesionado tras colisionar con un camión repartidor de agua embotellada en la carretera que conecta Sonsonate con Acajutla. El percance ocurrió aproximadamente un kilómetro antes del desvío conocido como La Nueva.
Socorristas de Comandos de Salvamento, seccional Sonsonate, acudieron al lugar para auxiliar al conductor de la motocicleta y evaluar las lesiones que sufrió durante el impacto.
Según el reporte de los voluntarios, el motociclista presentaba una posible fractura en la pierna izquierda y un fuerte golpe en la cabeza. La fractura fue señalada como una sospecha inicial, sin que se haya divulgado un diagnóstico médico definitivo.
La información disponible no precisa la identidad del lesionado ni confirma su traslado a un hospital. Tampoco establece cómo ocurrió la colisión o las responsabilidades de los conductores involucrados.