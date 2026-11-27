Dos hombres se enfrentaron a golpes la noche del jueves 26 de noviembre en una calle de Sensuntepeque, Cabañas, durante las fiestas patronales del distrito. El incidente quedó grabado en un video que circuló en redes sociales.

Al inicio de la grabación, uno de los hombres aparece arrodillado y aferrado a la pierna del otro. Cuando se pone de pie, ambos intercambian golpes en la calle mientras varias personas permanecen cerca.

Hasta el momento se desconoce qué provocó la pelea. Tampoco hay confirmación oficial de que los involucrados estuvieran bajo los efectos del alcohol, de que hubiera personas lesionadas o de que se realizaran detenciones.

Antes de las celebraciones, la Procuraduría General de la República informó que coordinó con la Policía, la alcaldía, el CONAPINA y Protección Civil medidas de prevención para los conciertos programados del 25 de noviembre al 5 de diciembre.

🥊 ¡Se armó en las fiestas patronales de Sensuntepeque! El alcohol y la intolerancia no son buena combinación. Anoche, en plena vía pública y en medio de las fiestas patronales de Sensuntepeque, Cabañas, dos sujetos alcoholizados se fueron a los golpes. En el video se ve a un joven de rodillas aferrado a la pierna de otro hombre. Cuando se levanta, ambos comienzan a pelearse. Al parecer, ya se habían peleado antes, porque el muchacho tenía la camiseta rota. ¿Fiestas para disfrutar o para pelear? Te leemos 👇 — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 27, 2026

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