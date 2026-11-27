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VIDEO – Graban riña en la vía pública durante las fiestas patronales de Sensuntepeque
Dos hombres se enfrentaron a golpes la noche del jueves 26 de noviembre en una calle de Sensuntepeque, Cabañas, durante las fiestas patronales del distrito. El incidente quedó grabado en un video que circuló en redes sociales.
Al inicio de la grabación, uno de los hombres aparece arrodillado y aferrado a la pierna del otro. Cuando se pone de pie, ambos intercambian golpes en la calle mientras varias personas permanecen cerca.
Hasta el momento se desconoce qué provocó la pelea. Tampoco hay confirmación oficial de que los involucrados estuvieran bajo los efectos del alcohol, de que hubiera personas lesionadas o de que se realizaran detenciones.
Antes de las celebraciones, la Procuraduría General de la República informó que coordinó con la Policía, la alcaldía, el CONAPINA y Protección Civil medidas de prevención para los conciertos programados del 25 de noviembre al 5 de diciembre.
🥊 ¡Se armó en las fiestas patronales de Sensuntepeque!
El alcohol y la intolerancia no son buena combinación.
Anoche, en plena vía pública y en medio de las fiestas patronales de Sensuntepeque, Cabañas, dos sujetos alcoholizados se fueron a los golpes.
En el video se ve a un joven de rodillas aferrado a la pierna de otro hombre. Cuando se levanta, ambos comienzan a pelearse.
Al parecer, ya se habían peleado antes, porque el muchacho tenía la camiseta rota.
¿Fiestas para disfrutar o para pelear? Te leemos 👇
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 27, 2026
Judicial
El Salvador registra al menos 50 detenciones en operativos antidrogas entre octubre y noviembre
La Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de la Fuerza Armada en distintos procedimientos, detuvo a al menos 50 personas en operativos antidrogas realizados en El Salvador entre el 1 de octubre y el 26 de noviembre de 2026. Durante ese período, las autoridades reportaron decomisos de marihuana, cocaína y metanfetamina.
En uno de los operativos más recientes, agentes antinarcóticos detuvieron en Santa Ana a Erick Eduardo Turchkeim García, de 28 años, y a Sofía Acevedo Kaufman, de 21. La PNC informó que incautó marihuana, dos teléfonos, dinero en efectivo y un vehículo. Ambos serán remitidos por posesión y tenencia de drogas.
En Jayaque, La Libertad Oeste, la Policía reportó el 22 de noviembre la captura de Albin Ernesto Ramos Vásquez, David Ernesto Santos Núñez y Paola Virginia Alvarado Alfaro. Según la corporación, los tres llevaban cocaína y marihuana en un vehículo y serán remitidos por tráfico ilícito.
El 29 de octubre, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, anunció la incautación de 150,000 porciones de droga que eran trasladadas en un camión y dos automóviles. El operativo dejó siete detenidos, tres guatemaltecos y cuatro salvadoreños, señalados por tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. Villatoro calificó el decomiso como el mayor realizado por vía terrestre en el país.
Judicial
PNC captura en Ilobasco a un hombre señalado de pertenecer al Barrio 18 Sureños
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 27 de noviembre de la captura de Raúl Alberto Rivera Portillo, alias «Chacalón», en el cantón Los Llanitos, distrito de Ilobasco, municipio de Cabañas Oeste.
La corporación señaló que sus agentes consultaron el sistema de registros policiales y vincularon al detenido con la facción Sureños del Barrio 18. La PNC también indicó que Rivera Portillo tiene tatuajes alusivos a esa estructura.
Según el reporte policial, el detenido registra antecedentes por homicidio tentado, agrupaciones ilícitas y lesiones. La PNC no detalló cómo concluyeron esos casos.
Rivera Portillo será remitido por el delito de pertenencia a una organización terrorista, informó la corporación policial.
Principal
Marc Anthony llega a El Salvador para encabezar el Carnaval de San Miguel 2026
Marc Anthony llegó a El Salvador este viernes 27 de noviembre, un día antes de su presentación en el Carnaval Internacional de San Miguel. Un video difundido en redes sociales mostró la llegada del salsero, quien encabeza la cartelera de la 67.ª edición de la fiesta migueleña.
El espectáculo gratuito se realizará este sábado 28 de noviembre en el estadio Miguel Félix Charlaix. Las puertas abrirán a las 5:00 p. m. y la programación musical comenzará a las 7:00 p. m.
La cartelera del estadio también incluye a la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, de México, y a la orquesta salvadoreña Los Hermanos Flores. Las tres presentaciones forman parte del cierre de las fiestas patronales de San Miguel, celebradas en honor a Nuestra Señora de la Paz.
El intérprete de «Vivir mi vida» y «Flor pálida» regresa al país casi tres años después de su concierto del 2 de diciembre de 2023 en el Estadio Cuscatlán, donde se presentó como parte de su gira Viviendo Tour.
🎤 ¡Ya llegó! Marc Anthony ya está en El Salvador
El salsero ya se encuentra en el país para su show en el Carnaval de San Miguel, que se celebrará este sábado.
Marc Anthony compartirá escenario con Los Hermanos Flores y la Banda El Recodo.
Con 58 años y una carrera legendaria, el intérprete de “Vivir mi vida”, “Flor Pálida”, “Ahora Quién” y “Contra la Corriente” promete una noche inolvidable.
¿Quién ya está listo para cantar a todo pulmón en San Miguel? 🎶
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 28, 2026